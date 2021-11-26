ГЛАЗУНОВЫ
ГЛАЗУНОВЫ - книгопродавцы и издатели.
Происходили из города Серпухов. Основатель фирмы Глазуновых - Матвей Петрович [август 1757 - 4(16).1.1830], купец 2-й гильдии, между 1780 и 1782 годами открыл в Москве книжную лавку, около 1784 года - лавку в Санкт-Петербурге. В 1796 году, как и многие другие московские книгопродавцы, осуждён за распространение изданий Н.И. Новикова, в числе других прощён императрицей Екатериной II по случаю рождения её внука великого князя Николая Павловича.
Его брат Иван Петрович [20.6(1.7).1762 - 4(16).7.1831], купец 2-й гильдии, первоначально служил приказчиком в московской лавке старшего брата. После открытия лавки в Санкт-Петербурге стал её управляющим, а в 1785 году - владельцем; вскоре открыл ещё несколько книжных лавок, в 1799 году в них продавалось свыше 2,6 тысяч названий книг. В 1790 году начал издание книг, первоначально в типографии Петербургской АН, с 1803 года - в собственной типографии. Являлся комиссионером княгини Е.Р. Дашковой (с 1790-х годов), Московского университета (с 1806 года) и Петербургской АН (с 1827 года).
Его сын Илья Иванович [1786 - 20.2(4.3).1849], окончил Академическую гимназию, потомственный почетный гражданин (1832), в 1840-е годы председатель Санкт-Петербургской купеческой управы; выпустил собрания сочинений К.Н. Батюшкова, А.А. Бестужева, Г.Р. Державина, М.Ю. Лермонтова, а также миниатюрное издание романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина (1836). В 1840-х годах издавал главным образом учебники и пособия для учебных заведений Синода, Министерства народного просвещения и Министерства государственных имуществ.
Его сын Иван Ильич [7(19).1.1826 - 19(31).12.1889], учился во 2-й санкт-петербургской гимназии, в 1849 году возглавил семейное дело, купец 1-й гильдии, потомственный дворянин (1870), действительный статский советник (1885). Издавал сочинения И.А. Гончарова, А.Н. Островского, И.С. Тургенева. В 1867 году первым среди российских книгопродавцев стал выпускать книготорговые каталоги (фактически являлись репертуаром российской книги за несколько лет, предшествовавших выпуску каталога), составленные профессиональными библиографами (П.А. Ефремовым; вышедшие в 1882-1889 годах «Прибавления…» к ним были составлены В.И. Межовым). Первый директор Санкт-Петербургского городского кредитного общества (1861-1881 годы), с 1861 года член правления Государственного банка от купечества, с 1872 года член Совета торговли и мануфактур Министерства финансов. И.И. Глазунов являлся крупным деятелем Санкт-Петербургского городского самоуправления: член городской распорядительной думы (1857-1861 годы), гласный городской думы (1873-1889 годы), городской голова (1881-1885 годы). С 1854 года владел фирмой совместно с братом Константином Ильичом (1828-1914 годы), потомственным дворянином (1882), отцом А.К. Глазунова. Московским филиалом фирмы владел их брат Александр Ильич [1829 - 24.8(5.9).1896], потомственный дворянин (1882). В 1859-1878 годах фирма имела один из крупнейших книжных магазинов в Москве на улице Кузнецкий Мост.
В 1890 году сын И.И. Глазунова Илья Иванович (1856-1913 годы) и К.И. Глазунов преобразовали фирму Глазуновых в торговый дом «И. Глазунов», который остался семейным предприятием Глазуновых. С 1914 года им владели Александр Ильич и Михаил Константинович (1870 - ?), который окончил коммерческое училище в Санкт-Петербурге (1889), слушал лекции на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. После Октябрьской революции 1917 года фирма Глазуновых национализирована. Всего Глазуновы издали около 900 наименований различных книг и карт.
Иллюстрации:
А.И. Глазунов (1829-1896 годы). Гравюра И.П. Пожалостина. Архив БРЭ;
И.И. Глазунов (1826-1889 годы). Гравюра И.П. Пожалостина. 1881. Архив БРЭ.