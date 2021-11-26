МЕЛЬГУНОВ Николай Александрович
Русский прозаик, музыкальный критик, композитор.
Из старинного дворянского рода. Получил домашнее образование. В 1815 переехал в Харьков. В 1818–20 учился в Благородном пансионе при С.-Петерб. ун-те. В 1820–23 жил за границей, затем в Москве. В 1825–34 служил в Гл. архиве Мин-ва иностр. дел. Чл. лит.-филос. кружка любомудров; участвовал в создании ж. «Московский наблюдатель». Печатался в журналах «Телескоп», «Москвитянин», «Отечественные записки», «Современник»; с сер. 1850-х гг. сотрудничал в изданиях А. И. Герцена. В 1820–1830-х гг. в доме М. бывали братья И. В. и П. В. Киреевские, М. П. Погодин, А. С. Хомяков, Н. М. Языков, С. П. Шевырёв и др.; устраивались муз. вечера (сам М. был хорошим пианистом). Весной 1835 уехал лечиться в Германию; жил попеременно в Европе (Германия, Австрия, Италия, Франция; был знаком с Ф. В. Шеллингом, А. Гумбольдтом, Н. Ленау, Ф. Грильпарцером, Ф. К. фон Баадером, П. Мериме и др.) и России.
Дебютировал как переводчик в 1818; совм. с С. П. Шевырёвым и В. П. Титовым участвовал в переводе книги Л. Тика «Об искусстве и художниках» (1826). Первая повесть – «Кто же он?» (1831), отразившая влияние романа «Мельмот- Скиталец» Ч. Р. Мэтьюрина. Ранние сочинения М. составили сб. «Рассказы о былом и небывалом» (т. 1–2, 1834), в который вошли «страшные» повести в духе романтизма («Пророческий сон», «Зимний вечер» и др.), а также повесть «Да или нет?» (1834), познакомившая рус. читателей с европ. судом присяжных и показавшая его преимущества перед рос. закрытым судом. «Путевые очерки» (1836) близки по композиции «Серапионовым братьям» Э. Т. А. Гофмана: фантастич. истории, рассказываемые пассажирами парохода, связаны обрамляющими их авторскими размышлениями, пронизанными восхищением перед европ. цивилизацией. На основании бесед с М. (частично под его диктовку) нем. литератор Г. Кё- ниг составил кн. «Литературные картины России» («Literarische Bilder aus Russland», 1837; рус. пер. под назв. «Очерки русской литературы», 1862), явившуюся первой попыткой представить зап. читателю историю и совр. состояние рус. литературы. С сер. 1840-х гг. М. разрабатывал теорию, направленную на примирение западников и славянофилов, которая нашла отражение в его публицистич. очерках: «Народная одежда и европейская мода», «Несколько слов о Москве и Петербурге» (оба 1847) и др. Среди др. сочинений: повести «Живая и мёртвая вода», «Систематик» (обе 1844), «Свидетель» (1845), путевые заметки, лит.-критич. статьи.
С сер. 1830-х гг. систематически выступал как муз. критик. Был дружен с М. И. Глинкой, участвовал в организации концертов из его произведений в Париже (1845). В ст. «Глинка и его музыкальные сочинения», написанной ещё до премьеры оперы «Жизнь за царя» (1836; опубл. в ж. «Русская старина», 1874, № 4), предсказал его роль основоположника рус. композиторской школы. Поддерживал идею учреждения консерватории в России. Автор романсов и песен на стихи совр. ему рус. поэтов (частично опубл. в сб. «Песни и романсы», 1832).
Сочинения:
Гулянье под Новинским // Очерки московской жизни. М., 1962;
Кто же он? // Русская романтическая новелла. М., 1989.
Автор статьи: М. К. Евсеева.