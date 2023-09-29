Нахи́мов, Павел Степанович

Нахи́мов, Павел Степанович (23.06[05.07]. 1802, с. Городок, Смоленская губ. — 30.06[12.07].1855, Севастополь) — русский флотоводец, адмирал, руководитель обороны Севастополя во время Крымской вой­ны .

Из дворян. Проходил обучение в Морском кадетском корпусе. Зачислен в службу во 2‑й флотский экипаж мичманом. В 1822–1825 на фрегате «Крейсер» под командованием капитана 2‑го ранга М. П. Лазарева совершил кругосветное плавание, за которое был награжден орденом Св. Владимира 4‑й степени и назначен в экипаж линейного корабля «Азов». На этом корабле в 1827 отличился в Наваринском сражении, был награжден орденом Св. Георгия 4‑й степени и произведен в капитан-­лейтенанты. Во время Русско-­турецкой вой­ны 1828–1829 командовал корветом «Наварин», в составе русской эскадры блокировал Дарданеллы. В 1832 назначен командиром фрегата «Паллада» на Балтике. С 1834 служил на Черноморском флоте, командиром 41‑го флотского экипажа. В 1836 получил под командование строившийся линейный корабль «Силистрия». В сентябре 1845 произведен в контр-­адмиралы и назначен командиром 1‑й бригады 4‑й флотской дивизии кораблей. В октябре 1852 произведен в вице-адмиралы. Во время Крымской вой­ны, командуя эскадрой Черноморского флота , Н. обнаружил, заблокировал и разгромил главные силы турецкого флота в Синопском сражении (18[30] ноября 1853). С момента высадки англо-­франко-турецкого десанта в Крыму в сентябре 1854 Н. состоит в штабе обороны Севастополя. После гибели начальника штаба Черноморского флота В. А. Корнилова (5[17] октября 1854) возглавил оборону города. В марте 1855 Николай I произвел Н. в адмиралы. 28 июня [10 июля] 1855, во время объезда передовых укреплений, был смертельно ранен в голову.

Ист. : Нахимов П. С . Документы и материалы. М., 1954.

Лит. : Тарле Е. В. Нахимов [1802–1855]. М., 1950; Адмирал Нахимов. Статьи и очерки / Сост. Б. И. Зверев. М., 1954. Давыдов Ю. В. Нахимов. М., 1970; Лапин В. В. Адмирал Нахимов в национальной памяти // Россия XXI: журнал. 2012. № 6. С. 58–85. Н. А. Копылов .