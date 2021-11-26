ТОЛСТОЙ ФЁДОР ИВАНОВИЧ

Русский военный, граф, участник первой российской кругосветной экспедиции. Отличался взрывным темпераментом, пристрастием к дуэлям и картам. Яркая личность Толстого послужила прототипом персонажей нескольких классических произведений российской литературы.

Федор Толстой родился 17 февраля 1782 года в семье графа Ивана Толстого. Закончил петербургский морской кадетский корпус, в 1797 году поступил на службу в гвардейский преображенский полк. Уже в годы службы активно проявился его буйный темперамент и склонность к дуэлям. Среди прочего он ранил в поединке полковника Дризена, командира полка. В 1803 году Толстой становится участником кругосветной экспедиции шлюпа «Надежда». По одной из версий, он заменил в экипаже своего двоюродного брата и тезку, страдавшего морской болезнью. В результате этой «рокировки», Толстой сумел избежать наказания, а его кузен – тягот морского путешествия.

В ходе плавания из-за своего скверного характера Толстой рассорился почти со всеми членами экипажа (по некоторым рассказам, среди прочего, он приучил орангутанга, обитавшего на корабле, заливать чернилами капитанские записи). В результате посреди плавания он был высажен с корабля, провел несколько месяцев на алеутских островах, после чего сухопутным путем через Сибирь вернулся в Петербург. За свои приключения в Русской Америке Толстой получил прозвище «Американец».

По возвращении в Петербург Толстой был переведен из преображенского полка в гарнизон Нейшлотской крепости, где провел 2,5 года. В 1808 году Толстой становится адъютантом князя Долгорукова и вместе с ним принимает участие в русско-шведской войне 1808-1809 годов. Благодаря своей храбрости ему удалось вернуться в полк, однако в 1809 году после двух дуэлей, в которых он убил капитана Брунова и прапорщика Нарышкина, он был посажен в выборгскую крепость и в 1811 году уволен от службы.

Во время Отечественной войны 1812 года Толстой как частное лицо вступил в ряды ратников Московского ополчения. Участвовал в Бородинском сражении, был ранен в ногу. За свою храбрость Толстой был восстановлен на службе, а также получил орден Св. Георгия 4-й степени.

После окончания Отечественной войны Толстой поселился в Москве, в личном доме на Сивцевом вражке. В это время граф особенно сильно увлекся дуэлями и шулерством. Всего, по словам самого Толстого, он убил на дуэлях 11 человек. В это время также произошла его ссора с Пушкиным, также едва не закончившаяся дуэлью. По одной версии поводом для конфликта стало шулерство Толстого, по другой – письмо Толстого к князю Шаховскому, в котором он оскорбил поэта. Находясь в ссылке, Пушкин написал несколько язвительных эпиграмм, посвященных Толстому, а по возвращению в Москву велел Сергею Соболевскому разыскать Толстого и отправить ему вызов. Из-за отсутствия Толстого в Москве дуэль так и не была назначена, а позднее они с Пушкиным смогли примириться, в 1829 году Толстой даже сватал Пушкина Наталье Гончаровой.

В 1821 году Толстой женился на цыганке Авдотье Тугаевой, в браке у них родилось 12 детей. 10 из них умерло в младенчестве, старшая дочь Сара, талантливая поэтесса, умерла в 17 лет от чахотки. Зрелого возраста достигла только одна дочь, Прасковья, в будущем ставшая женой московского генерал-губернатора Перфильева. По свидетельствам современников в старости Толстой стал более степенным и набожным человеком. Смерть своих 11 детей он считал расплатой за те 11 жизней, что он отобрал у людей на дуэлях.

Федор Толстой скончался 24 декабря 1846 года, в своем доме на Сивцевом Вражке. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

В художественной культуре

Федор Толстой стал прототипом для многих персонажей произведений классической русской литературы. Так, Пушкин выводит его в «Евгении Онегине» как дуэлянта Зарецкого, секунданта Ленского:

В пяти верстах от Красногорья, Деревни Ленского, живёт

И здравствует ещё доныне

В философической пустыне

Зарецкий, некогда буян,

Картёжной шайки атаман,

Глава повес, трибун трактирный,

Теперь же добрый и простой

Отец семейства холостой,

Надежный друг, помещик мирный

И даже честный человек:

Так исправляется наш век!

Грибоедов упоминает его в «Горе от ума» в диалоге Репетилова:

Но голова у нас, какой в России нету,

Не надо называть, узнаешь по портрету:

Ночной разбойник, дуэлист,

В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,

И крепко на руку не чист;

Да умный человек не может быть не плутом.

Когда ж об честности высокой говорит,

Каким-то демоном внушаем:

Глаза в крови, лицо горит,

Сам плачет, и мы все рыдаем.

Лев Толстой, двоюродный племянник Федора Толстого использует ряд его личностных черт при создании образа графа Турбина в рассказе «Два гусара» и Долохова в «Войне и мире». Кроме этого на личности Толстого частично основаны персонажи Тургенева Лучков в «Бретёре» и Лучинов в «Трех портретах».