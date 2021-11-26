ГЛАЗУНОВЫ

ГЛАЗУНОВЫ - книгопродавцы и издатели.

Про­ис­хо­ди­ли из города Сер­пу­хов. Ос­но­ва­тель фир­мы Глазуновых - Мат­вей Пет­ро­вич [август 1757 - 4(16).1.1830], ку­пец 2-й гиль­дии, ме­ж­ду 1780 и 1782 годами от­крыл в Мо­ск­ве книж­ную лав­ку, около 1784 года - лав­ку в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1796 году, как и мно­гие другие московские кни­го­про­дав­цы, осу­ж­дён за рас­про­стра­не­ние из­да­ний Н.И. Но­ви­ко­ва , в чис­ле дру­гих про­щён императрицей Ека­те­ри­ной II по слу­чаю ро­ж­де­ния её вну­ка великого князя Ни­ко­лая Пав­ло­ви­ча.

Его брат Иван Пет­ро­вич [20.6(1.7).1762 - 4(16).7.1831], ку­пец 2-й гиль­дии, пер­во­на­чаль­но слу­жил при­каз­чи­ком в московской лав­ке стар­ше­го бра­та. По­сле от­кры­тия лав­ки в Санкт-Пе­тер­бур­ге стал её управ­ляю­щим, а в 1785 году - вла­дель­цем; вско­ре от­крыл ещё несколько книж­ных ла­вок, в 1799 году в них про­да­ва­лось свыше 2,6 тысяч на­зва­ний книг. В 1790 году на­чал из­да­ние книг, пер­во­на­чаль­но в ти­по­гра­фии Пе­тербургской АН, с 1803 года - в собственной ти­по­гра­фии. Яв­лял­ся ко­мис­сио­не­ром княгини Е.Р. Даш­ко­вой (с 1790-х годов), Московского университета (с 1806 года) и Пе­тербургской АН (с 1827 года).

Его сын Илья Ива­но­вич [1786 - 20.2(4.3).1849], окон­чил Ака­де­мическую гим­на­зию, по­томственный почетный гра­ж­да­нин (1832), в 1840-е годы председатель Санкт-Пе­тербургской ку­пе­че­ской упра­вы; вы­пус­тил со­б­ра­ния со­чи­не­ний К.Н. Ба­тюш­ко­ва, А.А. Бес­ту­же­ва, Г.Р. Дер­жа­ви­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва, а так­же ми­ниа­тюр­ное из­да­ние ро­ма­на «Ев­ге­ний Оне­гин» А.С. Пуш­ки­на (1836). В 1840-х годах из­да­вал главным образом учеб­ни­ки и по­со­бия для учеб­ных за­ве­де­ний Си­но­да, Министерства народного про­све­ще­ния и Министерства государственных иму­ществ.

Его сын Иван Иль­ич [7(19).1.1826 - 19(31).12.1889], учил­ся во 2-й санкт-пе­тербургской гим­на­зии, в 1849 году воз­гла­вил се­мей­ное де­ло, ку­пец 1-й гиль­дии, по­томственный дво­ря­нин (1870), действительный статский советник (1885). Из­да­вал со­чи­не­ния И.А. Гон­ча­ро­ва , А.Н. Ост­ров­ско­го, И.С. Тур­ге­не­ва. В 1867 году пер­вым сре­ди российских кни­го­про­дав­цев стал вы­пус­кать кни­го­тор­го­вые ка­та­ло­ги (фак­ти­чески яв­ля­лись ре­пер­туа­ром российской кни­ги за несколько лет, пред­ше­ст­во­вав­ших вы­пус­ку ка­та­ло­га), со­став­лен­ные профессиональными биб­лио­гра­фами (П.А. Еф­ре­мо­вым; вы­шед­шие в 1882-1889 годах «При­бав­ле­ния…» к ним бы­ли со­став­ле­ны В.И. Ме­жо­вым). Пер­вый ди­рек­тор Санкт-Пе­тербургского городского кре­дит­но­го общества (1861-1881 годы), с 1861 года член прав­ле­ния Государственного бан­ка от ку­пе­че­ст­ва, с 1872 года член Со­ве­та тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур Министерства фи­нан­сов. И.И. Гла­зу­нов яв­лял­ся круп­ным дея­те­лем Санкт-Пе­тербургского городского са­мо­управ­ле­ния: член городской рас­по­ря­ди­тель­ной ду­мы (1857-1861 годы), глас­ный городской ду­мы (1873-1889 годы), го­род­ской го­ло­ва (1881-1885 годы). С 1854 года вла­дел фир­мой совместно с бра­том Кон­стан­ти­ном Иль­и­чом (1828-1914 годы), по­томственным дво­ря­ни­ном (1882), от­цом А.К. Гла­зу­но­ва. Московским фи­лиа­лом фир­мы вла­дел их брат Алек­сандр Иль­ич [1829 - 24.8(5.9).1896], по­томственный дво­ря­нин (1882). В 1859-1878 годах фир­ма име­ла один из круп­ней­ших книж­ных ма­га­зи­нов в Мо­ск­ве на улице Куз­нец­кий Мост.

В 1890 году сын И.И. Гла­зу­нова Илья Ива­но­вич (1856-1913 годы) и К.И. Гла­зу­нов пре­об­ра­зо­ва­ли фир­му Глазуновых в тор­го­вый дом «И. Гла­зу­нов», ко­то­рый ос­тал­ся се­мей­ным пред­при­яти­ем Глазуновых. С 1914 года им вла­де­ли Алек­сандр Иль­ич и Ми­ха­ил Кон­стан­ти­но­вич (1870 - ?), ко­то­рый окон­чил ком­мерческое училище в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1889), слу­шал лек­ции на юри­дическом фа­куль­те­те Санкт-Пе­тербургского университета. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года фир­ма Глазуновых на­цио­на­ли­зи­ро­ва­на. Все­го Глазуновы из­да­ли около 900 на­име­но­ва­ний различных книг и карт.

Иллюстрации:

А.И. Гла­зу­нов (1829-1896 годы). Гравюра И.П. По­жа­лос­ти­на. Архив БРЭ;

И.И. Гла­зу­нов (1826-1889 годы). Гра­вю­ра И.П. По­жа­ло­сти­на. 1881. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)