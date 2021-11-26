РИХТЕР АЛЕКСАНДР КАРЛОВИЧ

Биография и военная карьера

Происходил из семьи прибалтийских немцев. Учился в Первом кадетском корпусе. После его окончания в чине прапорщика участвовал в Крымской войне в составе 5-го понтонного батальона, который занимался помимо возведения мостов, также возведением различных фортификационных укреплений. Дунайская армия во время военной кампании безрезультатно пыталась взять штурмом сильно укрепленную турецкую крепость Силистрия. 24 мая 1854 г. Рихтер отличился, отбив вылазку неприятеля, попытавшегося прервать осадные работы русских. В сентябре Александр Карлович служил в 4-ом саперном батальоне и принял участие в сражении под Инкерманом , за что получил орден св. Анны 3-й степени. В 1855 г. Рихтер занимался возведением оборонительных укреплений в Севастополе . После окончания Крымской войны, служил в лейб-гвардии Сапёрном батальоне, в 1863 г. стал командиром роты. 30 августа 1864 г. Рихтер получил звание полковника и стал командиром 4-го сапёрного батальона, которым командовал до 1870 г. Через 2 года был произведен в генерал-майоры, и стал начальником 3-й сапёрной бригады, во главе которой участвовал в Русско-турецкой войне 1877-78 гг. Рихтеру принадлежит заслуга по организации переправы сил русской армии через Дунай у Систова, который с полковником Генерального штаба Нагловским лично досконально обследовал местность. При организации переправы бригада Рихтера действовала максимально скрытно, а турецкое командование было дезинформирована. Переправе чуть было не помешали местные жители, среди которых упорно ползли слухи о приближении крупных сил турок, лишь благодаря мужеству Рихтера вместе с солдатами, образумившего толпу удалось предотвратить провал всей операции. За подготовку и проведение ночной переправы основных сил русской армии Александр Карлович был награжден орденом св. Георгия 3-й степени. После этого бригада Рихтера не принимала активного участия в боевых действиях, занимаясь возведением транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения бесперебойного снабжения действующей армии. После окончания войны, Рихтер получил орден св. Станислава 1-й степени с мечами и стал командиром 16-й пехотной дивизии. В 1881 г. получил звание генерал-лейтенанта. В 1891 г. получил в командование 16-й армейский корпус. 6 декабря 1895 г. Александр Карлович был произведён в генералы от инфантерии. Через два годы вышел в отставку и вскоре умер. Похоронен на лютеранском участке Старо-Семеновского кладбища Витебска.