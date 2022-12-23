МУРАВЬЁВ-КАРСКИЙ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ Муравьёв-Карский, Николай Николаевич (02[13].08.1794, Санкт-Петербург — 23.10[04.11].1866, имение Скорняково, Воронежской губ.) — граф, российской военный и государственный деятель, генерал от инфантерии (1853).

Муравьёв-Карский, Николай Николаевич (02[13].08.1794, Санкт-Петербург — 23.10[04.11].1866, имение Скорняково, Воронежской губ.) — граф, российской военный и государственный деятель, генерал от инфантерии (1853). С 1811 состоял на военной службе, участвовал в Отечественной войне 1812 (Бородинская битва, сражения при Тарутино и Вязьме), Заграничных походах Русской армии 1813—1814 . Принимал участие в движении декабристов (член кружка «Священная артель»). Служил на Кавказе (1816), в 1817 в составе чрезвычайного посольства совершил поездку в Персию. В 1819—1820 участвовал в экспедиции на восточный берег Каспийского моря, вел переговоры с хивинским ханом о торговле между ханством и Россией. Участвовал в Русско-иранской войне 1826—1828 , подавлении Польского восстания 1830—1831. В период Крымской войны 1853—1856 был назначен наместником Кавказа (1854) и главнокомандующим Кавказской армией, сражался против турок в Малой Азии, взял Карс (1855). За это в обществе, а впоследствии и в литературе, стал именоваться Муравьёвым-Карским (Карсским), хотя официально не получал этого титула. В 1856 был назначен членом Государственного Совета, в 1859 вышел в бессрочный отпуск. Последние годы провел в имении Скорняково Задонского уезда Воронежской губернии. Похоронен в Задонском Богородицком монастыре.

Автор воспоминаний «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах» (т. 1—2, 1822); «Турция и Египет в 1832 и 1833 гг.» (т. 1—4, 1870—1874); «Война за Кавказом в 1855 г.» (т. 1—2, 1876); «Первое взятие русскими войсками Карса (июнь 1828 г.)» (Русский архив, 1877, № 3); «Записки» (Русский архив, 1885, № 9; 1886, № 1—2; 1887, № 9—11; 1888, № 1—3, 5, 7, 9—11; 1889, № 2, 4, 8, 9, 11; 1891, № 9—10; 1893, № 11—12; 1894, № 1, 3, 4, 7—12; 1895, № 1—4).

Лит .: Кравцов И. С. Кавказ и его военачальники: Н. Н. Муравьев, кн. А. И. Барятинский и гр. Н. И. Евдокимов. 1854—1864 гг. СПб., 1886; Бороздин К. А. Воспоминания о Н. Н. Муравьеве // Исторический вестник. 1890. № 1—2; Из эпистолярного наследства декабристов. Письма к Н. Н. Муравьеву-Карскому. Т. 1. М., 1975; Т. 2. СПб., 2008. Ю. Л. Михайлова.