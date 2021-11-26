КЮСТИН АСТОЛЬФ ЛУИ ЛЕОНОР МАРКИЗ ДЕ
КЮСТИН АСТОЛЬФ ЛУИ ЛЕОНОР МАРКИЗ ДЕ - французский литератор и путешественник.
Из аристократической семьи. Дед и отец Кюстина были казнены в период якобинской диктатуры. В 1810 году вместе с матерью покинул Францию. Вернулся на родину после крушения наполеоновской империи. Получил отличное домашнее образование, но не смог найти применения своим способностям ни в армии, ни на дипломатической службе (короткое время был одним из секретарей Ш.М. Талейрана). Решив попробовать себя на литературном поприще, сочинил драму и несколько романов из светской жизни («Алоис», 1829 год; «Свет как он есть», 1835 год; «Этель», 1839 год; «Ромуальд», 1848 год), но они не принесли ему известности.
Бoльшего успеха добился как автор путевых заметок. Первая книга Кюстина «Записки и путешествия» (1830 год) была посвящена поездкам в Швейцарию, Италию и Великобританию, вторая - путешествию в Испанию («Испания при Фердинанде VII», 1838 год). Европейскую известность Кюстину принесло его сочинение «Россия в 1839 году» (1843 год), написанное под впечатлением 2-месячного путешествия по Российской империи.
Убеждённый легитимист, противник либеральной Июльской монархии, Кюстин вернулся из России сторонником представительного правления, полностью разочаровавшимся в самодержавном режиме Николая I. Первым из иностранцев, побывавших в России, Кюстин попытался рассеять «русский мираж», созданный во Франции просветителями XVIII века - друзьями Екатерины II. Кюстин нарисовал весьма непривлекательный образ «царства фасадов», каковым ему представилась Россия, став основоположником русофобского течения во французской политической мысли.
Книга Кюстина, практически забытая во 2-й половине XIX века, когда Россия разительно переменилась в результате реформ Александра II, оказалась востребована на Западе в период «холодной войны». Критики СССР почерпнули из неё многие аргументы, пытаясь обнаружить в большевистском режиме, установленном в 1917 году, некие «наследственные черты», подмеченные Кюстином в России эпохи Николая I.
Сочинения:
Россия в 1839 году. 3-е изд. СПб., 2008.