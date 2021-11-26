ПОЛЕЖАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ПОЛЕЖАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - русский поэт.
Внебрачный сын помещика Л.Н. Струйского; внук Н.Е. Струйского. В 1816-1819 годы воспитывался в частном пансионе Ж. Визара при Московской губернской гимназии. В 1820-1826 годы учился в Московском университете, диплом которого дал ему право на личное дворянство.
Дебютировал в печати в 1825 году. В 1825-1826 годы стихи и переводы Полежаева печатались в университетских изданиях и журнале «Вестник Европы». Поэма «Сашка» (1825 год, опубликована в 1861 году), в которой Полежаев травестировал мотивы первой главы пушкинского «Евгения Онегина» и собственной биографии в духе непристойной поэзии И.С. Баркова, с нецензурной лексикой и антиклерикальными выпадами, распространилась в списках и навлекла на Полежаева гонения властей. В середине 1826 года, после аудиенции у императора Николая I, Полежаев был определён унтер-офицером в Бутырский пехотный полк. В 1827 году за самовольную отлучку (расценена как попытка дезертирства) разжалован в солдаты и лишён личного дворянства; в 1828 году за другие проступки 7 мес провёл на гауптвахте. В 1829-1833 годы в составе Московского полка под началом генерала А.А. Вельяминова участвовал в военных действиях в Дагестане и Чечне, вернул себе унтер-офицерский чин и дворянство. Перед смертью был произведён в офицеры.
При жизни Полежаев из печати вышли два сборника его стихов - «Стихотворения» (1832) и «Кальян» (1833). В 1832 году отдельно были изданы «кавказские» поэмы «Эрепли» и «Чир-Юрт», в которых два сражения русских войск с Гази-Магомедом изображены с точки зрения рядового участника событий. Сборник «Арфа» (авторское название «Разбитая арфа»), включающий поэму на сюжет из римской истории «Кориолан», прошёл через цензуру в 1835 году, но издан был уже после смерти Полежаева в 1838 году. Сборник «Часы выздоровления», составленный Полежаевым в 1837 году, вышел в сильно сокращённом цензурой виде в 1842 году. Последние крупные произведения Полежаева - цикл стихотворений «Венок на гроб Пушкина» (1837 год, частично опубликован в 1842 году, полностью - в 1939 году) и комическая поэма «Царь охоты» (1837 год, опубликована в 1914 году).
Поэзия Полежаева отличается преобладанием отрицательных или подчёркнуто «низменных» эмоций и повышенной экспрессивностью образов, иногда нарушавших эстетические и моральные нормы своего времени. Герой его лирики - чаще всего ожесточённый грешник, преданный «очарованиям Содома» и странствующий по миру «как вампир гробовой». Духовную значительность ему придаёт исключительность переживаемых им страданий, готовность подвергнуться казни. Романтические мотивы одиночества и узничества предстают у Полижаева как автобиографические, а тираноборческие устремления выражаются в оскорбительных инвективах в адрес царя как своего личного гонителя («Узник», 1828 год; другое название «Арестант»). Стиль Полежаева преимущественно декламационный, ораторский, лишённый мелодичности и гармонии, свойственных элегическим поэтам. Важное формальное новшество Полежаева - короткая (двустопная) строка, которой написаны многие его стихотворения, в том числе сатирические («Четыре нации», 1827). Современники воспринимали Полежаева как маргинального поэта; его литературная слава, почти целиком посмертная, возрастала по мере мифологизации образа Полежаева как жертвы самодержавия.
Сочинения:
Стихотворения / Биографический очерк и прим. В.В. Баранова. М.; Л., 1933;
Полн. собр. стихотворений / Вступ. ст. и прим. Н.Ф. Бельчикова. Л., 1939;
Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., подгот. текста и прим. В.С. Киселева-Сергенина. Л., 1987;
Сочинения. М., 1988;
Стихотворения. Поэмы и повести в стихах. Переводы. Воспоминания современников. М., 1990.