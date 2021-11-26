ОРГАНИЧЕСКИЙ СТАТУТ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО 1832
ОРГАНИЧЕСКИЙ СТАТУТ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО 1832 ("Манифест российского императора Николая I «О новом порядке управления и образования Царства Польского»") - акт конституционного характера, определявший положение Царства Польского в составе Российской империи.
Заменил собой Конституцию Царства Польского 1815 года после подавления Польского восстания 1830-1831 годов. Издан 14(26) февраля. Царство Польское теряло статус государственного образования, объединённого с Российской империей личной унией императора, и объявлялось «нераздельной» частью российского государства. Статут упразднил важнейшие элементы польской государственности (Сейм, национальные вооруженные силы) и тем самым положил начало унификации края с административной системой Российской империи.
Для согласования польского и российского законодательства в составе российского Государственного совета учреждён Департамент дел Царства Польского, а значение реформированного Государственного совета Царства Польского значительно снизилось (в 1841 году он упразднён). В связи с размещением в Царстве Польском российских войск бюджетная автономия края ограничена введением правила об участии Польши в расходах на единую армию (в 1832 году также установлен принцип согласования польской финансовой политики с российским Министерством финансов). Российские подданные, имевшие в Царстве Польском недвижимое имущество, получали права «коренных жителей» (в частности, могли поступать на гражданскую службу). Вместе с тем статут сохранил в силе польское уголовное и гражданское законодательство, особые системы суда и местного самоуправления, независимые от российских министерств органы центрального управления в Варшаве под общим руководством наместника царя, польский язык в качестве государственного, свободу вероисповедания, таможенную границу между Царством Польским и остальной частью Российской империи (ликвидирована в 1851 году) и другие элементы автономии (окончательно упразднены после Польского восстания 1863-1864 годов).
Источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. СПб., 1833. Т. 7. № 5165.