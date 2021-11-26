ПАВЛОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ

ПАВЛОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ - русский писатель, журналист, переводчик.

Муж К.К. Павловой . Сын дворового (по другим сведениям, незаконный сын помещика В.В. Грушецкого). В 1811 году отпущен на волю. Окончил Императорскую театральную школу в Москве (1821) и отделение словесных наук Московского университета (1825). В 1826 году поступил на службу; служил в Московском надворном суде (1827-1828 годы) и канцелярии московского генерал-губернатора (1829-1831, 1842-1846 шлды). Член Общества любителей российской словесности (с 1829 года).

Дебютировал в печати как поэт (1823); из поэтических произведений Павлова более оригинальны сатирические стихотворения («Червонец», 1829; «Ecce homo!», 1856; и другие) и эпиграммы. До середины 1830-х годов Павлов много переводил для театра (в том числе комедию У. Шекспира «Венецианский купец», поставлена в 1835 году; опубликована в 1839 году); ему принадлежат также первые русские переводы О. де Бальзака (1831). С 1831 года выступал также как прозаик. Наибольший успех Павлову принёс сборник «Три повести» (1835), отличавшийся социальной остротой трактовки традиционных для романтизма любовных коллизий и неоднозначностью психологических мотивировок действующих лиц: унизительное положение в обществе выходца из крепостных («Именины»), узаконенный светскими правилами обман в семье («Аукцион», впервые опубликован в 1834), бесправие солдата, даже дворянина по происхождению, перед офицером («Ятаган»). Новизна «светских повестей» Павлова была высоко оценена А.С. Пушкиным , В.Г. Белинским и другими. В сборнике «Новые повести. Маскарад. Демон. Миллион» (1839) социальные конфликты получают преимущественно психологическое истолкование; отличающиеся катастрофичностью сюжета и открывающие в «сердце человеческом» опасную бездну, эти повести отчасти предвосхитили поэтику романов Ф.М. Достоевского.

В 1840-е годы единственное заметное выступление Павлова в печати - «Письма к Н.В. Гоголю по поводу его книги "Выбранные места из переписки с друзьями"» (1847), содержавшие упрёк писателю в непоследовательности и отсутствии новизны в его поучениях. В январе 1853 года, после разрыва с женой, Павлов по жалобе тестя был привлечён к следствию за картёжную игру и хранение запрещённых сочинений, выслан в Пермь, но уже в декабре 1853 года был прощён и вернулся в Москву. В 1856-1859 годах Павлов активно сотрудничал в журнале «Русский вестник» как либеральный критик и публицист. В 1860-1863 годах издавал газету «Наше время», поддерживавшую официальную правительственную линию. С сентября 1863 года Павлов возглавлял основанную им газету «Русские ведомости».