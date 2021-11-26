ПОГОРЕЛЬСКИЙ АНТОНИЙ
ПОГОРЕЛЬСКИЙ Антоний (псевдоним; настоящее имя и фамилия Алексей Алексеевич Перовский) - русский писатель, российский государственный деятель, действительный статский советник (1826).
Из рода Перовских, внебрачный сын графа Ал.К. Разумовского; брат графа Л.А. Перовского. В 1805-1807 годы учился в Московском университете, по окончании получил учёную степень доктора философских и словесных наук. Один из основателей Общества любителей российской словесности (1811), действительный член Общества истории и древностей российских при Московском университете (1812). Участник Отечественной войны 1812 года. Старший адъютант при генерал-губернаторе Саксонии князе Н.Г. Репнине (1813-1816). В 1816-1822 годы чиновник особых поручений в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий. В 1822-1825 годы в отставке, жил преимущественно в унаследованных от отца имениях в Черниговской губернии: Погорельцы Сосницкого уезда (отсюда псевдоним Погорельский - «отшельника» Антония) и Красный Рог Мглинского уезда, занимаясь воспитанием племянника - А.К. Толстого. В 1825-1830 годы попечитель Харьковского учебного округа; член Комитета по устройству учебных заведений (с 1826). Действительный член Российской академии (1829). С 1830 года в отставке.
С юных лет Погорельский входил в круг молодых литераторов, близких Н.М. Карамзину (перевод его повести «Бедная Лиза» на немецкий язык в 1807 году - первая публикация Погорельского), был дружен с П.А. Вяземским, В.А. Жуковским и другими. В 1820 году выступил с несколькими статьями в защиту поэмы «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина, с которым незадолго до того познакомился. Как писатель Погорельский сложился к середине 1820-х годов главным образом под влиянием Э.Т.А. Гофмана, став его первым русским интерпретатором и подражателем. Имевшая большой успех повесть Погорельского «Лафертовская маковница» (1825), где повседневная жизнь петербургских обывателей подвергается воздействию потусторонних демонических сил, - первый опыт фантастической повести в русской литературе. В качестве одной из четырёх вставных новелл она вошла в книгу «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (1828), построенную как диалог автора - склонного к мистицизму одинокого мечтателя, и его своеобразного двойника - призрака, наделённого скептическим и рациональным мировоззрением. Особенность фантастики Погорельского, в сравнении с нем. романтиками, состоит в её почти открытом подчинении нравоучительным, дидактическим целям. В полной мере это относится к написанной Погорельским для племянника детской сказке «Чёрная курица, или Подземные жители» (1829), вошедшей в золотой фонд русской детской литературы. В 1830 году Погорельский сотрудничал в «Литературной газете», где были опубликованы фрагменты из его неоконченного романа «Магнетизер». Самое крупное произведение Погорельского - нравоописат. роман «Монастырка» (1830-1833), повествующий о воспитаннице Смольного института благородных девиц, вернувшейся на родину в Малороссию; роман отличает точность бытовых зарисовок и тонкий психологизм в сочетании с сентиментальными мотивами и мягким юмором. Погорельский оказал значительное влияние на становление русской прозы 1830-1840-х годов, особенно на В.Ф. Одоевского, Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского. Скончался направляясь на лечение в Ниццу.
Сочинения:
Сочинения. СПб., 1853. Т. 1-2;
Двойник, или Мои вечера в Малороссии. Монастырка. М., 1960;
Избранное. М., 1985;
Избранное: Проза. Стихотворения. М., 1988;
Сочинения. Письма / Сост. М.А. Турьян. М., 2010.