ЖУКОВСКИЙ Василий Андреевич

Русский поэт, переводчик, живописец, рисовальщик.

Отец П. В. Жу­ков­ско­го. Вне­брач­ный сын по­ме­щи­ка А. И. Бу­ни­на и плен­ной тур­чан­ки Саль­хи (фа­ми­лию по­лу­чил от хо­ло­сто­го дво­ря­ни­на А. Г. Жу­ков­ско­го, вос­при­ем­ни­ка при кре­ще­нии). В 1797–1800 учил­ся в Бла­го­род­ном пан­сио­не при Моск. ун-те, где про- ник­ся воз­вы­шен­ным ре­лиг. умо­на­строе­ни­ем, идея­ми нрав­ст­вен­но­го са­мо­со­вер­шен­ст­во­ва­ния, а так­же при­об­щил­ся к лит. твор­че­ст­ву (пер­вая пуб­ли­ка­ция – стих. «Май­ское ут­ро», 1797, в ж. «По­лез­ное и при­ят­ное пре­про­во­ж­де­ние вре­ме­ни»). По вы­хо­де из пан­сио­на стал од­ним из ос­но­ва­те­лей «Дру­же­ско­го ли­те­ра­тур­но­го об­ще­ст­ва». В 1801 чис­лил­ся на служ­бе в моск. Гл. со­ля­ной кон­то­ре. В 1802–1807 жил в Ми­шен­ском, уси­лен­но за­ни­ма­ясь са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем, вёл днев­ни­ки, со­став­лял кон­спек­ты тру­дов по тео­рии лит-ры и иск-ва, пе­ре­вёл «Дон-Ки­хо­та» М. де Сер­ван­те­са (с франц. пе­ре­дел­ки Ж. П. К. де Фло­риа­на; изд. в 1804–06). Эле­гии «Сель­ское клад­би­ще» (1802, воль­ный пе­ре­вод из Т. Грея) и «Ве­чер» (1807) при­нес­ли Ж. лит. ус­пех, уп­ро­чен­ный пер­вой в Рос­сии ро­ман­тич. бал­ла­дой «Люд­ми­ла» (1808, пе­ре­дел­ка бал­ла­ды Г. А. Бюр­ге­ра «Ле­но­ра»; позд­ней­шая бал­ла­да Ж. «Свет­ла­на» – ва­риа­ция то­го же сю­же­та). В 1808–11 Ж. со­труд­ни­чал в ж. «Вест­ник Ев­ро­пы» (до сер. 1809 ре­дак­тор, до нач. 1811 со­ре­дак­тор М. Т. Ка­че­нов­ско­го), опуб­ли­ко­вал ряд пе­ре­во­дов по эс­те­ти­ке и ори­ги­наль­ных лит.-кри­тич. ста­тей, в т. ч. «О бас­не и бас­нях Кры­ло­ва» (1809), «О са­ти­ре и са­ти­рах Кан­те­ми­ра» (1810). Во вре­мя Отеч. вой­ны 1812 доб­ро­воль­но всту­пил в Моск. опол­че­ние, на­пи­сал гимн «Пе­вец во ста­не рус­ских вои­нов», поль­зо­вав­ший­ся по­пу­ляр­но­стью бла­го­да­ря мно­же­ст­ву по­имён­но про­слав­лен­ных в нём уча­ст­ни­ков вой­ны.

В сти­хо­тво­ре­ни­ях 1802–14 Ж. явил­ся соз­да­те­лем рус. пси­хо­ло­гич. ли­ри­ки, за­ло­жив ос­но­вы т. н. эле­гич. шко­лы, гос­под­ство­вав­шей в рус. по­эзии 1810 – нач. 1820-х гг. От­ли­чит. чер­та­ми но­вой шко­лы ста­ли: со­сре­до­то­чен­ность на «жиз­ни ду­ши» с её глав­ны­ми цен­но­стя­ми (друж­ба, лю­бовь, вос­по­ми­на­ние), чув­ст­ви­тель­ное, по­эти­зи­рую­щее вос­при­ятие при­ро­ды, ин­то­на­ция гру­сти, сти­ли­стич. гар­мо­ния, ме­ло­дич­ность сти­ха. В 1815 во­круг Ж. спло­ти­лись ли­те­ра­то­ры-ка­рам­зи­ни­сты, со­ста­вив­шие об-во «Ар­за­мас». Ме­ж­ду тем сам Ж. всё бо­лее ухо­дил от ка­рам­зи­ни­ст­ской уме­рен­но­сти и свет­ско­го изя­ще­ст­ва, тя­го­тея к хри­сти­ан­ской ди­дак­ти­ке и пря­мо­му нра­во­уче­нию («Теон и Эс­хин», 1815, и др.). В ли­ри­ке 1815–24 («Сла­вян­ка», 1815; «Не­вы­ра­зи­мое», «На кон­чи­ну её ве­ли­че­ст­ва ко­ро­ле­вы Вир­тем­берг­ской», «Цвет за­ве­та», все 1819; «Та­ин­ст­вен­ный по­се­ти­тель», «Мо­ты­лёк и цве­ты», оба 1824; и др.; так­же бал­ла­да «Эоло­ва ар­фа», 1815) ре­лиг.-фи­лос. мо­ти­вы уже пре­об­ла­да­ют, скорбь и стра­да­ние трак­ту­ют­ся как не­отъ­ем­ле­мые ат­ри­бу­ты зем­но­го бы­тия, а упо­ва­ние на за­гроб­ное воз­дая­ние со­пря­же­но с идеа­ла­ми жерт­вен­но­сти и са­мо­от­ре­че­ния. В бал­ла­дах Ж., по­ве­ст­вую­щих о борь­бе до­б­ра и зла, о гре­хе и неот­вра­ти­мом наказании и час­то изо­би­лую­щих ин­фер­наль­ны­ми ужа­са­ми, так­же оче­ви­ден нра­во­учит. па­фос (поч­ти все бал­лады – пе­ре­во­ды из англ. и нем. ав­то­ров: И. В. Гё­те, Р. Сау­ти, В. Скот­та, Л. Улан­да, Ф. Шил­ле­ра и др.; поэма «Две­на­дцать спя­щих дев» по мо­ти­вам од­но­имённого ро­ма­на Х. Г. Шпи­са со­сто­ит из двух бал­лад: «Гро­мо­бой», 1811, и «Ва­дим», 1817). Ж. ос­тал­ся чужд мя­теж­но­му, ин­ди­ви­дуа­ли­стическому ро­ман­тиз­му 1820-х гг., хо­тя его пе­ре­вод по­эмы Дж. Бай­ро­на «Шиль­он­ский уз­ник» (1822) ока­зал влия­ние на ста­нов­ле­ние рус. ро­ман­тич. по­эмы.

В 1817 Ж. был при­гла­шён учи­те­лем рус. язы­ка к вел. кня­ги­не, бу­ду­щей имп. Алек­сан­д­ре Фё­до­ров­не; в 1826–41 Ж. яв­лял­ся вос­пи­та­те­лем на­след­ни­ка пре­сто­ла, бу­ду­ще­го имп. Алек­сан­д­ра II . По­сле­до­ва­тель­но осу­ще­ст­в­ляя про­грам­му «об­ра­зо­ва­ния цар­ской ду­ши» в ду­хе идеа­лов про­све­щён­ной мо­нар­хии, со­про­во­ж­дал его в по­езд­ках по Рос­сии и Ев­ро­пе. Своё по­ло­же­ние при дво­ре Ж., вы­зы­вая не­удо­воль­ст­вие имп. Ни­ко­лая I, ис­поль­зо­вал для за­щи­ты осу­ж­дён­ных (в т. ч. де­каб­ри­стов), по­сто­ян­но хло­по­тал по де­лам А. С. Пуш­ки­на, а по­сле его ги­бе­ли до­бил­ся раз­ре­ше­ния ра­зо­брать бу­ма­ги по­эта и из­дал пер­вое по­смерт­ное со­б­ра­ние его со­чи­не­ний. Из про­из­ве­де­ний са­мо­го Ж. в этот пе­ри­од наи­бо­лее зна­чи­тель­ны сказ­ки, на­пи­сан­ные в творч. со­стя­за­нии с Пуш­ки­ным («Сказ­ка о спя­щей ца­рев­не», 1832, и «Сказ­ка о ца­ре Бе­рен­дее», 1833), сти­хотв. по­весть «Ун­ди­на» (1831–36, пол­ное изд. – 1837; пе­ре­ло­же­ние ро­ма­на Ф. де ла Мотт Фу­ке) и по­эма «Ка­мо­энс» (1839; воль­ный перевод по­эмы Ф. Галь­ма).

В 1841, вый­дя в ос­тав­ку в чи­не тай­но­го со­вет­ни­ка и с по­жиз­нен­ным пен­сио­ном, Ж. уе­хал в Гер­ма­нию, где же­нил­ся на до­че­ри нем. ху­дож­ни­ка Г. фон Рей­тер­на Ели­за­ве­те. В Рос­сию Ж. уже не вер­нул­ся. Гл. его тру­дом в это вре­мя стал пе­ре­вод по­эмы «Одис­сея» (1842–1849, опубл. в 1849), ле­жав­ший в рус­ле ин­те­ре­са Ж. к древ­ним эпич. по­эмам [по мо­ти­вам «Ма­хаб­ха­ра­ты» на­пи­са­на его по­эма «Наль и Да­ма­ян­ти» (1837–1841), по мо­ти­вам «Шах­на­мэ» Фир­до­уси – «Рус­тем и Зо­раб» (1846–47)] и на­род­ным сказ­кам («Кот в са­по­гах» по Ш. Пер­ро; «Тюль­пан­ное де­ре­во» по сказ­ке бр. Гримм; «Сказ­ка об Ива­не-ца­ре­ви­че и Се­ром вол­ке» по мо­ти­вам рус. ска­зок; все 1845). По­след­няя, ори­ги­наль­ная по­эма Ж. «Ага­сфер, Веч­ный жид» (изд. в 1857), ос­но­вой для ко­то­рой по­слу­жи­ла из­вест­ная хри­сти­ан­ская ле­ген­да, ос­та­лась не­за­вер­шён­ной.

Ж. был проф. ху­дож­ни­ком; на­чал за­ни­мать­ся ри­со­ва­ни­ем и жи­во­пи­сью в го­ды обу­че­ния в Бла­го­род­ном пан­сио­не. Учил­ся гра­ви­ро­ва­нию у К. А. Зен­фа в Дер­пте (1817), поль­зо­вал­ся со­ве­та­ми Н. И. Ут­ки­на. Во вре­мя пу­те­ше­ст­вий по Ев­ро­пе по­зна­ко­мил­ся с К. Д. Фрид­ри­хом (ис­пы­тал силь­ное его влия­ние), И. Ф. Овер­бе­ком , Ж. О. Д. Эн­гром, Б. Тор­вальд­се­ном. Кол­лек­цио­ни­ро­вал про­из­ве­де­ния иск-ва. Ре­дак­ти­руя «Вест­ник Ев­ро­пы», впер­вые ввёл от­дел «Обо­зре­ние про­из­ве­де­ний ис­кус­ст­ва». Ис­пол­нил ок. 2 тыс. ри­сун­ков, пре­им. кон­тур­ных, – ви­ды го­ро­дов и разл. ме­ст­но­стей ев­роп. стран и Рос­сии (во вре­мя по­езд­ки с на­след­ни­ком пре­сто­ла в 1837), сво­его ро­да «гра­фич. днев­ник» (св. 20 аль­бо­мов, хра­ня­щих­ся в РНБ, РГБ, ИРЛИ РАН), гра­фич. и ак­ва­рель­ные порт­ре­ты (в т. ч. ри­су­нок «Пуш­кин в гро­бу», 1837, ИРЛИ РАН), ил­лю­ст­ра­ции к собств. про­из­ве­де­ни­ям и к эле­гии «Сель­ское клад­би­ще» Т. Грея (в пе­ре­во­де Ж., 1839). По мн. сво­им ри­сун­кам Ж. ис­пол­нил офор­ты и ли­то­гра­фии; с его ри­сун­ка­ми из­да­ны аль­бо­мы «Шесть ви­дов Пав­лов­ска…» (1824), «Ви­ды ме­сто­ро­ж­де­ния В. Жу­ков­ско­го, им са­мим же гра­ви­ро­ван­ные» (б. г.), «Пу­те­во­ди­тель по са­ду и го­ро­ду Пав­лов­ску…» (1843). Ав­тор жи­во­пис­ных пей­за­жей («Хол­ми­стый пей­заж с ре­кой и во­до­па­дом», 1851, ГРМ, и др.). Ху­дож. твор­че­ст­во Ж. сыг­ра­ло боль­шую роль в раз­ви­тии ро­ман­тич. пей­за­жа в Рос­сии.

Сочинения:

Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1902;

Сти­хо­тво­ре­ния: В 2 т. Л., 1939–1940;

Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1959–1960;

Соч.: В 3 т. М., 1980;

За­ру­беж­ная по­эзия в пер. В. А. Жу­ков­ско­го: В 2 т. М., 1985;

Эс­те­ти­ка и кри­ти­ка. М., 1985;

Полн. собр. соч. и пи­сем: В 20 т. М., 1999–2004–. Т. 1–2, 13, 14–.

Дополнительная литература:

Зейд­лиц К. К. Жизнь и по­эзия В. А. Жу­ков­ско­го. СПб., 1883;

Ве­се­лов­ский А. Н. В. А. Жу­ков­ский. По­эзия чув­ст­ва и «сер­деч­но­го во­об­ра­же­ния». СПб., 1904. М., 1999;

Ре­за­нов В. И. Из ра­зы­ска­ний о со­чи­не­ни­ях В. А. Жу­ков­ско­го. СПб., 1906–1916. Ч. 1–2;

Гу­ков­ский Г. А. Пуш­кин и рус­ские ро­ман­ти­ки. М., 1965. М., 1995;

Кор­ни­лов П. Е. Офорт­ные за­ня­тия В. А. Жу­ков­ско­го // Кни­га и гра­фи­ка. М., 1972;

Се­мен­ко И. М. Жизнь и по­эзия Жу­ков­ско­го. М., 1975;

Либ­ман М. Я. Жу­ков­ский-ри­со­валь­щик // Ан­тич­ность. Сред­ние ве­ка. Но­вое вре­мя. М., 1977; он же. Жу­ков­ский и не­мец­кие ху­дож­ни­ки // Взаи­мо­свя­зи рус­ско­го и со­вет­ско­го ис­кус­ст­ва и не­мец­кой ху­до­же­ст­вен­ной куль­ту­ры. М., 1980.

Иллюстрации:

В. А. Жу­ков­ский. Порт­рет ра­бо­ты О. А. Кип­рен­ско­го. 1816. Архив БРЭ;

В. А. Жу­ков­ский. «Клад­би­ще в Винд­зо­ре». Ил­лю­ст­ра­ция к эле­гии Т. Грея «Сель­ское клад­би­ще». Ли­то­гра­фия. 1839. Архив БРЭ.

Авторы статьи: В. Л. Ко­ро­вин; Р. В. Ду­га­нов (изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во).