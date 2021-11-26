ПАНАЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ПАНАЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - русский писатель, действительный член Российской академии, ординарный академик по Отделению русского языка и словесности Академии наук, почетный член Академии художеств.
Дворянин. Дядя И.И. Панаева. Учился в Казанском университете (1805-1815). С 1816 года служил в различных департаментах и ведомствах; тайный советник (1844). С 1816 года член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств; с 1820 года член Вольного общества любителей российской словесности. Началом своей литературной деятельности считал произнесённое в 1812 году на открытии Общества любителей отечественной словесности при Казанском университете «Похвальное слово Александру I» (опубликовано в 1815 год). Под влиянием старших братьев, выпускавших рукописный журнал «Аркадские пастушки», а также преподававшего в Казани известного идиллика Ф.К. Броннера, друга и последователя С. Геснера, обратился к жанру идиллии. Публиковался в журналах «Сын отечества», «Соревнователь», а также «Благонамеренный», где в 1818 году поместил рассуждение «О пастушеской, или Сельской поэзии», сформулировав своё понимание идиллии как жанра, обращённого к патриархальным временам «невинности» и «чистоты нравов». В 1820 году идиллии Панаева вышли отдельным изданием («Идиллии Владимира Панаева»), закрепив за ним славу «русского Геснера» и инициировав полемику о путях развития жанра. В дальнейшем предпринял попытку создания идиллии на национальном материале в форме стилизации русской народной песни: «Обманутая» (1822), «Расставанье», «Мать и дочь» (обе 1826). Среди других произведений: повести «Жестокая игра судьбы» (1819), «Иван Костин» (1823), «Наталья» (1830); речи, похвальные слова.
Сочинения:
Поэты 1820-1830-х гг. Л., 1972. Т. 1. С. 174-198;
Отеческое наказание. - Приключение в маскараде // Нечаянная свадьба. М., 1991.