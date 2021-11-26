МЕРЗЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ
МЕРЗЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ - русский литературный критик, поэт, переводчик.
Сын небогатого купца. Начал учёбу в пермском народном училище, в 1793 году за выдающиеся успехи был принят на казённый счёт в гимназию при Московском университете; в 1798 году получил степень бакалавра и начал преподавать там же. С 1804 года занимал кафедру российского красноречия и поэзии, с 1810 года профессор, в 1817-1818, 1821-1828 годах декан словесного отделения Московского университета.
С конца 1790-х годов печатался в университетских изданиях. Входил в «Дружеское литературное общество». Один из основателей Общества любителей российской словесности (1811 год; на открытии выступил с программным «Рассуждением о российской словесности в нынешнем её состоянии»). Читал публичные лекции по «теории изящных искусств» (1812 год) и о сочинениях «знаменитейших российских писателей» (1815 год), имевшие успех в образованном московском обществе (опубликованы частично в 1812-1817 годах). В 1815 году издавал журнал «Амфион». В том же году опубликовал первый обстоятельный разбор «Россиады» М.М. Хераскова. Будучи сторонником классицизма, не принял новейших романтических веяний; в «Письме из Сибири» (1818 год) выступил с резкой критикой жанра баллады (в том числе и баллад В.А. Жуковского). На основе трудов европейских теоретиков искусства (И.И. Эшенбурга и др.) составил ряд учебных пособий, дополнив их примерами из российской словесности: «Краткая риторика, или Правила, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических» (1809 год), «Краткое начертание теории изящной словесности» (тома 1-2, 1822 год), «Конспект лекций российского красноречия и поэзии» (1827 год), «Краткое руководство к эстетике» (1829 год).
Поэзия Мерзлякова тяготеет к высокой лирике гражданского («Слава» и «Ода на разрушение Вавилона», 1801 год) и философского («Труд», 1825 год; «Юбилей», 1830 год) содержания. Наиболее оригинальны песни и романсы Мерзлякова (многие из них написаны в содружестве с композитором Н.Д. Кашиным), в которых сентиментальная чувствительность соединяется с народно-поэтической фразеологией и образностью. Песни Мерзлякова с преобладающими мотивами разлуки, измены, одиночества и тому подобным стали связующим звеном между сентиментальной песней XVIII века (Ю.А. Нелединский-Мелецкий, И.И. Дмитриев) и «русскими песнями» А.А. Дельвига и А.В. Кольцова. Исключит. популярностью пользовалась песня Мерзлякова «Среди долины ровныя…» (опубликована в 1811 году; автор музыки неизвестен), ставшая народной. Единственный прижизненный сборник оригинальных стихотворений Мерзлякова - «Песни и романсы» (1830 год).
Переводил античных авторов. В переводах эклог Вергилия и идиллий Феокрита (1807 год) Мерзляков одним из первых после В.К. Тредиаковского обратился к дактилохореическому гексаметру (позднее отстаивал своё первенство в этом перед Н.И. Гнедичем); в позднейших переводах (элегии Тибулла, Проперция, Овидия, «Послание к Пизонам» Горация и др.) использовал традиционный александрийский стих, как и в своём гл. труде - переводе поэмы Т. Тассо «Освобождённый Иерусалим» (отдельное издание - 1828 год). Большая часть переводов Мерзлякова собрана в книге «Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев» (тома 1-2, 1825-1826 годы).
Сочинения:
Стихотворения. М., 1867. Ч. 1-2;
Стихотворения / Вступ. статья Ю.М. Лотмана. Л., 1958;
Русские эстетические трактаты первой трети XIX в. М., 1974. Т. 1. С. 73-193;
Литературная критика 1800-1820-х гг. М., 1980. С. 119-209;
Песни и романсы. М., 1988.