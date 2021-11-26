КЮХЕЛЬБЕКЕР ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ

КЮХЕЛЬБЕКЕР ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ - русский писатель, критик.

Сын сак­сон­ско­го дво­ря­ни­на. Дет­ст­во про­вёл в Эст­лян­дии - в от­цов­ском име­нии Ави­норм и (с 1808 года) в ча­ст­ном пан­сио­не в городе Вер­ро. В 1811 году по­сту­пил в Цар­ско­сель­ский ли­цей , где бли­жай­ши­ми его друзь­я­ми ста­ли А.С. Пуш­кин и А.А. Дель­виг. С 1815 года по­ме­щал свои сти­хо­тво­ре­ния в жур­на­лах «Ам­фи­он» и «Сын оте­че­ст­ва». Окон­чив ли­цей с се­реб­ря­ной ме­далью (1817 год), по­сту­пил на служ­бу в Главный ар­хив Иностранной кол­ле­гии, пре­по­да­вал в Бла­го­род­ном пан­сио­не при Главном пе­да­гогическом институте в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Про­ник­шись ли­бе­раль­ным умо­на­строе­ни­ем, че­рез сво­его род­ст­вен­ни­ка Ф.Н. Глин­ку сбли­зил­ся с бу­ду­щи­ми де­каб­ри­ста­ми, в 1819 году стал чле­ном свя­зан­ной с ни­ми ма­сон­ской ло­жи «Из­бран­ный Ми­ха­ил» и Воль­но­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти. На ссыл­ку Пуш­ки­на в 1820 году от­клик­нул­ся стихотворением «По­эты», вы­ра­зив­шим воль­но­лю­би­вые уст­рем­ле­ния дру­же­ско­го «сою­за по­этов» (в ко­то­рый, кро­ме Кюхельбекера, вхо­ди­ли Пуш­кин, Дель­виг, Е.А. Бо­ра­тын­ский). В 1820-1821 годах пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе (Гер­ма­ния, Фран­ция, Ита­лия); в Па­ри­же в ап­ре­ле-мае 1821 года чи­тал лек­ции о русском язы­ке и ли­те­ра­ту­ре в ан­ти­мо­нар­хическом обществе «Ате­ней», по­сле че­го российским по­соль­ст­вом ему бы­ло ре­ко­мен­до­ва­но вер­нуть­ся на ро­ди­ну.

Осе­нью 1821 - вес­ной 1822 годов Кюхельбекер слу­жил на Кав­ка­зе чи­нов­ни­ком осо­бых по­ру­чений при А.П. Ер­мо­ло­ве, под­ру­жил­ся с А.С. Гри­бое­до­вым , под влия­ни­ем ко­то­ро­го стал убе­ж­дён­ным «ар­хаи­стом», сто­рон­ни­ком вы­со­ко­го сла­вя­ни­зи­ро­ван­но­го сти­ля в по­эзии, со­от­вет­ст­вую­ще­го вы­со­кой гражданской или ре­лигиозной те­ма­ти­ке. В сво­их про­грамм­ных сти­хо­тво­ре­ни­ях - «Про­ро­че­ст­во» (1822 год), «Смерть Бай­ро­на» (1824 год) и др. - Кюхельбекер пы­тал­ся об­но­вить жанр оды, вер­нуть ему бы­лую ак­ту­аль­ность, со­еди­няя биб­лей­скую об­раз­ность и ар­хаи­че­ский слог со зло­бо­днев­ной по­ли­тич. про­бле­ма­ти­кой (вой­на гре­ков за не­за­ви­си­мость и др.). По­се­лив­шись в Мо­ск­ве, Кюхельбекер в 1823-1825 годах вме­сте с В.Ф. Одо­ев­ским из­да­вал альманах «Мне­мо­зи­на» (все­го вы­шло 4 час­ти). Здесь опуб­ли­ко­ва­ны по­вес­ти Кюхельбекера «Адо» и «Зем­ля без­глав­цев», цикл пи­сем о ев­ропейских впе­чат­ле­ни­ях «Пу­те­ше­ст­вие» и др. Ста­тья «О на­прав­ле­нии на­шей по­эзии, осо­бен­но ли­ри­че­ской, в по­след­нее де­сяти­ле­тие» (1824 год), в ко­то­рой Кюхельбекер вы­сту­пил с кри­ти­кой «эле­ги­че­ской шко­лы» и апо­ло­ги­ей оди­че­ской по­эзии как ис­тин­но ро­ман­ти­че­ской, ста­ла зна­чительным со­бы­ти­ем в литературной жиз­ни.

Ра­ди­каль­ные по­ли­тические убе­ж­де­ния Кюхельбекера это­го вре­ме­ни, от­ра­зив­шие­ся, в ча­ст­но­сти, в ти­ра­но­бор­че­ской тра­ге­дии на ан­тич­ный сю­жет «Ар­ги­вя­не» (1-я редакция - 1822-1823 годы, опубликована в 1967 году; 2-я редакция - 1825 год, пол­но­стью опубликована в 1939 году), обу­сло­ви­ли его уча­стие в вос­ста­нии де­каб­ри­стов 14(26) декабря 1825 года (не­за­дол­го до это­го Кюхельбекер был при­нят К.Ф. Ры­лее­вым в чле­ны Северного общества). На Се­нат­ской площади Кюхельбекер пы­тал­ся стре­лять в великого князя Ми­хаи­ла Пав­ло­ви­ча и генерала А.Л. Вои­но­ва (оба раза пис­то­лет дал осеч­ку). По­сле вос­ста­ния бе­жал из Санкт-Пе­тер­бур­га, был пой­ман в Вар­ша­ве и дос­тав­лен в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость . Осу­ж­дён по 1-му раз­ря­ду (смерт­ная казнь за­ме­не­на на 15 лет оди­ноч­но­го за­клю­че­ния и по­жиз­нен­ную ссыл­ку в Си­бирь). С ию­ля 1826 года по декабрь 1835 года на­хо­дил­ся в кре­по­стях Кекс­гольм, Шлис­сель­бург, Ди­на­бург, Ре­вель, Свеа­борг. С января 1836 года на по­се­ле­нии в Си­би­ри (в городе Бар­гу­зин Ир­кут­ской губернии, с 1839 года - в ста­ни­це Ак­ша, с 1844 года - в городе Кур­ган, по­след­ние пол­го­да - в То­боль­ске).

Твор­че­ст­во Кюхельбекера в за­клю­че­нии и ссыл­ке от­ли­ча­лось не­обык­но­вен­ной ин­тен­сив­но­стью. С 1831 года поч­ти до кон­ца дней он вёл «Днев­ник» (опубликован с ку­пю­ра­ми в 1929 году, пол­но­стью в 1979 году) - сви­де­тель­ст­во на­пря­жён­ной ду­хов­ной жиз­ни уз­ни­ка, вклю­чаю­щее мо­лит­вен­ные воз­зва­ния к Бо­гу, су­ж­де­ния о ли­те­ра­ту­ре и язы­ке и др. В позд­ней ли­ри­ке Кюхельбекер пре­об­ла­да­ют хри­сти­ан­ские мо­ти­вы са­мо­от­ре­че­ния, сми­ре­ния и по­кая­ния, па­ра­док­саль­но со­че­таю­щие­ся с ут­вер­жде­ни­ем ге­ро­ической мис­сии по­эта в ми­ре, соб­ст­вен­ной пра­во­ты и вер­но­сти преж­ним идеа­лам; вос­по­ми­на­ния об умер­ших друзь­ях со­сед­ст­ву­ют с жа­ло­ба­ми на бы­то­вые тя­го­ты, фи­зичкую не­мощь и др. В по­эмах и дра­мах Кюхельбекер так­же пре­об­ла­да­ет ре­лигиозно-фи­лософская про­бле­ма­ти­ка, ино­гда ос­лож­нён­ная са­ти­рическими бы­то­пи­са­тель­ны­ми и ав­то­био­гра­фическими эле­мен­та­ми. По­эма «Да­вид» (1826-1829 годы; опубликована не пол­но­стью в 1939 и 1967 годах) - ре­лигиозная эпо­пея в 10 кни­гах (пес­нях), по­этическое из­ло­же­ние ис­то­рии вет­хо­за­вет­но­го ца­ря и про­ро­ка. На биб­лей­ский сю­жет на­пи­са­на по­эма «Зо­ро­ва­вель» (1831 год; опубликована в 1836 году), на ос­но­ве хри­сти­ан­ской ле­ген­ды - по­эма «Семь спя­щих от­ро­ков» (начало 1830-х годов), на сю­жет древнерусской «По­вес­ти о Твер­ском От­ро­че мо­на­сты­ре» - по­эма «Юрий и Ксе­ния» (1832-1835 годы, пол­но­стью опубликована в 1939 году). Жиз­ни про­винциального ме­щан­ст­ва и не­бо­га­тых дво­рян по­свя­ще­на бы­то­пи­са­тель­ная, по­лу­шу­точ­ная по­эма «Си­ро­та» (1833-1834 годы, пол­но­стью опубликована в 1939 году). По­след­няя и важ­ней­шая по­эма Кюхельбекера - «Агас­вер» («Веч­ный жид») (1832-1846 годы, опубликована в 1878 году) по­ве­ст­ву­ет о клю­че­вых мо­мен­тах ис­то­рии хри­сти­ан­ст­ва и про­ни­за­на эс­ха­то­ло­гичесими мо­ти­ва­ми.

В тра­ге­дии «Про­ко­фий Ля­пу­нов» (1834 год, опубликована в 1938 году) о со­бы­ти­ях Смут­но­го вре­ме­ни и в дра­ма­тической сказ­ке «Иван, ку­пец­кий сын» (1832-1842 годы, опубликована в 1939 году) о нра­вах и суе­ве­ри­ях русского про­сто­на­ро­дья Кюхельбекер по­пы­тал­ся ос­мыс­лить про­бле­мы национальной ис­то­рии и ха­рак­те­ра. В дра­ме о древнегреческом по­эте «Ар­хи­лох» (1845-1846 годы, не окон­че­на; опубликована в 1939 году) от­ра­зились судь­ба и пси­хический склад са­мо­го Кюхельбекера. Круп­ней­шее дра­ма­тическое про­из­ве­де­ние Кюхельбекера - мис­те­рия «Ижор­ский» (части 1-2 опубликованы в 1835 году; часть 3 на­пи­са­на в 1841 году, опубликована в 1939 году), итог раз­мыш­ле­ний пи­са­те­ля о ро­ман­тическом ге­рое, мя­теж­ные по­ры­вы ко­то­ро­го сме­ня­ют­ся ох­ла­ж­де­ни­ем и ску­кой. По­ле­ми­зи­руя с ев­ропейской и русской ли­те­ра­тур­ной тра­ди­ци­ей (от Дж. Бай­ро­на и А.С. Пуш­ки­на до «Ге­роя на­ше­го вре­ме­ни» М.Ю. Лер­мон­то­ва ), Кюхельбекер трак­ту­ет ду­шев­ную жизнь современного че­ло­ве­ка, его «реф­лек­сию» как борь­бу в нём Бо­же­ст­вен­но­го и дья­воль­ско­го на­чал, ис­ход ко­то­рой за­ви­сит не столь­ко от соз­на­тель­ных уси­лий са­мо­го че­ло­ве­ка, сколь­ко от его го­тов­но­сти бе­зо­го­во­роч­но при­нять спа­се­ние из рук Ис­ку­пи­те­ля-Хри­ста. Те же идеи по-ино­му от­ра­зи­лись в ро­ман­тической «фи­ло­соф­ской» по­вес­ти Кюхельбекера «По­след­ний Ко­лон­на» (1832-1845 годы, опубликована в 1937 году) - наи­бо­лее зна­чи­тель­ном его про­за­ическом со­чи­не­нии. Про­из­ве­де­ния Кюхельбекера, на­пи­сан­ные пос­ле 1825 года, при жиз­ни ав­то­ра поч­ти не из­да­ва­лись; бо́ль­шая их часть со­б­ра­на и из­да­на Ю.Н. Ты­ня­но­вым.

Сочинения:

Со­чи­не­ния: В 2 т. Л., 1939;

Избр. про­из­ве­де­ния: В 2 т. М.;

Пу­те­ше­ст­вие. Днев­ник. Ста­тьи. Л., 1979; Со­чи­не­ния. Л., 1989.