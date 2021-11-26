ПАВЛОВА КАРОЛИНА КАРЛОВНА

ПАВЛОВА КАРОЛИНА КАРЛОВНА - русская поэтесса, переводчица.

Дворянка, дочь обрусевшего немца-медика. Выросла в Москв е, получила блестящее домашнее образование. С 1826 года посещала литературные салоны З.А. Волконской и А.П. Елагиной, где познакомилась с А. Мицкевичем , сделавшим ей в 1827 году предложение (браку воспротивились родственники Павловой). В январе 1837 года стала женой Н.Ф. Павлова . Хозяйка одного из наиболее известных московских литературных салонов; сочувствовала славянофилам.

В 1833 году в Германии опубликован сборник переводов и оригинальных стихотворений Павловой на немецком языке «Северное сияние. Образцы новой русской литературы» («Das Nordlicht. Proben der neueren russischen Literatur»); в 1839 году во Франции вышли сборники переводных и оригинальных стихов на французском языке «Прелюдии» («Les préludes») и французский перевод драмы Ф. Шиллера «Орлеанская дева». Со стихами на русском языке выступала в печати с 1839 года.

Основные жанры поэзии Павловой - думы, элегии, послания, баллады; ведущие мотивы - противостояние поэзии и действительности, духовная значимость познания и его горесть, верность идеалам перед лицом разочарований и утрат. Поэзию Павловой отличают эмоциональная сдержанность, рассудочность в изображении чувств, изысканность стиля и мастерство версификации, близкие лирике Е.А. Боратынского, которого Павлова считала своим учителем. Драма нераздельности подлинного и иллюзорного в жизни женщины, вынужденной обществом подчиняться корыстному расчёту и пустым светским условностям, - в центре романа-«очерка» «Двойная жизнь» (полностью опубликован в 1848 году), поэмы «Кадриль» (1859). Скептическое отношение Павловой к революционной активности масс и вера в мессианское предназначение России выразились в стихотворениях «Разговор в Трианоне» (1848, запрещено цензурой; опублкованои в 1861 году в Лондоне, в России - в 1863 году) и «Разговор в Кремле» (1854).

В 1853-1855 годах, после разрыва с мужем, жила в Дерпте , где завязался её недолгий роман со студентом Дерптского университета Б.И. Утиным (впоследствии известным юристом) и был создан так наываемый «утинский цикл» стихотворений («Мы странно сошлись. Средь салонного круга...», «Когда один, среди степи Сирийской…» и другие, все 1854-1855 годы). Весной 1856 года совершила заграничное путешествие ( Италия , Швейцария, Германия и дугие), впечатления от которого отразились в поэтическом цикле «Фантасмагории» (опубликован в 1858-1862 годах, полностью - в 1863 году). В конце 1858 года Павлова навсегда поселилась в Германии. В 1859 году за переводческие труды избрана почетным членом Общества любителей российской словесности. В 1863 году в Москве вышел итоговый поэтический сборник «Стихотворения». Подружившись в начале 1860-х годов с А.К. Толстым, переводила на немецкий язык его произведения, популяризируя его творчество в Европе. Автор мемуаров «Мои воспоминания» (1875).