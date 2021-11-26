БАТЮШКОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

Русский поэт.

Семья. Образование

Из родовитой, но небогатой дворянской семьи. Отец, Николай Львович, был суровым человеком. Мать (в девичестве Бердяева) имела серьезные проблемы с психикой, что привело к разлучению с семьей. Этот недуг унаследовал сам поэт и его сестра. Детство проходило в имении в Новгородской губернии. В возрасте 10-16 лет проходил обучение в столичных частных пансионах, где овладел несколькими языками. С 1802 г. жил в семье двоюродного дяди М.Н. Муравьева, который оказывал существенное влияние на становление поэта. Последний начал обращаться к философии и литературе Просвещения, поэзии Античности, произведениям итальянского Возрождения.

Начало службы и литературной деятельности. Наполеоновские войны

В 1802-1807 гг. служил в Министерстве народного просвещения. В 1805 г. впервые вышло его стихотворение - «Послание к стихам моим». Большинство из последних носили сатирический характер («Послание к Хлое», «К Филисе»). Тогда же близко сошелся с Гнедичем, Карамзиным и Жуковским, А.Н. Олениным, в чьем гостеприимном доме часто бывал. По примеру новых друзей участвовал в литературном противостоянии сторонников А.С. Шишкова и «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств».

Патриотический подъем страны привел поэта в 1807 г. в военные. Участвовал в Прусском походе, в бою под Гейльсбергом получил ранение. Во время лечения его посетило первое романтическое чувство, отразившееся в стихах «Выздоровление» и «Воспоминание». Тогда же скончался покровитель молодого человека - М.Н. Муравьев. Ранение и смерть близкого человека ощутимо отразились на самочувствии поэта. Он проболел несколько месяцев, однако после этого принимал участие в войне со Швецией и в финляндском походе.

В 1809 г. получил отставку, сосредоточившись на поэзии. Летом создал сатиру «Видение на брегах Леты», которая стала началом зрелого периода его творчества. Будучи участником Оленинского кружка, поэт отделил свое творчество и от славянизирующей архаике шишковистов, и от французской ориентации карамзинистов. Тогда же принялся переводить поэму Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим».

В 1810 г. перебрался в первопрестольную. В 1810-1812 гг. работал в журнале «Вестник Европы», сошелся с П.А. Вяземским, И.М. Муравьевым-Апостолом, В.Л. Пушкиным. Публиковались его произведения «Веселый час», «Счастливец», «Источник», «Мои Пенаты» и др. После кратковременного периода работы в Публичной библиотеке в столице вернулся на военную стезю, однако болезнь не позволила присоединиться к армии. В 1812 г. пережил ужасы захваченной Москвы, что описал в «Послании к Дашкову» (1813).

Принимал участие в битве под Лейпцигом 1813 г., заграничном походе 1813-1814 гг. Потеряв в боях друга И.А. Петина, поэт посвятил его памяти стихотворение «Тень друга» (1814), в котором сильно ощущение хрупкости жизни. Военные впечатления видны в стихах «Пленный», «Судьба Одиссея», «Переход через Рейн» и др.

Пребывая за рубежом, посетил многие музеи, библиотеки и памятники европейской культуры. Проникся любовью к немецкой литературе.

Дальнейшее творчество

В Петербурге поэт пережил несчастливую влюбленность, к чему прибавились неудачи на службе и в общении с отцом, а также разочарование в идеях Просвещения. Все это пробудило в нем серьезную депрессию, которая набирала обороты Каменец-Подольске, где поэт оказался вместе с полком. В это время (1815-1817) его талант показал себя особенно ярко, что стало, однако, началом конца. В 1816 г., приняв отставку, обосновался в Москве, время от времени посещая столицу и деревню. Вошел в «Арзамас» (псевдоним «Ахилл»).

В 1817 г. был напечатан сборник «Опыты в стихах и прозе», в котором нашла отражение классическая гармония лирики поэта.

Летом 1818 г. проходил лечение в Одессе. Желая погрузиться в теплый климат Италии, добился назначения в дипломатическую миссию в Неаполь. Однако и здесь его постигло разочарование. Не заведя участливых друзей, он погрузился в тоску. В стихах этого периода все отчетливее слышны религиозные, а также трагические мотивы («Разлука», «Пробуждение», «Мой гений», и др.).

Последние годы

В 1821 г. окончательно заболел тяжелым недугом - манией преследования. Несколько раз друзья спасали его от попыток самоубийства. Никакое лечение в Европе уже не могло помочь. В 1828 г. он был отправлен на родину, на поруки к родне. В 1828-1833 гг. обитал в первопрестольной, затем 20 тяжелых лет почти полного беспамятства - у племянника Г.А. Гревенса в Вологде. В 1855 г. скончался от тифа. Погребен в Спасо-Прилуцком монастыре.