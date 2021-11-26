КУРСАВИ АБД АН-НАСИР ИБН ИБРАХИМ АЛЬ-БУЛГАРИ
КУРСАВИ АБД АН-НАСИ́Р ИБН ИБРАХИМ АЛЬ-БУЛГАРИ - татарский богослов и правовед, основоположник исламского реформаторства в Волго-Уральском регионе.
Учился у различных учёных и суфиев сначала в Поволжье, затем в Бухаре, где в 1802 и 1808 годах вступил в конфликт с местными улемами, объявившими его еретиком за критику традиционалистского калама. Под угрозой смертной казни Курсави пришлось публично отказаться от своих убеждений; его сочинения были запрещены. После возвращения на родину недолго был муллой в Курсе, но вновь подвергся гонениям. Скончался во время совершения хаджа в Мекку.
Свои взгляды Курсави изложил в сочинениях на татарском и арабском языках. Наиболее известны: «Шарх джадид ли-ль-Акаид» - комментарии Курсави к матуридитской акиде Умара ан-Насафи; трактат по мусульманскому праву «аль-Иршад ли-ль-ибад» («Руководство для слуг [Божьих]»); неоконченный перевод Корана на татарском языке, продолженный учеником Курсави - Нуманом ибн Амиром ас-Самани и изданный в Казани под названием «Хaфтияк тафсири» (1861, 1905, 1991 годы). Курсави не отрицал матуридитской школы богословия (смотри Матуридизм) и ханафитского права, господствовавших в Поволжье и Средней Азии, но призывал вернуться к первоначальному исламу времён пророка Мухаммеда. В области права Курсави отстаивал возможность самостоятельного изучения Корана и Сунны для разрешения религиозно-правовых вопросов (иджтихад).
При жизни Курсави не получил признания и не создал школы из-за своей ранней смерти. Во 2-й половине XIX века, благодаря поддержке популяризировавшего его работы Шихаб ад-Дина аль-Марджани, идеи Курсави были развиты сторонниками джадидизма в Волго-Уральском регионе.