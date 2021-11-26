ДУРОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА
ДУРОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА - русская писательница.
Первая в русской армии женщина-офицер. Дочь гусарского ротмистра. В сентябре 1806 года бежала из дома и, переодевшись в мужской костюм, присоединилась к казачьему полку. В декабре 1807 года получила от императора Александра I разрешение продолжать службу, была произведена в офицеры и под именем корнета Александрова зачислена в Мариупольский гусарский полк. Единственная женщина, награждённая солдатским Георгиевским крестом (1807 год). Некоторое время служила ординарцем М. И. Кутузова. Находилась в действующей армии до 1816 года; вышла в отставку в чине штабс-ротмистра. Жила в Санкт-Петербурге, Сарапуле, Елабуге.
Наибольшую известность Дуровой принесло первое произведение - автобиографическая повесть «Записки кавалерист-девицы»: отрывки из неё были опубликованы в журнале «Современник» (1836 год, № 2) с одобрительным предисловием А. С. Пушкина (с ним Дурова была лично знакома); в том же году повесть вышла отдельным изданием под заглавием «Кавалерист-девица, происшествие в России». Создававшая необычный для своего времени образ «русской амазонки», повесть содержала достоверные картины походного кавалерийского быта, колоритные портреты военачальников (Кутузова, А. П. Ермолова и др.); была высоко оценена В. Г. Белинским, отметившим «яркую выразительность» языка и «живописную увлекательность» рассказа.
В автобиографической повести «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения» (1838 год) Дурова описала историю своего знакомства с Пушкиным. В 1839 году вышла книга «Записки Александрова (Дуровой). Добавление к Девице-кавалерист». Автор повестей в духе романтизма: «Павильон», «Серный ключ», «Нурмека» (все 1839 год), «Клад», «Угол», «Ярчук. Собака-духовидец» (все 1840 год) и других, а также романа из жизни литовцев «Гудишки» (1839 год), рассказов. Биография Дуровой нашла отражение в пьесе А. К. Гладкова «Давным-давно» (издана 1942 год), по мотивам которой создан кинофильм «Гусарская баллада» (1962 год, режиссер Э. А. Рязанов).
Сочинения:
Избранные сочинения кавалерист-девицы. М., 1988.