ДРУЖЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО

ДРУЖЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО - литературное объединение, существовавшее в Москве с января по ноябрь 1801 года.

Ор­га­ни­зо­ва­но по ини­циа­ти­ве Андрея И. Тур­ге­не­ва. Сре­ди уча­ст­ни­ков - вы­пу­ск­ни­ки Московского университета и уни­вер­си­тет­ско­го бла­го­род­но­го пан­сио­на: В. А. Жу­ков­ский, А.Ф. Мерз­ля­ков, А. С. и М. С. Кай­са­ро­вы, А. Ф. Во­ей­ков, С. Е. Род­зян­ко.

Чле­ны «Дружеского литературного общества», ис­пы­тав­шие влия­ние мис­тического ма­сон­ст­ва ли­бе­раль­ных идей Про­све­ще­ния , от­стаи­ва­ли идеа­лы нравственного са­мо­со­вер­шен­ст­во­ва­ния и слу­же­ния оте­че­ст­ву, кри­ти­че­ски (хо­тя впол­не ува­жи­тель­но) от­но­си­лись к дея­тель­но­сти Н. М. Ка­рам­зи­на. В соб­ст­вен­ном твор­че­ст­ве тя­го­те­ли к религиозно-фи­лософской и гражданской те­мати­ке; осу­ж­да­ли «гал­ло­ман­ст­во» русского об­ра­зо­ван­но­го об­ще­ст­ва и скеп­ти­че­ски оце­ни­ва­ли французскую ли­те­ра­ту­ру, со­би­ра­ясь за­нять­ся по­пу­ля­ри­за­ци­ей (в том числе пе­ре­во­да­ми) со­чи­не­ний немецких и английских ав­то­ров, а так­же «тео­ри­ей изящ­ных ис­кусств», ко­то­рая лег­ла бы в ос­но­ва­ние «здра­вой кри­ти­ки». От­час­ти эти пла­ны бы­ли реа­ли­зо­ва­ны в позд­ней­шем твор­че­ст­ве Жу­ков­ско­го и Мерз­ля­ко­ва.

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