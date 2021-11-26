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АБОВЯН, Хачатур Аветикович
Основоположник новой армянской литературы и языка, педагог и этнограф.
С 1837 смотритель Тифлисского училища, в 1843 — инспектор Эриванского училища. Открыл первое в Армении учебное заведение, основанное на европейских педагогических принципах. Автор литературных и педагогических сочинений, произведений для детей. Перевел на армянский язык произведения Гомера, В. Гете, Ф. Шиллера, Н. М. Карамзина, И. А. Крылова и др., первым в Армении занялся научной этнографией, собирал армянский, азербайджанский и курдский фольклор. Пропал без вести.
Автор статьи: Л. А. Цыганова.
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