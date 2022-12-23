МЕНЬШИКОВ, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Меньшиков, Александр Сергеевич (Меншиков, 15[26].08.1787, Санкт-Петербург — 19.04[01.05].1869, Санкт-Петербург) — генерал-адъютант, адмирал, морской министр Российской империи в 1836—1855, генерал-губернатор Финляндии в 1831—1854. Из рода князей Меньшиковых, правнук светлейшего князя А. Д. Меншикова . Получил домашнее образование, слушал курсы в университетах Германии. Служил в коллегии иностранных дел (1805—1809), с 1808 — на военной службе. Участвовал в Русско-турецкой войне 1806—1812, Отечественной войне 1812. Во время Заграничных походов Русской армии 1813—1814 отличился в сражении при Кульме (1813) и при взятии Парижа (1814). Награжден золотой шпагой «За храбрость». В 1816—1823 состоял в свите императора, сопровождал Александра I на конгрессах Священного союза . В 1826 отправлен с миссией в Персию для официального извещения о вступлении на престол Николая I , задержан из-за начавшейся Русско-иранской войны 1826—1828, содержался в Эриванской крепости, освобожден при посредничестве английского посланника Дж. Макдональда. С 1830 — член Госсовета, генерал-губернатор Великого княжества Финляндского (1831—1855), руководил строительством Сайменского канала (1845—1856). Участвовал в Русско-турецкой войне 1828—1829. Чрезвычайный посол в Константинополе (1853), добивался поддержки Турции в споре России и Франции о святых местах. Не добившись цели, объявил о разрыве отношений с Турцией. В Крымскую войну командовал корпусом, руководил силами в Таврической и Херсонской губерниях, в Крыму. Предпринял несколько атак против британских и французских сил, закончившихся поражениями в Балаклавском и Инкерманском сражениях (1854). После неудачной попытки овладеть Евпаторией (1855) отстранен Александром II от командования. В 1855—1856 — Кронштадтский генерал-губернатор. Последние годы жизни провел в своем имении Александрово Клинского уезда. Скончался в 81 год, похоронен в Воздвиженской церкви своего имения в Клинском уезде Московской губернии.

Лит. : Князь А. С. Меншиков. 1853—1854. Переписка / Сообщ. и коммент. А. Д. Крылова // Русская старина. 1873. Т. 7. № 6. С. 843—854; Панаев А. А. Князь А. С. Меншиков в рассказах его бывшего адъютанта // Русская Старина. СПб., 1877. № 1—8. А. С. Меншиков в Крымской войне. Ч. 1. Дневники. Письма. Воспоминания / Сост. А. В. Ефимов. Симферополь, 2018; А. С. Меншиков в Крымской войне. Ч. 2. Приказы 1853—1855 гг. / Сост. А. В. Ефимов. Симферополь, 2019. Ю. Л. Михайлова.