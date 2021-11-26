МАЙКОВ АПОЛЛОН НИКОЛАЕВИЧ
МАЙКОВ АПОЛЛОН НИКОЛАЕВИЧ - русский поэт, член-корреспондент Петербургской АН (1853 год).
Из старинного дворянского рода. Брат В.Н. Майкова и Л.Н. Майкова.
Окончил Санкт-Петербургский университет (1841 год).
В 1841 году поступил на службу в Департамент Государственного казначейства в Санкт-Петербурге. Получив пособие от императора Николая I, в 1842-1844 годы путешествовал по Европе (Франция, Италия, Германия, Чехия), слушал лекции в Сорбонне. Вернувшись в Санкт-Петербург, с 1844 года служил в Румянцевском музее, с 1852 года - в Санкт-Петербургском комитете иностранной цензуры (с 1875 года возглавлял его). Тайный советник (1888 год).
Дебютировал в печати стихотворением «Орёл» («Библиотека для чтения», 1835 год, т. 9).
В 1842 году вышел первый сборник Майкова - «Стихотворения», принёсший ему громкий успех.
Особенно высоко оценивались критикой (в том числе В.Г. Белинским) стихотворения Майкова «в антологическом роде», представлявшие идилличный образ античности преимущественно в пейзажной лирике, где Майков стремился выразить «языческое» переживание природы, населённой мифологическими существами.
В первых своих поэмах («Две судьбы», 1845 год; «Машенька», 1846 год), обратившись к критике современных характеров и социальных конфликтов, Майков обнаружил сочувствие тенденциям натуральной школы, но вскоре решительно от них отошёл.
В поэтическом сборнике «Очерки Рима» (1847 году) вернулся к антологической лирике, рисуя сценки из жизни современной Италии на фоне «вечного города», в сопоставлении с миром классической древности. В драматической поэме «Три смерти» (1851 год, опубликована в 1857 году) на примере гибели трёх лучших представителей Рима времён Нерона показана обречённость языческого мира в целом. Конфликт язычества и христианства, ставший одной из главных тем в творчестве Майкова, наиболее полное воплощение получил в лирической драме «Два мира», опубликованной в 1882 году и тогда же отмеченной первой Пушкинской премией.
Консерватизм Майкова возрос в период Крымской войны (поэтический сборник «1854-й год», 1855 год). В России он теперь видел оппонента и в то же время преемницу Европы, отрёкшейся от христианства и вставшей на путь богоборчества (стихотворение «Клермонтский собор», 1854 год). Это предопределило сближение Майкова со славянофилами, а также с Ф.М. Достоевским, Н.Н. Страховым и другими идеологами почвенничества.
В поэзии Майкова большое место занимают стихотворения на темы русской истории, трактуемой в государственно-патриотическом ключе («Кто он?», 1842 год; «В Городце в 1263 году», 1878 год; «У гроба Грозного», 1888 год, и другие). Его занимают проблемы старообрядчества (поэма «Странник», 1867 год), парадоксальные отношения внутренней близости и внешнего конфликта в сменяющихся поколениях русского дворянства (поэма «Княжна***», 1878 год). Однако, несмотря на резкую определённость религиозных и политических взглядов Майкова, современники воспринимали его прежде всего как служителя «чистого искусства» (наряду с А.А. Фетом и Я.П. Полонским), преданного идеалам классической красоты и ясности и далёкого от житейской прозы. Этому способствовала весомость антологической лирики в его творчестве, а также стихотворения Майкова о русской природе, многие из которых ещё при жизни автора стали хрестоматийными («Ласточки», 1856 год; «Весна! Выставляется первая рама…», «Летний дождь», оба 1858 года, и другие).
Майков принадлежат одно из известнейших поэтических переложений «Слова о полку Игореве» (1866-1870 годы), переводы чешских, сербских и новогреческих песен.
Сочинения:
Полн. собр. соч. 9-е изд. СПб., 1914. Т. 1-4;
Избр. произведения. Л., 1977; Соч.: В 2 т. М., 1984