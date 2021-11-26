ЛЕНЦ ЭМИЛИЙ ХРИСТИАНОВИЧ

Начало карьеры

Эмилий Ленц родился 12 февраля 1084 г. в Дерпте. По происхождению немец. Получил образование в родном городе: сначала в частной школе, затем – гимназическое. Однако из-за материальных трудностей, вызванных смертью отца, получение вузовского образования, а он обучался на физико-математическом факультете Дерптского университета, оказалось под угрозой. Стараниями профессора Г. Пайпера Л. был включен в состав второго кругосветного плавания О.Е. Коцебу. В ходе поездки 1823 – 1826 гг. Л. изучал течения, морскую воду, занимался наблюдениями, описывал берега и многое другое. Это, безусловно, обогатило его познания. Из поездки Л. вернулся ученым, готовым к новым свершениям.

Неизвестные края

По возвращении из плавания Л. отказался от дальнейшего получения вузовского образования. Прожив некоторое время в Дерпте, он уехал в столицу. Однако уже спустя год, в Гейдельберге состоялась защита его докторской диссертации. Кроме того, за успешные геофизические исследования, проведенные в экспедиции О.Е. Коцебу, Л. в 1828 г. был удостоен права стать адъюнктом Петербургской академии наук.

В 1829 – 1830 гг. Л. вел геодезические работы на Кавказе и гидрологические работы на Каспие. С 1830 г. – экстраординарный академик Петербургской академии наук, с 1834 г. – академик (после смерти В.В. Петрова). С 1834 г. – инспектор воспитательных заведений и частных пансионатов Санкт-Петербурга.

Наряду с научной работой Л. занимался преподаванием любимой физики в вузах столицы. Его слушателями были даже великие князья Константин, Николай и Михаил Николаевичи, великие княжны Ольга и Александра Николаевны. С 1836 по 1843 г. прошел путь от заведующего кафедрой до ректора Петербургского университета.

Совершил несколько научных поездок. Побывал в южных степях, на Эльбрусе, изучал колебания вод Каспия, различные процессы в Азовском и Черном морях.

В 1864 г. по состоянию здоровья Л. оставил свою работу и уехал на лечение в Рим. Несмотря на временный успех в лечении, 29 января 1865 г. Л. скончался в Риме.

Главные достижения

1833 г. – ввел правило определения направления электродвижущей силы индукции (закон Ленца).

1842 г. – вывел закон теплового действия электрического тока (закон Джоуля-Ленца).