"СОВРЕМЕННИК"

Российский журнал, издавался в 1836-1866 годах, до 1843 года – 4 раза в год, затем ежемесячно.

Основан А.С. Пушкиным как литературный журнал, придерживался позиций «просвещённого консерватизма», противопоставленной официальной журналистике Ф.Ф. Булгарина, Н.И. Греча, Н.А. Полевого . Объединял литераторов позднего пушкинского круга, в т.ч. Н.В. Гоголя , П.А. Вяземского , В.Ф. Одоевского , Д.В. Давыдова , А.И. Тургенева , А.В. Кольцова . В журнале были впервые напечатаны многие произведения самого Пушкина («Капитанская дочка», «Путешествие в Арзрум», «Пир Петра I», «Скупой рыцарь» и др.), Гоголя («Нос», «Коляска», «Утро делового человека», статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 гг.»), стихи Ф.И. Тютчева, мемуары Н.А. Дуровой . С 1837 года с «Современником» сотрудничал М.Ю. Лермонтов («Бородино»).

А.С. Пушкин издавал журнал до своей смерти в 1837 году, успел опубликовать 4 номера. В 1837-м журнал издавался группой писателей во главе с П.А. Вяземским, в 1837-1846 годах – П.А. Плетнёвым . Журнал не имел большого успеха, т.к. не имел права печатать политические статьи и издавался невысоким тиражом (600-700 экз.). В сентябре 1846 года П. Плетнёв продал журнал Н.А. Некрасову .

В 1847-1862 годах «Современник» издавался Н.А. Некрасовым и И.И. Панаевым , с 1863 года одним Некрасовым. С 1859 года выходил как литературный и политический журнал. В 1847-1848 годах официальным редактором «Современника» числился А.В. Никитенко , однако направление журнала задавалось прежде всего статьями его ведущего критика В.Г. Белинского (умер в 1848). В эти года «Современник» становится одним из ведущих российских журналов, в нём печатаются почти все крупнейшие авторы эпохи: И.С. Тургенев, И.А. Гончаров , Л.Н. Толстой , А.И. Герцен , Н.П. Огарёв , А.Н. Островский , А.В. Дружинин , Д.В. Григорович и др. С 1853 года сотрудником «Современника» и соредактором становится Н.Г. Чернышевский , с 1856-го – Н.А. Добролюбов (в 1858-1861 годах – один из редакторов). В эти годы журнал занимает революционно-демократические позиции, ведёт активную полемику с либеральными и консервативными изданиями.

В 1858-1859 годах в журнале усиливаются разногласия между Чернышевским и Добролюбовым с одной стороны и более умеренными авторами – с другой. В 1860 году после публикации критической статьи Н.А. Добролюбова о романе «Накануне» («Когда же придёт настоящий день?». 1860, № 3) журнал покинул И.С. Тургенев. Вскоре с «Современником» перестали сотрудничать и другие «умеренно-либеральные» авторы: Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров, Д.В. Григорович, А.В. Дружинин и др. Несмотря на уход крупнейших писателей, в начале 1860-х журнал переживает пик популярности, расширение аудитории и непрерывный рост тиража (к 1861 году – 7 тыс. подписчиков). Основным автором «Современника» в это время является Н.Г. Чернышевский, опубликовавший ряд статей по крестьянскому вопросу, заложивших основу идеологии народничества («О поземельной собственности», 1857; «Критика философских предубеждений против общинного владения», 1858; «Суеверие и правила логики», 1859). Отдел критики в это время возглавлял Н.А. Добролюбов (до своей смерти в 1861 году). В 1859-1861 годах «Современник» полемизирует с «Колоколом» А.И. Герцена и Н.П. Огарёва, занимая более радикальную и критическую позицию по отношению к крестьянской реформе и фактически призывая к крестьянскому бунту. 15 июня 1862 года издание «Современника» приостановлено на 8 месяцев «за вредное направление», 7 июля 1862 года арестован Чернышевский.

После возобновления «Современника» в 1863 году журнал продолжает развиваться в демократическом, критичном по отношению к государственной политике направлении; его основным автором становится М.Е. Салтыков-Щедрин, отдел критики ведут М.А. Антонович и А.Н. Пыпин . В журнале публикуются Г.И. Успенский, Ф.М. Решетников, Н.Г. Помяловский и др., в 1863-1866 годах публикуется роман Н.Г. Чернышевского «Что делать». После покушения Д.В. Каракозова на императора Александра II (апрель 1866) резко ужесточилась правительственная политика по отношению к печати, в июне 1866 года «Современник» был закрыт.