АТЕНЕЙ

Название ряда периодических изданий XIX—XX вв.

1. Двухнедельный литературно-научный «журнал наук, искусств и изящной словесности», издававшийся в Москве проф. М. Г. Павловым в 1828—1830, с 1829 — с приложением «Записок для сельских хозяев, заводчиков и фабрикантов». «А.» выступал против романтизма и реализма в литературе, отстаивая принципы классицизма. В журнале были опубликованы стихи Ф. И. Тютчева, Е. А. Баратынского, повести Н. В. Станкевича, статьи ученых М. Г. Павлова, И. М. Снегирева и др. 2. Еженедельный (в 1859 — двухнедельный) «журнал критики, современной истории и литературы», издававшийся в Москве под редакцией Е. Ф. Корша в 1858—1859. На страницах журнала публиковались произведения И. А. Гончарова , И. С. Тургенева, Н. Салтыкова-Щедрина, статьи Ф. И. Буслаева и С. М. Соловьева. Закрылся из-за недостатка средств и отсутствия подписчиков. 3. Историко-литературный временник, издававшийся в Ленин­граде в 1924—1926 под редакцией Б. Л. Модзалевского , Ю. Г. Оксмана и П. Н. Сакулина. В основном публиковались литературоведческие статьи, а книга 3 временника (1926) была посвящена декабристам .

Автор статьи: Цыганова Л.А.

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