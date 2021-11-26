ЛЮБОМУДРЫ
Любомудры — литературно-философский кружок, собиравшийся в Москве в 1823—1825.
Любомудры — литературно-философский кружок, собиравшийся в Москве в 1823—1825. В 1823 от «Общества друзей» московского литератора и педагога С. Е. Раича отпочковалось «Общество любомудрия», образованное для обсуждения философских вопросов и изучения трудов западных философов, в особенности представителей немецкой идеалистической философии. Новое общество собиралось тайно. Его участниками были В. Ф. Одоевский (председатель), Д. В. Веневитинов (секретарь), И. В. Киреевский, Н. М. Рожалин, А. И. Кошелёв, В. П. Титов, С. П. Шевырёв, Н. А. Мельгунов. Члены общества называли себя «любомудрами». Почти все они служили в Московском архиве Коллегии иностранных дел, т. е. были из числа так называемых «архивных юношей». Как правило, встречи проходили на квартире Одоевского.
Вдохновленные в первую очередь идеалистической философией Фридриха Шеллинга и других немецких философов, участники кружка пытались обосновать цельное философское «науко-учение», сводящее «все частные познания человека к одному началу», развивать идеи идеалистической диалектики в натурфилософии, гносеологии, эстетике, считали необходимым создание самостоятельной русской философии.Философские мысли, выраженные в аллегорической форме, получали распространение в стихах и прозе любомудров. Для пропаганды идей любомудрия в 1823 Одоевский приступил к изданию литературно-философского альманаха «
Философские мысли, выраженные в аллегорической форме, получали распространение в стихах и прозе любомудров. Для пропаганды идей любомудрия в 1823 Одоевский приступил к изданию литературно-философского альманаха «Мнемозина», объединившись для этого с В. К. Кюхельбекером. После событий на Сенатской площади 14 декабря 1825, когда тайные собрания любомудров могли бы вызвать подозрения, было решено общество распустить, уничтожив устав общества вместе с протоколами его собраний. В дальнейшем многие члены кружка участвовали в альманахе «Северная лира» (1827), в журнале «Московский вестник» М. П. Погодина (1827—1830); в 1830-е Киреевский и Кошелёв вошли в число основателей славянофильства.
Ист.: Кошелев А. И. Записки (1812—1883). М., 1991.
Лит.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. Т. 1. В 2 ч. Ч. 1. М., 1913; Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны. Л., 1929; Манн Ю. В. Русская философская эстетика. М., 1969; Каменский З. А. Московский кружок любомудров. М., 1980; Его же. Русская философия начала XIX века и Шеллинг. М., 1980. В. Л. Телицын.