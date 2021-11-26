МАСАЛЬСКИЙ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

МАСАЛЬСКИЙ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ - русский пи­са­тель, пе­ре­вод­чик.

Из дво­рян . По окон­ча­нии Бла­го­род­но­го пан­сио­на при Санкт-Пе­тербургском университете (1821 год) слу­жил на кан­це­ляр­ских (пись­мо­во­ди­тель­ских) долж­но­стях в раз­ных ве­дом­ст­вах. С 1842 года в от­став­ке. В 1842-1844 годах, 1847-1852 годах ре­дак­тор журнала «Сын оте­че­ст­ва».

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1821 году; пуб­ли­ко­вал идил­лии , эле­гии, бас­ни. Ав­тор по­пу­ляр­ной сти­хотворной по­вес­ти «Тер­пи ка­зак - ата­ман бу­дешь» (1829 год, ано­ним­но). В 1831 году из­дал по­этический сборник «Со­чи­не­ния, пе­ре­во­ды и под­ра­жа­ния в сти­хах». Литературную из­вест­ность Масальскому при­нес­ли ис­то­рические ро­ма­ны в ду­хе В. Скот­та, об­ра­щён­ные к российской жиз­ни конца XVII - первой половины XVIII веков, со­че­таю­щие вы­мы­сел с ши­ро­ким ис­поль­зо­ва­ни­ем до­ку­мен­таль­но­го ма­те­риа­ла: «Стрель­цы» (1832 год), «Ре­гент­ст­во Би­ро­на» (часть 1-2, 1834 год), «Бо­ро­до­лю­бие» (часть 1-2, 1837 год; на­пи­сан в дра­ма­тической фор­ме), «Лей­те­нант и по­ру­чик» (1848-1853 годы; отдельное издание - чсть 1-2, 1855 год) и др.

Для ис­то­рических по­вес­тей Масальского, как и для его ро­ма­нов, ха­рак­тер­ны ме­ло­дра­ма­тический сю­жет, за­ни­мательная ин­три­га («Рус­ский Икар», «Чёр­ный ящик», обе - 1833 год; «Гра­ни­ца 1616 го­да», 1837 год; «Не­вес­та Пет­ра Вто­ро­го», 1842 год). Масальскому при­над­ле­жит ряд са­ти­рических про­из­ве­де­ний, па­ро­ди­рую­щих литературные мо­ды то­го вре­ме­ни - ро­ман­тическая меч­та­тель­ность (ко­ме­дии «Клас­сик и ро­ман­тик, или Не в том си­ла», 1830 год; «Лу­на и сти­хи», 1842 год), ув­ле­че­ние немецкой фи­ло­со­фи­ей (по­весть «Дон Ки­хот XIX ве­ка», 1834 год), по­эти­ку на­ту­раль­ной шко­лы («По­весть о том, как гос­по­да Пе­туш­ков, Цы­п­лён­кин и Те­терь­кин со­чи­ня­ли по­весть», 1843 год).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ро­ман из современной жиз­ни «Лу­ка Лу­кич Брю­к­вин» (не­окончен; 1847 год), сборник «Бас­ни» (1851 год), ис­то­рическая дра­ма об ос­но­ва­нии Пе­тер­бур­га «Быль на бе­ре­гах Не­вы в 1703 го­ду» (опубликован в 1852 году). Пе­ре­во­дил древнегреческих, испанских, итальянских и не­мец­ких по­этов. Из литературных тру­дов Масальского осо­бен­но зна­чи­те­лен впер­вые вы­пол­нен­ный с испанского ори­ги­на­ла пол­ный пе­ре­вод на русский язык «Дон Ки­хо­та» М. де Сер­ван­те­са (1838-1839 годы), пре­ж­де пе­ре­во­див­ше­го­ся в Рос­сии лишь с французских пе­ре­де­лок.

Сочинения:

Со­чи­не­ния. СПб., 1843–1845. Т. 1–5;

Пять по­вес­тей и дру­гих со­чи­не­ний. СПб., 1848;

Стрель­цы. Рус­ский Икар. Чер­ный ящик. М., 1994;

Лей­те­нант и по­ру­чик: Ро­ма­ны. М., 1995.