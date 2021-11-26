КУРСАВИ АБД АН-НАСИР ИБН ИБРАХИМ АЛЬ-БУЛГАРИ

КУРСАВИ АБД АН-НАСИ́Р ИБН ИБРАХИМ АЛЬ-БУЛГАРИ - татарский богослов и правовед, основоположник исламского реформаторства в Волго-Уральском регионе.

Учил­ся у различных учё­ных и су­фи­ев сна­ча­ла в По­вол­жье, за­тем в Бу­ха­ре, где в 1802 и 1808 годах всту­пил в кон­фликт с ме­ст­ны­ми уле­ма­ми, объ­я­вив­ши­ми его ере­ти­ком за кри­ти­ку тра­ди­цио­на­ли­ст­ско­го ка­ла­ма. Под уг­ро­зой смерт­ной каз­ни Курсави при­шлось пуб­лич­но от­ка­зать­ся от сво­их убе­ж­де­ний; его со­чи­не­ния бы­ли за­пре­ще­ны. По­сле воз­вра­ще­ния на ро­ди­ну не­дол­го был мул­лой в Кур­се, но вновь под­верг­ся го­не­ни­ям. Скон­чал­ся во вре­мя со­вер­ше­ния хад­жа в Мек­ку .

Свои взгля­ды Курсави из­ло­жил в со­чи­не­ни­ях на татарском и арабском язы­ках. Наи­бо­лее из­вест­ны: «Шарх джа­дид ли-ль-Ака­ид» - ком­мен­та­рии Курсави к ма­ту­ри­дит­ской аки­де Ума­ра ан-На­са­фи; трак­тат по му­сульманскому пра­ву «аль-Ир­шад ли-ль-ибад» («Ру­ко­во­дство для слуг [Божь­их]»); не­окон­чен­ный пе­ре­вод Ко­ра­на на татарском языке, про­дол­жен­ный уче­ни­ком Курсави - Ну­ма­ном ибн Ами­ром ас-Са­ма­ни и из­дан­ный в Ка­за­ни под названием «Хaф­ти­як таф­си­ри» (1861, 1905, 1991 годы). Курсави не от­ри­цал ма­ту­ри­дит­ской шко­лы бо­го­сло­вия (смотри Ма­ту­ри­дизм ) и ха­на­фит­ско­го пра­ва, гос­под­ст­во­вав­ших в По­вол­жье и Средней Азии, но при­зы­вал вер­нуть­ся к пер­во­на­чаль­но­му ис­ла­му вре­мён про­ро­ка Му­хам­ме­да. В об­лас­ти пра­ва Курсави от­стаи­вал воз­мож­ность са­мо­сто­ятельного изу­че­ния Ко­ра­на и Сун­ны для раз­ре­ше­ния ре­ли­ги­оз­но-пра­во­вых во­про­сов ( ид­жти­хад ).

При жиз­ни Курсави не по­лу­чил при­зна­ния и не соз­дал шко­лы из-за сво­ей ран­ней смер­ти. Во 2-й половине XIX века, бла­го­да­ря под­держ­ке по­пу­ля­ри­зи­ро­вав­ше­го его ра­бо­ты Ши­хаб ад-Ди­на аль-Мард­жа­ни, идеи Курсави бы­ли раз­ви­ты сто­рон­ни­ка­ми джа­ди­диз­ма в Вол­го-Ураль­ском ре­гио­не.