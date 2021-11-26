ПОГОРЕЛЬСКИЙ АНТОНИЙ

ПОГОРЕЛЬСКИЙ Антоний (псевдоним; настоящее имя и фамилия Алек­сей Алек­сее­вич Пе­ровский) - русский писатель, российский государственный дея­тель, действительный статский советник (1826).

Из ро­да Пе­ров­ских , вне­брач­ный сын графа Ал.К. Ра­зу­мов­ско­го; брат графа Л.А. Пе­ров­ско­го. В 1805-1807 годы учил­ся в Московском университете, по окон­ча­нии по­лу­чил учё­ную сте­пень док­то­ра фи­лософских и сло­вес­ных на­ук. Один из ос­но­ва­те­лей Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти (1811), действительный член Об­ще­ст­ва ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских при Московском университете (1812). Уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года . Стар­ший адъ­ю­тант при генерал-гу­бер­на­то­ре Сак­со­нии князе Н.Г. Реп­ни­не (1813-1816). В 1816-1822 годы чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний в Департаменте ду­хов­ных дел иностранных ис­по­ве­да­ний. В 1822-1825 годы в от­став­ке, жил пре­имущественно в унас­ле­до­ван­ных от от­ца име­ни­ях в Чер­ни­гов­ской губернии: По­го­рель­цы Со­сниц­ко­го уезда (от­сю­да псевдоним Погорельский - «от­шель­ни­ка» Ан­то­ния) и Крас­ный Рог Мглин­ско­го уезда, за­ни­ма­ясь вос­пи­та­ни­ем пле­мян­ни­ка - А.К. Тол­сто­го. В 1825-1830 годы по­пе­чи­тель Харь­ков­ско­го учеб­но­го ок­ру­га; член Комитета по уст­рой­ст­ву учеб­ных за­ве­де­ний (с 1826). Действительный член Российской ака­де­мии (1829). С 1830 года в от­став­ке.

С юных лет Погорельский вхо­дил в круг мо­ло­дых ли­те­ра­то­ров, близ­ких Н.М. Ка­рам­зи­ну (пе­ре­вод его по­вес­ти «Бед­ная Ли­за» на немецкий язык в 1807 году - пер­вая пуб­ли­ка­ция Погорельского), был дру­жен с П.А. Вя­зем­ским, В.А. Жу­ков­ским и другими. В 1820 году вы­сту­пил с не­сколь­ки­ми стать­я­ми в за­щи­ту по­эмы «Рус­лан и Люд­ми­ла» А.С. Пуш­ки­на, с ко­то­рым не­за­дол­го до то­го по­зна­ко­мил­ся. Как пи­са­тель Погорельский сло­жил­ся к середине 1820-х годов главным образом под влия­ни­ем Э.Т.А. Гоф­ма­на, став его пер­вым русским ин­тер­пре­та­то­ром и под­ра­жа­те­лем. Имев­шая боль­шой ус­пех по­весть Погорельского «Ла­фер­тов­ская ма­ков­ни­ца» (1825), где по­все­днев­ная жизнь пе­тербургских обы­ва­те­лей под­вер­га­ет­ся воз­дей­ст­вию по­тус­то­рон­них де­мо­нических сил, - пер­вый опыт фан­та­стической по­вес­ти в русской литературе. В ка­че­ст­ве од­ной из че­ты­рёх встав­ных но­велл она во­шла в книгу «Двой­ник, или Мои ве­че­ра в Ма­ло­рос­сии» (1828), по­стро­ен­ную как диа­лог ав­то­ра - склон­но­го к мис­ти­циз­му оди­но­ко­го меч­та­те­ля, и его свое­об­раз­но­го двой­ни­ка - при­зра­ка, на­де­лён­но­го скеп­тическим и ра­цио­наль­ным ми­ро­воз­зре­ни­ем. Осо­бен­ность фан­та­сти­ки Погорельского, в срав­не­нии с нем. ро­ман­ти­ка­ми, со­сто­ит в её поч­ти от­кры­том под­чи­не­нии нра­во­учи­тель­ным, ди­дак­ти­че­ским це­лям. В пол­ной ме­ре это от­но­сит­ся к на­пи­сан­ной Погорельским для пле­мян­ни­ка дет­ской сказ­ке «Чёр­ная ку­ри­ца, или Под­зем­ные жи­те­ли» (1829), во­шед­шей в зо­ло­той фонд русской дет­ской литературы. В 1830 году Погорельский со­труд­ни­чал в «Ли­те­ра­тур­ной га­зе­те», где бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны фраг­мен­ты из его не­оконченного ро­ма­на «Маг­не­ти­зер». Са­мое круп­ное про­из­ве­де­ние Погорельского - нра­во­опи­сат. ро­ман «Мо­на­стыр­ка» (1830-1833), по­ве­ст­вую­щий о вос­пи­тан­ни­це Смоль­но­го института бла­го­род­ных де­виц, вер­нув­шей­ся на ро­ди­ну в Ма­ло­рос­сию; ро­ман от­ли­ча­ет точ­ность бы­то­вых за­ри­со­вок и тон­кий пси­хо­ло­гизм в со­че­та­нии с сен­ти­мен­таль­ны­ми мо­ти­ва­ми и мяг­ким юмо­ром. Погорельский ока­зал зна­чительное влия­ние на ста­нов­ле­ние русской про­зы 1830-1840-х годов, осо­бен­но на В.Ф. Одо­евско­го, Н.В. Го­го­ля и Ф.М. Дос­то­ев­ско­го. Скон­чал­ся на­прав­ля­ясь на ле­че­ние в Ниц­цу .

Сочинения:

Со­чи­не­ния. СПб., 1853. Т. 1-2;

Двой­ник, или Мои ве­че­ра в Ма­ло­рос­сии. Мо­на­стыр­ка. М., 1960;

Из­бран­ное. М., 1985;

Из­бран­ное: Про­за. Сти­хо­тво­ре­ния. М., 1988;

Со­чи­не­ния. Пись­ма / Сост. М.А. Турь­ян. М., 2010.