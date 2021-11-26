ПАНАЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

ПАНАЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - русский писатель, действительный член Российской академии, ординарный академик по Отделению русского языка и словесности Академии наук, почетный член Академии художеств.

Дво­ря­нин. Дя­дя И.И. Па­нае­ва . Учил­ся в Ка­зан­ском университете (1805-1815). С 1816 года слу­жил в различных де­пар­та­мен­тах и ве­дом­ст­вах; тайный советник (1844). С 1816 года член Воль­но­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей сло­вес­но­сти, на­ук и ху­до­жеств; с 1820 года член Воль­но­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти. На­ча­лом сво­ей литературной дея­тель­но­сти счи­тал про­из­не­сён­ное в 1812 году на от­кры­тии Общества лю­би­те­лей отечественной сло­вес­но­сти при Ка­зан­ском университете «По­хваль­ное сло­во Алек­санд­ру I» (опубликовано в 1815 год). Под влия­ни­ем стар­ших брать­ев, вы­пус­кав­ших ру­ко­пис­ный журнал «Ар­кад­ские пас­туш­ки», а так­же пре­по­да­вав­ше­го в Ка­за­ни из­вест­но­го идил­ли­ка Ф.К. Брон­не­ра, дру­га и по­сле­до­ва­те­ля С. Гес­не­ра , об­ра­тил­ся к жан­ру идил­лии. Пуб­ли­ко­вал­ся в жур­на­лах «Сын оте­че­ст­ва», «Со­рев­но­ва­тель», а так­же «Бла­го­на­ме­рен­ный», где в 1818 году по­мес­тил рас­су­ж­де­ние «О пас­ту­ше­ской, или Сель­ской по­эзии», сфор­му­ли­ро­вав своё по­ни­ма­ние идил­лии как жан­ра, об­ра­щён­но­го к пат­ри­ар­халь­ным вре­ме­нам «не­вин­но­сти» и «чис­то­ты нра­вов». В 1820 году идил­лии Панаева вы­шли отдельным из­да­ни­ем («Идил­лии Вла­ди­ми­ра Па­нае­ва»), за­кре­пив за ним сла­ву «рус­ско­го Гес­не­ра» и ини­ции­ро­вав по­ле­ми­ку о пу­тях раз­ви­тия жан­ра . В даль­ней­шем пред­при­нял по­пыт­ку соз­да­ния идил­лии на национальном ма­те­риа­ле в фор­ме сти­ли­за­ции русской народной пес­ни: «Об­ма­ну­тая» (1822), «Рас­ста­ва­нье», «Мать и дочь» (обе 1826). Сре­ди других про­из­ве­де­ний: по­вес­ти «Жес­то­кая иг­ра судь­бы» (1819), «Иван Кос­тин» (1823), «На­та­лья» (1830); ре­чи, по­хваль­ные сло­ва.

Сочинения:

По­эты 1820-1830-х гг. Л., 1972. Т. 1. С. 174-198;

Оте­че­ское на­ка­за­ние. - При­клю­че­ние в мас­ка­ра­де // Не­ча­ян­ная свадь­ба. М., 1991.