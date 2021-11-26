ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1830-1831

ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1830-1831 годов - вооружённое выступление в Царстве Польском (ЦП), распространившееся на ряд западных губерний Российской империи.

Вспых­ну­ло в свя­зи с ре­во­люционным подъ­ё­мом в Западной Ев­ро­пе - Июль­ской ре­во­лю­ци­ей 1830 года во Фран­ции и Бель­гий­ской ре­во­лю­ци­ей 1830 года. Ве­че­ром 17(29).11.1830 года в Вар­ша­ве груп­па за­го­вор­щи­ков во гла­ве с Л. На­бе­ля­ком и С. Го­щинь­ским по при­ка­зу ин­ст­рук­то­ра Вар­шав­ской шко­лы под­хо­рун­жих пе­хо­ты П. Вы­соц­ко­го на­па­ла на дво­рец Бель­ве­дер - ре­зи­ден­цию фак­тического на­ме­ст­ни­ка в ЦП великого князя Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча. При под­держ­ке го­ро­жан за­го­вор­щи­ки за­хва­ти­ли ар­се­нал (около 40 тысяч ру­жей), уби­ли 7 польских вое­на­чаль­ни­ков, со­хра­нив­ших вер­ность Ни­ко­лаю I, в том числе во­енного ми­ни­ст­ра ЦП генерала от инфантерии графа М.Ф. Гау­ке. Под воз­дей­ст­ви­ем этих со­бы­тий вме­сто Со­ве­та управ­ле­ния Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­та Цар­ст­ва Поль­ско­го по­сле­до­ва­тель­но об­ра­зо­ва­ны Временное пра­ви­тель­ст­во (но­ябрь/декабрь - декабрь 1830), Выс­ший национальный со­вет (декабрь 1830 - январь 1831) и Национальное пра­ви­тель­ст­во (январь - сентябрь 1831) во гла­ве с князем А.А. Чар­то­рый­ским (сме­нён в ав­гу­сте генерал-лейтенантом графом Я.С. Кру­ко­вец­ким). Временное пра­ви­тель­ст­во на­зна­чи­ло глав­но­ко­ман­дую­щим польской ар­ми­ей генерал-лейтенанта Ю. (Й.Г.) Хло­пиц­ко­го, вы­ска­зав­ше­го­ся в ус­ло­ви­ях от­сут­ст­вия во­енной по­мо­щи западно-ев­ропейских го­су­дарств за раз­ре­ше­ние кон­флик­та пу­тём пе­ре­го­во­ров. Од­на­ко бе­жав­ший из Вар­ша­вы Кон­стан­тин Пав­ло­вич на пред­ло­же­ние Хло­пиц­ко­го вер­нуть­ся от­ве­тил от­ка­зом. Же­лая воз­дер­жать­ся от во­енных столк­но­ве­ний, великий князь фак­ти­че­ски сдал но­во­му польскому пра­ви­тель­ст­ву главные кре­по­сти Мод­лин (ны­не в чер­те города Но­вы-Двур-Ма­зо­вец­ки Ма­зо­вец­ко­го вое­вод­ст­ва, Поль­ша) и За­мос­тье (ны­не город За­мосць Люб­лин­ско­го вое­вод­ст­ва) со скла­да­ми ору­жия и по­ки­нул ЦП вме­сте с российскими гар­ни­зо­ном Вар­ша­вы. То­гда же Хло­пиц­ким в Санкт-Пе­тербург на­прав­ле­на де­ле­га­ция во гла­ве с К.Ф. (Ф.К.) Друц­ким-Лю­бец­ким. До её при­бы­тия Ни­ко­лай I в «Воз­зва­нии к вой­скам и на­роду Цар­ст­ва Поль­ско­го» от 5(17) декабря и в Ма­ни­фе­сте от 12(24) декабря рас­по­ря­дил­ся вос­ста­но­вить Со­вет управ­ле­ния, жи­те­лей ЦП при­звал не­мед­лен­но отой­ти «от пре­ступ­на­го, но ми­нут­на­го зав­ле­че­ния», а польскую ар­мию - сле­до­вать при­ся­ге, дан­ной российскому им­пе­ра­то­ру как польскому ца­рю. Тем не ме­нее польская де­ле­га­ция до­ве­ла до све­де­ния графа К.В. Нес­сель­ро­де, а за­тем Ни­ко­лая I свои тре­бо­ва­ния: пе­ре­да­ча в со­став ЦП тер­ри­то­рии быв­ших Великого княжества Ли­тов­ско­го и Ма­ло­поль­ской провинции Поль­ско­го ко­ро­лев­ст­ва; со­блю­де­ние им­пе­ра­то­ром Кон­сти­ту­ции Цар­ст­ва Поль­ско­го 1815 года (ра­нее до­пу­щен ряд на­ру­ше­ний, в том числе два­ж­ды пре­вы­ше­ны сро­ки со­зы­ва Сей­ма, в 1825 году от­ме­не­на глас­ность его за­се­да­ний, в 1819 году вве­де­на пред­ва­рительная цен­зу­ра); ам­ни­стия уча­ст­ни­кам польского восстания; российская ди­пло­ма­тическая под­держ­ка польской ок­ку­па­ции Га­ли­ции. Ни­ко­лай I от­кло­нил боль­шин­ст­во тре­бо­ва­ний, но по­обе­щал ам­ни­сти­ро­вать «мя­теж­ни­ков». По­сле из­вес­тия о твёр­дой по­зи­ции им­пе­ра­то­ра и под дав­ле­ни­ем ор­га­ни­зо­ван­ной «Пат­рио­ти­че­ским об­ще­ст­вом» улич­ной ма­ни­фе­ста­ции 13(25).1.1831 года Сейм в на­ру­ше­ние кон­сти­ту­ции 1815 года объ­я­вил о низ­ло­же­нии Ни­ко­лая I как ца­ря поль­ско­го, но со­хра­нил кон­сти­туционно-мо­нар­хическое уст­рой­ст­во ЦП, зая­вив, что польский на­род яв­ля­ет­ся «сво­бод­ной на­ци­ей», имею­щей пра­во от­дать польскую ко­ро­ну то­му, ко­го «её дос­той­ным со­чтёт». Вско­ре Сейм на­зна­чил но­вым глав­но­ко­мандующим польской ар­ми­ей князя М. Рад­зи­вил­ла (в даль­ней­шем мно­го­кра­т­но за­ме­нял­ся, в ча­ст­но­сти в фев­ра­ле - бри­гад­ным генералом Я. Скжи­нец­ким, в ию­ле - ди­ви­зи­он­ным генералом Г. Дем­бин­ским).

В феврале 1831 года ме­ж­ду российскими и польскими ар­мия­ми на­ча­лись во­енные дей­ст­вия. Под на­тис­ком российских войск под ко­мандованием генерал-фельдмаршала И.И. Ди­би­ча по­сле пер­вых сра­же­ний под Вав­ром и Гро­ху­вом (ны­не в чер­те Вар­ша­вы) польская ар­мия от­сту­пи­ла к Пра­ге - силь­но ук­ре­п­лён­но­му восточному при­го­ро­ду Вар­ша­вы, а за­тем за реку Вис­ла (од­но­вре­мен­но в феврале/мар­те российские вой­ска под ко­мандованием начальника шта­ба ар­мии генерала от инфантерии К.Ф. То­ля за­ня­ли город Люб­лин ). Российская ар­мия на­ча­ла под­го­тов­ку к штур­му Вар­ша­вы с за­па­да. Два­ж­ды Ди­бич от­кла­ды­вал штурм; в ча­ст­ности, по при­ка­зу Ни­ко­лая I он ждал под­хо­да Гвардейского кор­пу­са великого князя Ми­хаи­ла Пав­ло­ви­ча, од­на­ко вско­ре вы­сту­пил на по­мощь са­мо­му Гвардейскому кор­пу­су и одер­жал 2 по­бе­ды над польской ар­ми­ей, в том числе 14(26) мая близ города Ост­ра­лен­ка Ма­зо­вец­ко­го вое­вод­ст­ва. 4-8(16-20) ию­ля российские вой­ска под ко­мандованием генерала-фельдмаршала И.Ф. Пас­ке­ви­ча, за­ме­нив­ше­го скон­чав­ше­го­ся от хо­ле­ры Ди­би­ча, у польско-прусской гра­ни­цы фор­си­ро­ва­ли реку Ви­с­ла и дви­ну­лись к Вар­ша­ве, ко­то­рую взя­ли штур­мом 26-27 августа (7-8 сентября). Пас­ке­вич пред­ло­жил ос­тат­кам польской ар­мии ка­пи­ту­ли­ро­вать, ра­зо­ру­жив­шись в Плоц­ке и от­пра­вив от­ту­да Ни­ко­лаю I де­пу­та­цию с по­вин­ной (ус­ло­вия при­ня­ты Я.С. Кру­ко­вец­ким, но от­верг­ну­ты Сей­мом). В сен­тяб­ре кор­пус бри­гад­но­го генерала Дж. Ра­мо­ри­но пе­ре­шёл австрийскую гра­ни­цу, а в сентябре/октябре основная часть польской ар­мии - прусскую гра­ни­цу, по­ки­нув тер­ри­то­рию ЦП. Польское восстание за­вер­ши­лось сда­чей российским вой­скам кре­по­стей Мод­лин (26 сентября (8 октября) и За­мос­тье (9(21) октября). Вес­ной - ле­том вос­ста­ние так­же за­тро­ну­ло Ли­тов­ско-Ви­лен­скую, Грод­нен­скую, Мин­скую, Во­лын­скую, По­доль­скую гу­бер­нии и Бе­ло­сто­кскую области Российской им­пе­рии.

Ма­ни­фе­стом от 20.10(1.11).1831 года император Ни­ко­лай I ам­ни­сти­ро­вал большую часть уча­ст­ни­ков польского восстания, за­тем от­ме­нил кон­сти­ту­цию 1815 года и ввёл Ор­га­ни­че­ский ста­тут Цар­ст­ва Поль­ско­го 1832 года, объ­я­вив­ший ЦП ча­стью Российской им­пе­рии. Уча­ст­ни­ки по­дав­ле­ния вос­ста­ния на­гра­ж­да­лись «Поль­ским зна­ком от­ли­чия за во­ен­ные под­ви­ги», уч­ре­ж­дён­ным в 1831/1832 годы и яв­ляв­шим­ся точ­ной ко­пи­ей польского ор­де­на «Virtuti militari».

Со­бы­тия польского восстания от­ра­же­ны в сти­хо­тво­ре­ни­ях К. Де­ла­ви­ня «Вар­ша­вян­ка», В.А. Жу­ков­ско­го «Ста­рая пес­ня на но­вый лад», А.С. Пуш­ки­на «Пе­ред гроб­ни­цею свя­той…», «Кле­вет­ни­кам Рос­сии», «Бо­ро­дин­ская го­дов­щи­на», музыкальном про­из­ве­де­нии Ф. Шо­пе­на - «Ре­во­лю­ци­он­ном» этю­де для фортепиано (opкестр 10, c-moll) (все 1831) и других. В па­мять об уби­тых вос­став­ши­ми в пер­вый день польского восстания вое­на­чаль­ни­ках польской ар­мии в Вар­ша­ве ус­та­нов­лен па­мят­ник (1841 год, ав­тор про­ек­та - А. Ко­рац­ци; унич­то­жен в 1917 году).

Исторические ис­точники:

Вой­на с поль­ски­ми мя­теж­ни­ка­ми 1831 г... // Рус­ская ста­ри­на. 1884. Т. 41, 43;

Мох­нац­кий М. Поль­ское вос­ста­ние в 1830-1831 гг. // Там же. 1884. Т. 43; 1890. Т. 65; 1891. Т. 69;

Го­ли­цы­на Н.И. [Вос­по­ми­на­ния о Поль­ском вос­ста­нии 1830-1831 гг.] // Рос­сий­ский ар­хив: Ис­то­рия Оте­че­ст­ва в сви­де­тель­ст­вах и до­ку­мен­тах XVIII-XX вв. М., 2004. Вып. 13.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)