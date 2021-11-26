МЕЛЬГУНОВ Николай Александрович

Русский про­за­ик, музыкальный кри­тик, ком­по­зи­тор.

Из ста­рин­но­го дво­рян­ско­го ро­да. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. В 1815 пе­ре­ехал в Харь­ков. В 1818–20 учил­ся в Бла­го­род­ном пан­сио­не при С.-Пе­терб. ун-те. В 1820–23 жил за гра­ни­цей, за­тем в Мо­ск­ве. В 1825–34 слу­жил в Гл. ар­хи­ве Мин-ва иностр. дел. Чл. лит.-фи­лос. кру­ж­ка лю­бо­муд­ров; уча­ст­во­вал в соз­да­нии ж. «Мо­с­ков­ский на­блю­да­тель». Пе­ча­тал­ся в жур­на­лах «Те­ле­скоп», «Мо­ск­ви­тя­нин» , «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки», «Со­вре­мен­ник»; с сер. 1850-х гг. со­труд­ни­чал в из­да­ни­ях А. И. Гер­це­на. В 1820–1830-х гг. в до­ме М. бы­ва­ли бра­тья И. В. и П. В. Ки­ре­ев­ские, М. П. По­го­дин, А. С. Хо­мя­ков, Н. М. Язы­ков, С. П. Ше­вы­рёв и др.; уст­раи­ва­лись муз. ве­че­ра (сам М. был хо­ро­шим пиа­ни­стом). Вес­ной 1835 уе­хал ле­чить­ся в Гер­ма­нию; жил по­пе­ре­мен­но в Ев­ро­пе (Гер­ма­ния, Ав­ст­рия, Ита­лия, Фран­ция; был зна­ком с Ф. В. Шел­лин­гом, А. Гум­больд­том , Н. Ле­нау, Ф. Гриль­пар­це­ром, Ф. К. фон Баа­де­ром, П. Ме­ри­ме и др.) и Рос­сии.

Де­бю­ти­ро­вал как пе­ре­во­дчик в 1818; совм. с С. П. Ше­вы­рё­вым и В. П. Ти­то­вым уча­ст­во­вал в пе­ре­во­де кни­ги Л. Ти­ка «Об ис­кус­ст­ве и ху­дож­ни­ках» (1826). Пер­вая по­весть – «Кто же он?» (1831), от­ра­зив­шая влия­ние ро­ма­на «Мель­мот- Ски­та­лец» Ч. Р. Мэть­ю­ри­на. Ран­ние со­чи­не­ния М. со­ста­ви­ли сб. «Рас­ска­зы о бы­лом и не­бы­ва­лом» (т. 1–2, 1834), в ко­то­рый во­шли «страш­ные» по­вес­ти в ду­хе ро­ман­тиз­ма («Про­ро­че­ский сон», «Зим­ний ве­чер» и др.), а так­же по­весть «Да или нет?» (1834), по­зна­ко­мив­шая рус. чи­та­те­лей с ев­роп. су­дом при­сяж­ных и по­ка­зав­шая его пре­иму­ще­ст­ва пе­ред рос. за­кры­тым су­дом. «Пу­те­вые очер­ки» (1836) близ­ки по ком­по­зи­ции «Се­ра­пио­но­вым брать­ям» Э. Т. А. Гоф­ма­на: фан­та­стич. ис­то­рии, рас­ска­зы­вае­мые пас­са­жи­ра­ми па­ро­хо­да, свя­за­ны об­рам­ляю­щи­ми их ав­тор­ски­ми раз­мыш­ле­ния­ми, про­ни­зан­ны­ми вос­хи­ще­ни­ем пе­ред ев­роп. ци­ви­ли­за­ци­ей. На ос­но­ва­нии бе­сед с М. (час­тич­но под его дик­тов­ку) нем. ли­те­ра­тор Г. Кё­- ниг со­ста­вил кн. «Ли­те­ра­тур­ные кар­ти­ны Рос­сии» («Literarische Bilder aus Russ­land», 1837; рус. пер. под назв. «Очер­ки рус­ской ли­те­ра­ту­ры», 1862), явив­шу­ю­ся пер­вой по­пыт­кой пред­ста­вить зап. чи­та­те­лю ис­то­рию и совр. со­стоя­ние рус. ли­те­ра­ту­ры. С сер. 1840-х гг. М. раз­ра­ба­ты­вал тео­рию, на­прав­лен­ную на при­ми­ре­ние за­пад­ни­ков и сла­вя­но­фи­лов, ко­то­рая на­шла от­ра­же­ние в его пуб­ли­ци­стич. очер­ках: «На­род­ная оде­ж­да и ев­ро­пей­ская мо­да», «Не­сколь­ко слов о Мо­ск­ве и Пе­тер­бур­ге» (оба 1847) и др. Сре­ди др. сочинений: по­вес­ти «Жи­вая и мёрт­вая во­да», «Сис­те­ма­тик» (обе 1844), «Сви­де­тель» (1845), пу­те­вые за­мет­ки, лит.-кри­тич. ста­тьи.

С сер. 1830-х гг. сис­те­ма­ти­че­ски вы­сту­пал как муз. кри­тик. Был дру­жен с М. И. Глинкой , уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции кон­цер­тов из его про­из­ве­де­ний в Па­ри­же (1845). В ст. «Глин­ка и его му­зы­каль­ные со­чи­не­ния», на­пи­сан­ной ещё до пре­мье­ры опе­ры «Жизнь за ца­ря» (1836; опубл. в ж. «Рус­ская ста­ри­на», 1874, № 4), пред­ска­зал его роль ос­но­во­по­лож­ни­ка рус. ком­по­зи­тор­ской шко­лы. Под­дер­жи­вал идею уч­ре­ж­де­ния кон­сер­ва­то­рии в Рос­сии. Ав­тор ро­ман­сов и пе­сен на сти­хи совр. ему рус. по­этов (час­тич­но опубл. в сб. «Пес­ни и ро­ман­сы», 1832).

Сочинения:

Гу­ля­нье под Но­вин­ским // Очер­ки мо­с­ков­ской жиз­ни. М., 1962;

Кто же он? // Рус­ская ро­ман­ти­че­ская но­вел­ла. М., 1989.

Автор статьи: М. К. Ев­сее­ва.