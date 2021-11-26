ДУРОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА

ДУРОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА - русская писательница.

Пер­вая в русской ар­мии жен­щи­на-офи­цер. Дочь гу­сар­ско­го рот­ми­ст­ра. В сентябре 1806 года бе­жа­ла из до­ма и, пе­ре­одев­шись в муж­ской кос­тюм, при­сое­ди­ни­лась к ка­зачь­е­му пол­ку. В декабре 1807 года по­лу­чи­ла от императора Алек­сан­д­ра I раз­ре­ше­ние про­дол­жать служ­бу, бы­ла про­из­ве­де­на в офи­це­ры и под име­нем кор­не­та Алек­сан­д­ро­ва за­чис­ле­на в Ма­риу­поль­ский гу­сар­ский полк. Един­ст­вен­ная жен­щи­на, на­гра­ж­дён­ная сол­дат­ским Ге­ор­ги­ев­ским кре­стом (1807 год). Не­ко­то­рое вре­мя слу­жи­ла ор­ди­нар­цем М. И. Ку­ту­зо­ва. На­хо­ди­лась в дей­ст­вую­щей ар­мии до 1816 года; вы­шла в от­став­ку в чи­не штабс-рот­ми­ст­ра. Жи­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Са­рап­уле, Ела­бу­ге.

Наи­боль­шую из­вест­ность Дуровой при­нес­ло пер­вое про­из­ве­де­ние - ав­то­био­гра­фическая по­весть «За­пис­ки ка­ва­ле­рист-де­ви­цы»: от­рыв­ки из неё бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны в журнале «Со­вре­мен­ник» (1836 год, № 2) с одоб­ри­тель­ным пре­ди­сло­ви­ем А. С. Пуш­ки­на (с ним Дурова бы­ла лич­но зна­ко­ма); в том же го­ду по­весть вы­шла отдельным из­да­ни­ем под за­гла­ви­ем «Ка­ва­ле­рист-де­ви­ца, про­ис­ше­ст­вие в Рос­сии». Соз­да­вав­шая не­обыч­ный для сво­его вре­ме­ни об­раз «рус­ской ама­зон­ки», по­весть со­дер­жа­ла дос­то­вер­ные кар­ти­ны по­ход­но­го ка­ва­ле­рий­ско­го бы­та, ко­ло­рит­ные порт­ре­ты вое­на­чаль­ни­ков (Ку­ту­зо­ва, А. П. Ер­мо­ло­ва и др.); бы­ла вы­со­ко оце­не­на В. Г. Бе­лин­ским, от­ме­тив­шим «яр­кую вы­ра­зи­тель­ность» язы­ка и «жи­во­пис­ную ув­ле­ка­тель­ность» рас­ска­за.

В ав­то­био­гра­фической по­вес­ти «Год жиз­ни в Пе­тер­бур­ге, или Не­вы­го­ды третье­го по­се­ще­ния» (1838 год) Дурова опи­са­ла ис­то­рию сво­его зна­ком­ст­ва с Пуш­ки­ным. В 1839 году вы­шла книга «За­пис­ки Алек­сан­д­ро­ва (Ду­ро­вой). До­бав­ле­ние к Де­ви­це-ка­ва­ле­рист». Ав­тор по­вес­тей в ду­хе ро­ман­тиз­ма: «Па­виль­он», «Сер­ный ключ», «Нур­ме­ка» (все 1839 год), «Клад», «Угол», «Яр­чук. Со­ба­ка-ду­хо­ви­дец» (все 1840 год) и других, а так­же ро­ма­на из жиз­ни ли­тов­цев «Гу­диш­ки» (1839 год), рас­ска­зов. Био­гра­фия Дуровой на­шла от­ра­же­ние в пье­се А. К. Глад­ко­ва «Дав­ным-дав­но» (издана 1942 год), по мо­ти­вам ко­то­рой соз­дан ки­но­фильм «Гу­сар­ская бал­ла­да» (1962 год, режиссер Э. А. Ря­за­нов).

Сочинения:

Избранные со­чи­не­ния ка­ва­ле­рист-де­ви­цы. М., 1988.