ИСТОМИН, ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Истомин, Владимир Иванович (09[21].02.1810, Ревель — 07[19].03.1855, Севастополь) — 07[19].03.1855, Севастополь) — российский военачальник.

Из дворян. Окончил Морской кадетский корпус (1827). Участвовал в Наваринском сражении 1827 , за отличие произведен в мичманы. В 1827—1832 участвовал в блокаде Дарданелл и высадке на Босфоре. Командир парохода «Северная звезда» (с 1837), на котором император Николай I с инспекторской проверкой совершил плаванье по Черному морю. В 1845—1850 И. участвовал в совместных операциях флота и армии на Кавказе против горцев. Командир линейного корабля «Париж» (с 1850), который отличился в Синопском сражении 18 ноября 1853, уничтожив 4 корабля противника; И. был произведен в контр-адмиралы. В 1854—1855, во время Крымской войны 1853—1856 , руководил обороной одного из важнейших участков оборонительной линии Севастополя — 4-й дистанции, включавшей Малахов курган и прилегающие редуты, исполнял обязанности начальника штаба у адмирала В. А. Корнилова , был ранен и контужен, однако продолжал руководить боями. Убит ядром на Камчатском редуте.

Лит.: Зайончковский А. М. Восточная война 1853—1856. Т. 2. Ч. 1. СПб., 2002.