«МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК»
Русский литературно-философский журнал, издававшийся в Москве в 1827–1830 (в 1829 как альманах).
Выходил два раза в месяц.
Редактор - М.П. Погодин, неофициальные соредакторы в 1827-1828 годы: С.П. Шевырёв, И.В. Киреевский, Н.М. Рожалин.
«Московский вестник» был создан любомудрами как издание, противостоящее «Московскому телеграфу» и адресованное узкому кругу «любителей изящного».
Журнал культивировал интерес к немецкой философии и эстетике, популяризировал идеи Ф. Шеллинга, поэзию И.В. Гёте и др.
В «Московском вестнике» публиковались произведения А.С. Пушкина (в том чсиле отрывки из трагедии «Борис Годунов», романа «Евгений Онегин», поэмы «Граф Нулин»), Е.А. Боратынского, Д.В. Веневитинова, Д.В. Давыдова, А.Ф. Мерзлякова, В.Ф. Одоевского, А.С. Хомякова, Н.М. Языкова, С.Е. Раича, В.И. Туманского и др., переводы из Э.Т.А. Гофмана, Жан Поля, Л. Тика, А. Мицкевича и др.
С 1829 года «Московский вестник» стал единоличным предприятием Погодина, в нём публиковались преимущественно материалы по русской истории.