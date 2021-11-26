ПНИН ИВАН ПЕТРОВИЧ
ПНИН ИВАН ПЕТРОВИЧ - русский поэт, публицист.
Внебрачный сын фельдмаршала князя Н.В. Репнина; благодаря его влиянию при рождении был записан дворянином (фамилия Пнин - усечённый вариант отцовской). Окончил Благородный пансион при Московском университете (1787) и Артиллерийно-инженерный кадетский корпус (1789). Состоял на военной службе до 1797 года; затем жил в Санкт-Петербурге. В 1798 году вместе с А.Ф. Бестужевым издавал «Санкт-Петербургский журнал». С 1801 года служил письмоводителем в канцелярии Государственного совета (в чине коллежского асессора), с 1803 года - экспедитором в Министерстве народного просвещения. В 1802 году принят в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств; с 1805 года - его президент. Испытал влияние А.Н. Радищева, с которым познакомился в 1802 году (отклик Пнина на его смерть - стихотворение «К Брежинскому», 1802 год). Не получив после смерти отца ничего из огромного наследства, в ноябре 1802 года поднёс императору Александру I публицистический трактат в защиту прав незаконнорождённых «Вопль невинности, отвергаемой законами» (опубликован в 1889 году), призывая, среди прочего, законодательно ограничить разврат дворянства. В трактате «Опыт о просвещении относительно к России» (1804) высказался за равенство всех перед законом, ограничение крепостного права и единение сословий под эгидой просвещённой монархии (сходные идеи и пафос служения «общей пользе» - в его «Оде на правосудие», 1805 год). Для поэзии Пнина наиболее характерны философические и нравоучительные оды, в которых при помощи рациональных рассуждений доказывается, как правило, некая отвлечённая идея, заимствованная из арсенала просветительской философии: «Слава» (1804), «Человек», «Бог», «Надежда», «Зависть» (все 1805) и другие. Подготовленный Пниным в 1804 году поэтический сборник «Моя лира» не был издан (воспроизведён в издании 1934 года).
Сочинения:
Сочинения / Подгот. текста и коммент. В.Н. Орлова. М., 1934;
Поэты-радищевцы. Л., 1979. С. 129-179.