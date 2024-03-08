ТОТЛЕБЕН, ЭДУАРД ИВАНОВИЧ

Тотлéбен, Эдуард Иванович (20.05[01.06].1818, Москва — 01[13].07.1884, Бад-Зоден, Гессен, Германия) — российский военный инженер, генерал-адъютант (1855).

Из старинного немецкого рода из Тюрингии. Прошел обучение в Санкт-Петербургском инженерном училище. В 1840 начал службу в Гренадерском саперном батальоне. Проявил усердие и талант при изучении и проведении подземных саперных работ. В 1848–1849 в качестве инженерного офицера участвовал в Кавказской вой­не (см. Кавказские войны ). С 1851 продолжил службу в лейб-гвардейском Саперном батальоне. В начале Крымской вой­ны 1853 – 1856 организовал осадные работы под Силистрией. После снятия осады был направлен в Севастополь, где принял на себя руководство оборонительными работами. По плану Т. на главных пунктах обороны выставляется сильная артиллерия, сами пункты соединялись траншеями для ружейной обороны и для помещения прикрытий. Эта система бастионов и укреплений успешно сдержала несколько неприятельских штурмов.

После вой­ны Т. работал над оборонительными сооружениями на северной и южной границах страны. Во время Русско-турецкой вой­ны 1877–1878 (см. Русско-турецкие вой­ны XVII – XIX вв. ) был вызван на театр военных действий для руководства блокадой Плевны, что обеспечило ее падение. По окончании вой­ны служил на административных должностях. 5 октября 1884 по повелению императора Александра III Т. был перезахоронен на Братском кладбище в Севастополе.

Лит. : Шавшин В. Г. Бастионы Севастополя. Севастополь, 2000; Зайончковский А. М. Восточная Вой­на 1853–1856. В 2 т. СПб., 2002. Н. А. Копылов.