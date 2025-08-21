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Крымская война 1853–1856 годов, или Восточная война, — глобальный военный конфликт между Российской империей и коалицией в составе Британии, Французской, Османской империй и Сардинского королевства. Боевые действия разворачивались на Кавказе, в Закавказье, Дунайских княжествах, на Балтийском, Чёрном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также в низовьях Амура, на Камчатке и Курилах.

На фоне откровенного предательства со стороны «родственной» Пруссии, «согласной» Англии и прочих соучастников, Россия оказывается одна против всех. После успешного подавления восстания в Венгрии Николай ошибочно ощущает триумф и чувство непобедимости. Это, как и многие другие ошибки, экономическое и технологическое состояние страны, и т.д. создают неблагоприятную обстановку для России в условиях начавшейся войны.

Крымская война 1853–1856 годов началась из-за того, что император Николай I хотел, чтобы проливы Чёрного моря Босфор и Дарданеллы стали свободными для русского флота. По факту же, даже проиграв формально, страна сделала выводы, Император провел реформы, укрепив страну и фактически же не отдав ни одного пункта, кроме Севастополя.