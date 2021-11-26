КОВЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

КОВЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца на се­ве­ро-за­па­де Российской им­пе­рии.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом императора Ни­ко­лая I от 18(30) декабря 1842 года из северной час­ти тер­ри­то­рии Ви­лен­ской гу­бер­нии. Центр - город Ков­но (Ков­на; ны­не Кау­нас, Лит­ва). Де­ли­лась на уез­ды: Виль­ко­мир­ский, Ко­вен­ский, Но­во­алек­сан­д­ров­ский, По­не­веж­ский, Рос­си­ен­ский, Тель­шев­ский, Ша­вель­ский. До 1912 года Ковенская губерния вхо­ди­ла в со­став Ви­лен­ско­го, Ко­вен­ско­го и Грод­нен­ско­го генерал-гу­бер­на­тор­ств. Площадь 40,7 тысяч км2. Население 848,5 тысяч человек (1848 год); 1,54 миллиона человек (1897 год), из них - ли­тов­цев 66%, ев­ре­ев 13,7%, по­ля­ков 9%, рус­ских, ук­ра­ин­цев и бе­ло­ру­сов 4,7%.

В 1863 году, во вре­мя Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов , в Ковенской губерниидей­ст­во­ва­ли от­ря­ды пов­стан­цев. По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния многие име­ния, на­хо­див­шие­ся в соб­ст­вен­но­сти польской шлях­ты, бы­ли кон­фи­ско­ва­ны и пе­ре­да­ны или про­да­ны на льгот­ных ус­ло­ви­ях русским по­ме­щи­кам. В конце XIX века дей­ст­во­ва­ли свыше 200 кос­тё­лов, 65 си­на­гог, свыше 40 пра­во­слав­ных хра­мов, 1 ме­четь, 3 ка­то­лических и 3 пра­во­слав­ных мо­на­сты­ря. Основные за­ня­тия на­се­ле­ния - зем­ле­де­лие и ско­то­вод­ст­во, в северо-восточной час­ти Ковенской губернии - так­же льно­водст­во. В 1911 году дей­ст­во­ва­ли свыше 2,1 тысяч промышленных пред­при­ятий (главным образом мел­ких), бы­ло за­ня­то 10,2 тысяч ра­бо­чих. Че­рез Ковенскую губернию про­шли ли­нии Пе­тер­бур­го-Вар­шав­ской (1861-1862 годы) и Ли­ба­во-Ро­мен­ской (1871-1873 годы) же­лез­ных до­рог.

В хо­де Первой ми­ро­вой вой­ны на тер­ри­то­рии Ковенской губернии ве­лись во­енные дей­ст­вия, часть на­се­ле­ния бы­ла эва­куи­ро­ва­на в глубь Российской им­пе­рии (ре­эва­куи­ро­ва­на по­сле за­клю­че­ния Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года). В 1915 году Ковенская губерния бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми (вхо­ди­ла в об­ра­зо­ван­ную германскими вла­стя­ми административно-территориальную еди­ни­цу Обе­рост). В 1918 году тер­ри­то­рия бывшей Ковенской губернии во­шла в со­став Ли­товской рес­пуб­ли­ки (за­кре­п­ле­но Мо­с­ков­ским до­го­во­ром 1920 года).

Иллюстрации:

Герб Ко­вен­ской гу­бер­нии.

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