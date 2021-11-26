Глинка, Сергей Николаевич

Гли`нка, Сергей Николаевич (05[16]. 07.1776, с. Сутоки Смоленской губ. — 05[17].04.1847, Санкт-Петербург) — русский писатель, журналист, историк. Из дворян; брат Ф. Н. Глинки. Окончил Сухопутный шляхетский кадетский корпус (1794), состоял на военной службе (до 1800). Литературную деятельность начал как поэт, переводчик и драматург: «Юнговы ночи» (перевод поэмы Э. Юнга, 1803 трагедии «Сумбека, или Падение Казанского царства» (1806) и «Михаил, князь Черниговский» (1808), драмы «Наталья, боярская дочь» (1806), «Минин» (1809), «Осада Полтавы» (1810). Самое большое стихотворное сочинение Г. — поэма («русская повесть») о матери Петра I «Царица Наталия Кирилловна» (1817). В 1808—1824 издавал журнал «Русский вестник», отличавшийся антифранцузской направленностью, прославлял русский национальный характер, писал о гражданских подвигах людей из народа (Иван Сусанин). В начале Отечественной войны 1812 первым записался в ратники московского ополчения, заслужил славу «народного трибуна». В 1827—1830 — цензор Московского цензурного комитета. Написал множество популярных исторических сочинений, главные из них — «Русская история» (1817—1818), доведенная до царствования Александра I, и «Обозрение истории армянского народа...» (1832—1833). Научное значение имеют труды Г. по русской истории и литературе XVIII в.: «Очерки жизни и избранные сочинения А. П. Сумарокова» (1841), «Русское чтение. Отечественные исторические памятники XVIII и XIX столетий» (1845). Автобиографические «Записки» (издание 1895) содержат детализированную картину общественной жизни с 1780-х до середины 1820-х. Соч.: Записки. М., 2004; Сочинения. М., 1817–1820. Лит.: Лупарева Н. Н. «Отечестволюбец»: общественно-политическая деятельность и взгляды С. Н. Глинки. Воронеж, 2012; Мирзоев Е. Б. С. Н. Глинка против наполеоновской Франции: У истоков консервативно-националистической идеологии в России. М., 2010; Саядов С. М. Глинка С. Н. От русской истории к истории армянского народа. Ереван, 2006.