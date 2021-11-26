ЖАНДР АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

ЖАНДР АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ - русский драматург , переводчик.

Из польского дво­рян­ско­го ро­да. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. С 1803 года до кон­ца жиз­ни со­сто­ял на кан­це­ляр­ской служ­бе в раз­ных ве­дом­ст­вах (в том числе в Мор­ском министерстве). Се­на­тор (1853). Действительный тайный советник (1864). Литературная дея­тель­ность Жандра от­но­сит­ся к 1810-1820-м годам. С середины 1810-х годов вхо­дил в литературно-те­ат­раль­ный кру­жок А.А. Ша­хов­ско­го, вы­сту­пал с те­ат­раль­ны­ми ре­цен­зия­ми, под­дер­жи­вал дру­же­ские от­но­ше­ния с А.С. Гри­бое­до­вым, в со­ав­тор­ст­ве с ко­то­рым на­пи­сал ко­ме­дию «При­твор­ная не­вер­ность» (1818, пе­ре­дел­ка французской ко­ме­дии Н.Т. Бар­та). Позд­нее спо­соб­ст­во­вал рас­про­стра­не­нию спи­сков ко­ме­дии Гри­бое­до­ва «Го­ре от ума» (ему при­над­ле­жал один из трёх ав­то­ри­зо­ван­ных спи­сков - так называемый «Жан­д­ров­ский спи­сок»). Ав­тор пе­ре­во­дов от­рыв­ков из тра­ге­дий П. Кор­не­ля и Ж. Ра­си­на, пе­ре­дел­ки для сце­ны дра­ма­тической по­эмы Ф. Шил­ле­ра «Се­ме­ла» (1818, полное издание - 1825), воль­но­го пе­ре­ло­же­ния ти­ра­но­бор­че­ской тра­ге­дии Ж. Рот­ру «Вен­це­слав» (за­пре­ще­на те­ат­раль­ной цен­зу­рой; опубликована час­тич­но в 1824 году и 1830 году). На­граж­дён ор­де­ном Святого Алек­санд­ра Нев­ско­го (1860, брил­ли­ан­то­вы­ми зна­ка­ми к не­му - 1871).

Сочинения:

Вен­це­слав // Сти­хо­твор­ная тра­ге­дия кон­ца XVIII – на­ча­ла XIX в. 2-е изд. М.; Л., 1964.