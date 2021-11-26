ПОПОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПОПОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский военный деятель, кораблестроитель, адмирал.

Сын А.А. По­по­ва (1788-1859), управ­ляю­ще­го Ох­тин­ской вер­фью в Санкт-Пе­тер­бур­ге (с 1821), генерал-майор (1837). Окон­чил Морской ка­дет­ский кор­пус (1837). Слу­жил на ко­раб­лях Бал­тий­ско­го (1837-1838) и Чер­но­мор­ско­го (1838-1855) фло­тов, уча­ст­ник Кавказской вой­ны 1817-1864 годы. В хо­де Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов командир па­ро­хо­дов «Эль­бо­рус», «Ан­дия», «Ту­рок» (1853-1854), по­то­пив­ших несколько турецких тор­го­вых па­рус­ных су­дов, «Та­мань» (1854-1855), на ко­то­ром в сентябре 1854 года про­рвал­ся из Се­ва­сто­по­ля в Одес­су и вер­нул­ся в оса­ж­дён­ный го­род с гру­зом; в хо­де Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1854-1855 годы со­сто­ял при ви­це-ад­ми­ра­лах В.А. Кор­ни­ло­ве и П.С. На­хи­мо­ве, от Морского ве­дом­ст­ва за­ве­до­вал артилерийным снаб­же­ни­ем всей обо­ро­нительной ли­нии, уст­ро­ил бо­но­вое за­гра­ж­де­ние рей­да Се­ва­сто­по­ля (в 1856 году на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»). В 1855-1856 годы ру­ко­во­дил по­строй­кой в Ар­хан­гель­ске 14 вин­то­вых кор­ве­тов, а так­же пер­вых российских кли­пе­ров «Раз­бой­ник», «Стре­лок», «Джи­гит», «Пла­стун», «Оп­рич­ник», «На­езд­ник». С 1856 года начальник шта­ба от­ря­да кор­ве­тов и кли­пе­ров контр-адмиралского ба­ро­на П.К. фон Ро­зе­на. Ко­ман­до­вал морским от­ря­дом (1858-1860) и эс­кад­рой (1861-1862), от­прав­лен­ны­ми из Крон­штад­та к бе­ре­гам Ти­хо­го океана. Ко­мандующий эс­кад­рой Ти­хо­го океана (1862-1864), во вре­мя Экс­пе­ди­ции рус­ско­го фло­та в США 1863-1864 годов вме­сте с эс­кад­рой на­хо­дил­ся в Сан-Фран­ци­ско, в 1863 году ока­зал по­мощь в ту­ше­нии ог­ром­но­го по­жа­ра в го­ро­де. Млад­ший флаг­ман прак­ти­че­ской эс­кад­ры бро­не­нос­ных су­дов Балтийского фло­та (с 1867). Член Со­ве­та тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур (с 1868). Ге­не­рал-адъ­ю­тант (1872). Член Ад­ми­рал­тейств-со­ве­та (с 1876). Ви­це-председатель Общества для со­дей­ст­вия русской промышленности и тор­гов­ле (с 1888).

Один из бли­жай­ших со­труд­ни­ков великого князя Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча. Член Морского учё­но­го и Ко­раб­ле­стро­ительного тех­нического ко­ми­те­тов (1861-1867), по­сле их объ­е­ди­не­ния - член Морского тех­нического комитета (в 1880-1881 годы председатель его Ко­раб­ле­стро­ительного от­де­ле­ния). Со­вер­шил несколько за­ру­беж­ных ко­ман­ди­ро­вок для изу­че­ния нов­шеств в во­енном ко­раб­ле­строе­нии и ар­тил­ле­рии. Ру­ко­водил ис­пы­та­ния­ми под­вод­ной лод­ки И.Ф. Алек­сан­д­ров­ско­го (1866). Сыг­рал важ­ную роль в соз­да­нии российского бро­не­нос­но­го фло­та. В 1867 году вы­иг­рал кон­курс Морского министерства с про­ек­том, по ко­то­ро­му был по­стро­ен ба­шен­но-бру­ст­вер­ный бро­не­но­сец «Пётр Ве­ли­кий». Спро­ек­ти­ро­вал бро­не­нос­ные фре­га­ты (крей­се­ры) «Ад­ми­рал Чи­ча­гов», «Ад­ми­рал Спи­ри­дов» (1868), «Ге­не­рал-ад­ми­рал» (1873), «Гер­цог Эдин­бург­ский» (1875) (два по­след­них совместно с И.С. Дмит­рие­вым и Н.Е. Ку­тей­ни­ко­вым), «Вла­ди­мир Мо­но­мах» (1882), «Дмит­рий Дон­ской» (1883). Ру­ко­во­дил за­вер­ше­ни­ем строи­тель­ст­ва бро­не­нос­но­го фре­га­та «Ми­нин» (1874-1878), по­строй­кой пер­вых российских ми­но­нос­цев (1877). По его про­ек­там для Чер­но­мор­ско­го фло­та по­строе­ны бро­не­нос­цы «Нов­го­род» (1873) и «Ви­це-ад­ми­рал По­пов» (1875 год, за­ло­жен как «Ки­ев»), кор­пу­са ко­то­рых име­ли в пла­не фор­му эл­лип­са, что да­ло воз­мож­ность уве­ли­чить бро­ни­ро­ва­ние и ус­та­но­вить артилерийское воо­ру­же­ние наи­боль­ше­го ка­либ­ра при не­боль­шой осад­ке, од­на­ко сни­жа­ло ско­рость, мо­ре­ход­ность и управ­ляе­мость ко­раб­лей. По пред­ло­же­нию Попова по­строе­на императорская ях­та «Ли­ва­дия» с оваль­ным ниж­ним кор­пу­сом (1880 год, про­ект Э.Е. Гу­ляе­ва, ма­ло ис­поль­зо­ва­лась).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1879), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1892) и другими.

Сочинения: Еще под­роб­но­сти о смер­ти ге­не­рал-адъ­ю­тан­та Кор­ни­ло­ва // Мор­ской сбор­ник. 1854. № 12.