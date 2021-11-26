ДРУЖЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО
ДРУЖЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО - литературное объединение, существовавшее в Москве с января по ноябрь 1801 года.
Организовано по инициативе Андрея И. Тургенева. Среди участников - выпускники Московского университета и университетского благородного пансиона: В. А. Жуковский, А.Ф. Мерзляков, А. С. и М. С. Кайсаровы, А. Ф. Воейков, С. Е. Родзянко.
Члены «Дружеского литературного общества», испытавшие влияние мистического масонства либеральных идей Просвещения, отстаивали идеалы нравственного самосовершенствования и служения отечеству, критически (хотя вполне уважительно) относились к деятельности Н. М. Карамзина. В собственном творчестве тяготели к религиозно-философской и гражданской тематике; осуждали «галломанство» русского образованного общества и скептически оценивали французскую литературу, собираясь заняться популяризацией (в том числе переводами) сочинений немецких и английских авторов, а также «теорией изящных искусств», которая легла бы в основание «здравой критики». Отчасти эти планы были реализованы в позднейшем творчестве Жуковского и Мерзлякова.