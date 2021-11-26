АРСЕН (Арсен Одзелашвили)

Участник крестьянского движения в Грузии , герой грузинской народной поэмы «Песнь об Арсене», созданной в 1840-х и впервые опубликованной в 1872.

Отнимал имущество и деньги у богатых и раздавал бедным, чем завоевал авторитет и любовь местного населения. Схвачен в 1838 при помощи изменника Парсадана Бодбисхвели. Образ народного героя нашел воплощение в творчестве И. Чавчавадзе, А. Церетели, М. Джавахишвили и др., запечатлен в драматургии и кино (пьеса С. Шаншиашвили «Арсен» и кинофильм М. Чиаурели «Арсен»).

Автор статьи: Цыганова Л.А.