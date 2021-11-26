ОНЕГИНСКАЯ СТРОФА

ОНЕГИНСКАЯ СТРОФА - стро­фа из 14 сти­хов 4-стоп­но­го ям­ба с риф­мов­кой AbAb CCdd EffE gg (про­пис­ные бу­к­вы - жен­ские риф­мы, строч­ные - муж­ские), соз­дан­ная А.С. Пуш­ки­ным для ро­ма­на в сти­хах «Ев­ге­ний Оне­гин» (1823-1831 годы).

Вы­со­кой стра­сти не имея

Для зву­ков жиз­ни не ща­дить,

Не мог он ям­ба от хо­рея,

Как мы ни би­лись, от­ли­чить.

Бра­нил Го­ме­ра, Фео­кри­та;

За­то чи­тал Ада­ма Сми­та

И был глу­бо­кий эко­ном,

То есть умел су­дить о том,

Как го­су­дар­ст­во бо­га­те­ет,

И чем жи­вет, и по­че­му

Не нуж­но зо­ло­та ему,

Ко­гда про­стой про­дукт име­ет.

Отец по­нять его не мог

И зем­ли от­да­вал в за­лог.

Обыч­но пер­вое 4-сти­шие в «Онегинской строфе» да­ёт те­му стро­фы, вто­рое - раз­ви­тие, третье - куль­ми­на­цию, дву­сти­шие - кон­цов­ку. Это слож­ное строе­ние де­ла­ет «Онегинскую строфу» как бы «сти­хо­тво­ре­ни­ем в сти­хо­тво­ре­нии», по­это­му «Онегинская строфа» при­ме­ня­ет­ся поч­ти ис­клю­чи­тель­но в по­этических жан­рах с мно­гопла­но­вым раз­ви­ти­ем сю­же­та и ли­рических от­сту­п­ле­ний. Все позд­ней­шие слу­чаи «Онегинской строфы» в русской по­эзии («Там­бов­ская ка­зна­чей­ша» М.Ю. Лер­мон­то­ва , 1838; «Мла­ден­че­ст­во» В.И. Ива­но­ва, 1918, и другие) опи­ра­ют­ся на ас­со­циа­ции, свя­зан­ные с пуш­кин­ским сти­хом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)