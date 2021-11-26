РОСТОПЧИНА ЕВДОКИЯ ПЕТРОВНА

Русская поэтесса, писательница, драматург.

Евдокия Петровна Ростопчина родилась 23 декабря 1811 года (ст. ст.) в Москве. Отец – действительный статский советник Петр Васильевич Сушков (1783-1855), мать – помещица Дарья Ивановна Пашкова (1790-1817). Девочка в возрасте 6 лет лишилась матери, отец ее был постоянно занят, поэтому воспитывалась она вместе с двумя братьями в доме своего деда по матери И.А. Пашкова. Тон воспитанию задавали бабушка и тети. Учителями маленькой Додо были многочисленные гувернеры и гувернантки. Девочка получила домашнее образование. Она знала французский, немецкий, итальянский и английский языки, училась Закону Божьему, рисованию, танцам, музыке. Будущая поэтесса в детстве много читала, знала русскую и зарубежную литературу. Любимыми писателями юной Додо Сушковой были Пушкин , Жуковский , Байрон , Шиллер, А. Шенье. Обладая хорошей памятью, живым воображеньем, знакомая с прекрасными образцами мировой литературы, Евдокия в возрасте 12 лет сама начала писать. Первые ее произведения были подражательными, незрелыми, но не лишенными таланта и оригинальности. В 1830 году с литературным творчеством семнадцатилетней девушки познакомился гость Пашковых, князь П.А. Вяземский . Без разрешения автора он напечатал стихотворение Е. Сушковой «Талисман», одобренное Пушкиным и Жуковским, в альманахе «Северные цветы» за 1831 год. Так имя юной поэтессы стало известно читателям.

В семье, однако, посчитали неприличным для воспитанной светской барышни печатать стихи в журналах, и в дальнейшем произведения поэтессы появились в печати уже после 1833 года, когда Е. Сушкова вышла замуж. Ее мужем стал богатый молодой граф А.Ф. Ростопчин (1813-1892), сын известного московского градоначальника времен войны 1812 года . Это был брак по расчету, брак по принуждению, который, однако, позволял графине избегнуть домашнего гнета. Молодые поселились в доме на Лубянке, зажили открыто и хлебосольно. Брак Ростопчиных не был счастливым, и молодая женщина находила утешение в прелестях светской жизни и в литературном творчестве.

Поэзия молодой Ростопчиной нашла благожелательный отклик как у критики, так и у читателей. Темой ее стихов были события светской жизни, тонкие душевные переживания и философские размышления молодой женщины, неудовлетворенной своей судьбой в обществе, тщетно ищущей любви и понимания. Порой ее поэзия касалась общественно-значимых тем. Так, она посвятила два своих стихотворения декабристам («Послание к страдальцам» (1827) и «Мечта» (1830). В стихах было выражено упованье на «день паденья для тирана, свободы светлый день», что дало повод Н.П.Огареву находить в поэзии Ростопчиной «свободы гордый гений».

Как пишет в своем очерке о поэтессе В.Ф. Ходасевич, «изящные, легко написанные, часто импровизированные стихи ее ходят по рукам; случается, через одного из родственников - Н.П. Огарева, - попадают и в кружок Герцена . Друзья, знакомые, университетская молодежь - все остаются довольны свежестью и прелестью таланта. Стихи заучиваются наизусть». В 1836 году переехавшая из Москвы в столицу Е. Ростопчина вошла в круг петербургских литераторов, в их числе - Жуковский, Пушкин, Плетнев , Вяземский, Соллогуб. Ее принимали благосклонно и называли «московской Сафо». Весной 1838 года В. А. Жуковский прислал графине Ростопчиной в подарок на память альбом, принадлежавший Пушкину со словами: «Вы дополните и докончите эту книгу его. Она теперь достигла настоящего своего назначения…».

Как подруге по поэтическому цеху обаятельной и остроумной Ростопчиной посвящали свои стихотворения Лермонтов , Огарев, Тютчев, Мей . С Лермонтовым поэтессу связывала мимолетная, но яркая дружба. Они познакомились в 1841 году, недолго, но много общались. Памятником их знакомству стали несколько стихотворений Ростопчиной, ее пьеса «На дорогу» и два стихотворения Лермонтова, одно из которых - "Я верю, под одной звездою мы с вами были рождены…».

Графиня была хороша собой, умна и обаятельна. Ее светская жизнь нередко становилась предметом сплетен и злословия. В 1839 году Е. Ростопчина издала книгу «Очерки большого света», однако она была проигнорирована читателями и критикой. Ею был написан также целый ряд пьес (в основном, комедий и водевилей), романы и повести. Однако проза Ростопчиной не пользовалась особым успехом у читающей публики.

Состоятельная женщина, графиня Ростопчина была добрым и щедрым человеком. Она много помогала бедным и все деньги, вырученные от издания своих сочинений, передавала князю Одоевскому для основанного им благотворительного общества.

З0-40-е годы XIX века были периодом расцвета ее творчества и успеха в литературных кругах. В 1841 году вышла первая книга стихов Е. Ростопчиной. Журналы встретили ее восторженно. Положительный и благосклонный отзыв о книге написал Белинский , критикуя, однако, поэтессу за излишнюю привязанность к светским развлечениям и сожалея, что ее думы и чувства не нашли "более обширную и более достойную сферу, чем салон".

Лучшие стихотворения Ростопчиной («Безнадежность» 1836; «Ссора» 1838; «Как должны писать женщины» 1840; « Цыганский вечер» 1847; «Болезни века» 1848; «Колокольчик», 1853; «И больно и сладко» 1854; «В майское утро» 1858; цикл «Неизвестный роман» 1848), написаны, главным образом, в жанре лирической исповеди. Около сорока произведений автора, в т.ч. «Когда б он знал», «Ветер свищет, ветер воет», - положены на музыку. В них отчетливо прослеживаются мотивы недовольства пустотой и суетностью светского аристократического общества, романтика свободы. Современники ценили поэтическое творчество Ростопчиной, в первую очередь, ее любовную лирику, за умение передать сложнейшие психологические переживания, тончайшие движения чуткой женской души.

Во время поездки в Италию в 1846 году поэтесса написала балладу «Насильный брак», в которой аллегорически осудила подчиненное положение Польши в Российской империи. Произведение вызвало недовольство государя, и поэтесса по возвращении была отлучена от петербургского света. По словам брата Ростопчиной, Евдокия Петровна "в задушевных разговорах искренно сознавала свою вину и каялась в написании этого злополучного стихотворения, которое вырвалось из-под ее пера совершенно случайно и необдуманно, под впечатлением слышанных ею заграницею ложных и вздорных толков о политическом положении Польши ". Баллада была запрещена, но стала популярным произведением всевозможных «вольнодумцев». Ростопчины же в 1849 году вынужденно переехали на постоянное жительство в Москву. Граф увлекался цыганами, балетом, посещал Английский клуб. Графиня с детьми жила обособленно на своей половине. Супруги жили в доме Е.П. Ростопчиной, матери графа, католички по вероисповеданию, женщины тяжелого нрава. Последние годы жизни писательницы были омрачены тяжелой домашней обстановкой и вынужденным сосуществованием с неприязненным и беспощадно осуждавшим ее человеком.

В Москве изменился и расширился круг знакомств писательницы. У нее стали бывать А.Н. Островский , М.П. Погодин , Л.А. Мей, Н.Ф. Павлов , артисты M.С. Щепкин и Самарин, Д.В. Григорович , И.С. Тургенев, А.Н. Майков , Н.Ф. Щербина. В литературном салоне Ростопчиной всегда было оживленно. Графиня продолжала писать, но интерес к её творчеству у читателей стремительно падал. В последние годы своей жизни поэтесса категорически не принимала новые литературные течения в России, критиковала и высмеивала их в своих произведениях. В итоге она вскоре оказалась в полной творческой изоляции.

В 1852 году была опубликована повесть Ростопчиной «Счастливая женщина», в которой прочитывалось автобиографическое произведение поэтессы.

Почти в полном забвении, тяжело проболев два года, 3 декабря 1858 года в Москве графиня Евдокия Петровна Ростопчина умерла от рака. Ее прах был похоронен на Пятницком кладбище в Москве.

О творческом наследии одной из первых русских женщин-поэтесс XIX века Евдокии Петровны Ростопчиной замечательно сказал поэт и мемуарист В.Ф. Ходасевич: «Ее поэзия не блистательна, не мудра и - не глубока. Это не пышная ода, не задумчивая элегия. Это - романс, таящий в себе особенное, ему одному свойственное очарование, которое столько же слагается из прекрасного, сколько из изысканно безвкусного.<…>Но тот, кто поет романс, влагает в его нехитрое содержание всю слегка обыденную драму души страдающей, хоть и простой».

Дети

Ольга Андреевна Ростопчина (05.09.1837 - ?), была замужем за Иосифом Торниелли-Брузатти-ди-Вергано, дипломатом и итальянским посланником в Румынии.

Лидия Андреевна Ростопчина (25.10.1838 - 1915), писательница, жила в Париже, замужем не была.

Виктор Андреевич Ростопчин (12.12.1839 - 09.08.1879), граф, полковник. Был женат на Марии Григорьевне фон Рейтлингер, имели двух сыновей Бориса (р. 1874) и Виктора (р.1878).

Сочинения

Московский дом сумасшедших в 1858. – В кн.: Эпиграммы и сатира. М. – Л., 1932, т. 2; Л., 1972.

Стихотворения. Проза. Письма. М., 1986.

Талисман: Избранная лирика. Драма (Нелюдимка). Документы, письма, воспоминания. М., 1987.

Счастливая женщина. М., 1991.

Палаццо Форли. М., 1993.