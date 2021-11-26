ПОЛЕЖАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ПОЛЕЖАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - русский по­эт.

Вне­брач­ный сын по­ме­щи­ка Л.Н. Струй­ско­го; внук Н.Е. Струй­ско­го. В 1816-1819 годы вос­пи­ты­вал­ся в ча­ст­ном пан­сио­не Ж. Ви­за­ра при Московской губерн­ской гим­на­зии. В 1820-1826 годы учил­ся в Московском университете, ди­плом ко­то­ро­го дал ему пра­во на лич­ное дво­рян­ст­во .

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1825 году. В 1825-1826 годы сти­хи и пе­ре­во­ды Полежаева пе­ча­та­лись в уни­вер­си­тет­ских из­да­ни­ях и журнале «Вест­ник Ев­ро­пы». По­эма «Саш­ка» (1825 год, опубликована в 1861 году), в ко­то­рой Полежаев тра­ве­сти­ро­вал мо­ти­вы пер­вой гла­вы пуш­кин­ско­го «Ев­ге­ния Оне­ги­на» и собственной био­гра­фии в ду­хе не­при­стой­ной по­эзии И.С. Бар­ко­ва, с не­цен­зур­ной лек­си­кой и ан­ти­кле­ри­каль­ны­ми вы­па­да­ми, рас­про­стра­ни­лась в спи­сках и на­влек­ла на Полежаева го­не­ния вла­стей. В середине 1826 года, по­сле ау­ди­ен­ции у императора Ни­ко­лая I, Полежаев был оп­ре­де­лён ун­тер-офи­це­ром в Бу­тыр­ский пехотный полк. В 1827 году за са­мо­воль­ную от­луч­ку (рас­це­нена как по­пыт­ка де­зер­тир­ст­ва) раз­жа­ло­ван в сол­да­ты и ли­шён лич­но­го дво­рян­ст­ва; в 1828 году за другие про­ступ­ки 7 мес про­вёл на га­упт­вах­те. В 1829-1833 годы в со­ста­ве Московского пол­ка под на­ча­лом генерала А.А. Вель­я­ми­но­ва уча­ст­во­вал в во­енных дей­ст­ви­ях в Да­ге­ста­не и Чеч­не, вер­нул се­бе ун­тер-офи­цер­ский чин и дво­рян­ст­во. Пе­ред смер­тью был про­из­ве­дён в офи­це­ры.

При жиз­ни Полежаев из пе­ча­ти вы­шли два сбор­ни­ка его сти­хов - «Сти­хо­тво­ре­ния» (1832) и «Каль­ян» (1833). В 1832 году от­дель­но бы­ли из­да­ны «кав­каз­ские» по­эмы «Эре­п­ли» и «Чир-Юрт», в ко­то­рых два сра­же­ния русских войск с Га­зи-Ма­го­ме­дом изо­бра­же­ны с точ­ки зре­ния ря­до­во­го уча­ст­ни­ка со­бы­тий. Сборник «Ар­фа» (ав­тор­ское название «Раз­би­тая ар­фа»), включаю­щий по­эму на сю­жет из рим­ской исто­рии «Ко­рио­лан», про­шёл че­рез цен­зу­ру в 1835 году, но из­дан был уже по­сле смер­ти Полежаева в 1838 году. Сборник «Ча­сы вы­здо­ров­ле­ния», со­став­лен­ный Полежаевым в 1837 году, вы­шел в силь­но со­кра­щён­ном цен­зу­рой ви­де в 1842 году. По­след­ние круп­ные про­из­ве­де­ния Полежаева - цикл сти­хо­тво­ре­ний «Ве­нок на гроб Пуш­ки­на» (1837 год, час­тич­но опубликован в 1842 году, пол­но­стью - в 1939 году) и ко­мическая по­эма «Царь охо­ты» (1837 год, опубликована в 1914 году).

По­эзия Полежаева от­ли­ча­ет­ся пре­об­ла­да­ни­ем от­ри­ца­тель­ных или под­чёрк­ну­то «низ­мен­ных» эмо­ций и по­вы­шен­ной экс­прес­сив­но­стью об­ра­зов, ино­гда на­ру­шав­ших эс­те­тические и мо­раль­ные нор­мы сво­его вре­ме­ни. Ге­рой его ли­ри­ки - ча­ще все­го ожес­то­чён­ный греш­ник, пре­дан­ный «оча­ро­ва­ни­ям Со­до­ма» и стран­ст­вую­щий по ми­ру «как вам­пир гро­бо­вой». Ду­хов­ную зна­чи­тель­ность ему при­да­ёт ис­клю­чи­тель­ность пе­ре­жи­вае­мых им стра­да­ний, го­тов­ность под­верг­нуть­ся каз­ни. Ро­ман­тические мо­ти­вы оди­но­че­ст­ва и уз­ни­че­ст­ва пред­ста­ют у Полижаева как ав­то­био­гра­фи­че­ские, а ти­ра­но­борческие уст­рем­ле­ния вы­ра­жа­ют­ся в ос­кор­би­тель­ных ин­век­ти­вах в ад­рес ца­ря как сво­его лич­но­го го­ни­те­ля («Уз­ник», 1828 год; другое название «Аре­стант»). Стиль Полежаева пре­имущественно дек­ла­ма­ци­он­ный, ора­тор­ский, ли­шён­ный ме­ло­дич­но­сти и гар­мо­нии, свой­ст­вен­ных эле­гическим по­этам. Важ­ное фор­маль­ное нов­ше­ст­во Полежаева - ко­рот­кая (дву­стоп­ная) стро­ка, ко­то­рой на­пи­са­ны мно­гие его сти­хо­тво­ре­ния, в том числе са­ти­ри­че­ские («Че­ты­ре на­ции», 1827). Со­вре­мен­ни­ки вос­при­ни­ма­ли Полежаева как мар­ги­наль­но­го по­эта; его литературная сла­ва, поч­ти це­ли­ком по­смерт­ная, воз­рас­та­ла по ме­ре ми­фо­ло­ги­за­ции об­раза Полежаева как жерт­вы са­мо­дер­жа­вия.

Сочинения :

Сти­хо­тво­ре­ния / Био­гра­фи­чес­кий очерк и прим. В.В. Ба­ра­но­ва. М.; Л., 1933;

Полн. собр. сти­хо­тво­ре­ний / Вступ. ст. и прим. Н.Ф. Бель­чи­ко­ва. Л., 1939;

Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы / Вступ. ст., под­гот. тек­ста и прим. В.С. Ки­се­ле­ва-Сер­ге­ни­на. Л., 1987;

Со­чи­не­ния. М., 1988;

Сти­хо­тво­ре­ния. По­эмы и по­вес­ти в сти­хах. Пе­ре­во­ды. Вос­по­ми­на­ния со­вре­мен­ни­ков. М., 1990.