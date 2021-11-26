КОВЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
КОВЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на северо-западе Российской империи.
Образована указом императора Николая I от 18(30) декабря 1842 года из северной части территории Виленской губернии. Центр - город Ковно (Ковна; ныне Каунас, Литва). Делилась на уезды: Вилькомирский, Ковенский, Новоалександровский, Поневежский, Россиенский, Тельшевский, Шавельский. До 1912 года Ковенская губерния входила в состав Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернаторств. Площадь 40,7 тысяч км2. Население 848,5 тысяч человек (1848 год); 1,54 миллиона человек (1897 год), из них - литовцев 66%, евреев 13,7%, поляков 9%, русских, украинцев и белорусов 4,7%.
В 1863 году, во время Польского восстания 1863-1864 годов, в Ковенской губерниидействовали отряды повстанцев. После подавления восстания многие имения, находившиеся в собственности польской шляхты, были конфискованы и переданы или проданы на льготных условиях русским помещикам. В конце XIX века действовали свыше 200 костёлов, 65 синагог, свыше 40 православных храмов, 1 мечеть, 3 католических и 3 православных монастыря. Основные занятия населения - земледелие и скотоводство, в северо-восточной части Ковенской губернии - также льноводство. В 1911 году действовали свыше 2,1 тысяч промышленных предприятий (главным образом мелких), было занято 10,2 тысяч рабочих. Через Ковенскую губернию прошли линии Петербурго-Варшавской (1861-1862 годы) и Либаво-Роменской (1871-1873 годы) железных дорог.
В ходе Первой мировой войны на территории Ковенской губернии велись военные действия, часть населения была эвакуирована в глубь Российской империи (реэвакуирована после заключения Брестского мира 1918 года). В 1915 году Ковенская губерния была оккупирована германскими войсками (входила в образованную германскими властями административно-территориальную единицу Оберост). В 1918 году территория бывшей Ковенской губернии вошла в состав Литовской республики (закреплено Московским договором 1920 года).
Иллюстрации:
Герб Ковенской губернии.