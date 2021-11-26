ОРЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ОРЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский военный деятель, дипломат, генерал от кавалерии (1878).
Из рода Орловых. Сын А.Ф. Орлова, племянник М.Ф. Орлова. Один из крупнейших землевладельцев России, к 1861 году ему и его матери принадлежало 16 тысяч крестьян обоего пола и свыше 76 тысяч га земли. Получил домашнее образование. С дозволения императора Николая I слушал вместе с великим князем Константином Николаевичем курс законоведения, который читал барон М.А. Корф. С 1843 года паж Высочайшего двора. В 1845 году поступил в лейб-гвардии Конный полк. Флигель-адъютант (с 1846 года). В 1846-1849 годах состоял при великом князе Константине Николаевиче. Участник Венгерского похода 1849 года, отличился в сражении при городе Дебречин (Дебрецен) 21.7(2.8). 1849 года. В 1850-1852 годах состоял при Николае I во время его путешествий по России. В 1851 году прикомандирован к Департаменту Генерального штаба, в 1852 году - к канцелярии Военного министерства. Участник Крымской войны 1853-1856 годов, при штурме турецкой крепости Силистрия в ночь на 17(29).5.1854 года получил 9 тяжёлых ран и лишился левого глаза (награждён золотым палашом с надписью «За храбрость» и орденом Святого Георгия 4-й степени). В 1854-1856 годах находился на лечении в Италии, составил «Очерк 3-недельного похода Наполеона против Пруссии в 1806 году» (1856). Генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (с 1856 года).
Был близок к кругу «либеральных бюрократов», поддерживал идею освобождения крестьян с землёй, выступал сторонником всемерного развития местного самоуправления, постепенного приготовления страны к введению парламентского строя. В 1858 представил императору Александру II записки «Мысли о расколе» и «О евреях в России», в которых доказывал необходимость большей терпимости в отношении «инославцев» и «иноверцев». Чрезвычайный посланник и полномочный министр в Брюсселе (1859-1869 годы). Генерал-адъютант (1861). Многие предложения Орлова, изложенные им в записке Александру II «Об уничтожении телесных наказаний в Российской империи и в Царстве Польском» (1861), нашли отражение в императорском указе от 17(29).4.1863 года об изменениях в системе наказаний.
Будучи человеком независимого характера и широких взглядов, Орлов иногда действовал вразрез с политикой российского правительства. В 1860 году посетил в Лондоне А.И. Герцена. Путь решения «польского вопроса» видел в создании под скипетром великого князя Константина Николаевича независимого Польского королевства, связанного с Россией тесным военно-политическим союзом, направленным прежде всего против Австрии (эти планы Орлов развивал в письме к цесаревичу Николаю Александровичу в 1863 году). Во время Польского восстания 1863-1864 годов встречался с М.А. Бакуниным, который ходатайствовал перед Орловым о смягчении участи сосланных в Сибирь польских повстанцев, позднее Орлов резко выступал против политики, проводившейся в Северо- Западном крае и Царстве Польском М.Н. Муравьёвым и Н.А. Милютиным.
Чрезвычайный посланник в Вене (1869-1870 годы) и Лондоне (1870-1871 годы). Оценил поражение Франции во франко-прусской войне 1870-1871 годов как «первый камень будущего франко-русского союза». Посол в Париже (1871-1884 годы). Вопреки распространённым при российском императорском дворе германофильским настроениям всемерно содействовал сближению России и Франции. Посол в Берлине (1884-1885 годы).
Член Русского исторического общества (с 1870 года), опубликовал в сборниках общества рескрипты и письма императрицы Екатерины II графу А. Г. Орлову-Чесменскому (1867, том 1), часть бумаг из архива князя Г.Г. Орлова (1868, том 2).
Награждён орденами Святого Александра Невского (1876) и Святого Владимира 1-й степени (1883).