АЛЕКСАНДР III

Российский император в 1881–1894, 2-й сын Александра II .

Первоначально получил военное образование. Объявлен наследником престола после смерти 12 апреля 1865 старшего брата Николая. С этого момента начинается целенаправленная подготовка А. к будущему царствованию. Среди преподавателей — К. П. Победоносцев , С. М. Соловьев , И. К. Бабст, Ф. Г. Тернер, М. А. Корф, А. Г. Жомини. Общее руководство воспитанием наследника осуществлял с 1860 по 1870 генерал, граф Б. А. Перовский. Под влиянием К. П. Победоносцева у наследника сложились крайне антилиберальные и антизападные убеждения, а его политическими идеалами стали неограниченное самодержавие и русская национальная самобытность на основе православия. С 28 октября 1866 женат на дочери датского короля Христиана IX Дагмаре (в православии Мария Федоровна ). Имел от нее шестерых детей: Николая (1868–1918), Александра (1869–1870), Георгия (1871–1899), Ксению (1875–1960), Михаила (1878–1918) и Ольгу (1882–1960). С 1866 участвовал в заседаниях Госсовета и Кабинета министров. Назначен атаманом казачьих войск (1869), командующим Гвардейским корпусом (1874). Вступил на престол после убийства народовольцами 1 марта 1881 Александра II. Коронация состоялась 15 мая 1883. Первые месяцы царствования А. прошли под знаком разногласий в правительстве относительно дальнейшего политического курса и средств борьбы с революционным и оппозиционным движением. Сторонники либеральных мер и уступок общественному мнению (министр внутренних дел М. Т. Лорис-Меликов , министр финансов А. А. Абаза, военный министр Д. А. Милютин, председатель Кабинета министров вел. кн. Константин Николаевич) потерпели поражение и покинули свои посты. Высочайший манифест 29 апр. 1881, написанный главой консервативной группировки в правительстве К. П. Победоносцевым, обещал «утверждать и охранять» самодержавную власть «от всяких на нее поползновений» и беспощадно искоренять «крамолу». Консервативную политику в «народном» духе пытался проводить Н. П. Игнатьев, возглавлявший МВД с мая 1881 по май 1882. За этот период все временно-обязанные крестьяне были переведены на обязательный выкуп, понижены выкупные платежи (1881), учрежден Крестьянский банк и отменена подушная подать (1882). 14 августа 1881 введено Положение о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия, предоставившее чрезвычайные полномочия администрации для борьбы с революционными выступлениями. В мае 1882 инициатива Н. П. Игнатьева по созыву совещательного Земского собора вызвала противодействие К. П. Победоносцева и привела к отставке министра внутренних дел. На этот пост был назначен известный своим консерватизмом Д. А. Толстой. В период пребывания на посту министера Толстого (1882–1889) и его преемника И. Н. Дурново (1889–1895) при полной поддержке императора проводилась политика контрреформ . Принятый 15 августа 1884 новый университетский устав ограничил автономию университетов и отменил выборность ректоров. Во второй половине 1880 гг. был проведен ряд мер для поддержания господствующего политического и экономического положения дворянства. Закон 12 июля 1889 вводил институт земских начальников, назначавшихся из поместных дворян, предоставлявший им широкие административно-судебные полномочия. Были значительно усилены позиции дворянства в органах земского и городского самоуправления после введения нового земского (1890) и городового (1892) положений. В отношении крестьян правительство А. III проводило политику консервации крестьянской общины. Закон 18 марта 1886 затруднял семейные разделы, так как отныне требовалось согласие на это старшего в семье и 2/3 сельского схода. Закон 8 июня 1893 обязывал производить передел земли в общине не реже, чем раз в 12 лет, что обеспечивало уравнительное распределение наделов. Закон 14 декабря 1893 запрещал залог и продажу крестьянской земли лицам других сословий. Кроме того А. III проводил политику поощрения отечественной промышленности и усиления государственного вмешательства в экономику: протекционистский тариф 1891, выкуп в казну частных ж. д., начало постройки Транссиба и введение в 1894 винной монополии. При А. III активизировалась политика русификации на окраинах, введены некоторые дополнительные ограничения прав евреев. В частности, Временные правила о евреях 1882 ужесточили режим черты оседлости, а процентная норма 1887 ограничила их прием в вузы. Во внешней политике император поначалу придерживался прогерманской ориентации: договор 1881 возобновил, а в 1884 продлил «Союз трех императоров» между Россией, Германией и Австро-Венгрией. Однако экспансионистская политика Германии в Турции и на Балканах и ее претензии на европейскую гегемонию привели к охлаждению отношений с Берлином. В 1891–1893 при активном участии А. III оформляется военный союз между Францией и Россией. Благодаря миролюбивой политике (за время его царствования не было крупных войн) А. III именовали Миротворцем.

Автор статьи: И. Е. Дронов.