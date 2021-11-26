ДОЛГОРУКОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

ДОЛГОРУКОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ - князь, российский государственный и военный деятель, генерал от кавалерии.

Из ро­да Дол­го­ру­ко­вых , брат Владимир А. Дол­го­ру­ко­ва. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. На служ­бе с 1821 годав лейб-гвардии Кон­ном пол­ку. Уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов . В 1838-1841 годах на­хо­дил­ся при великом князе Алек­сан­д­ре Ни­ко­лае­ви­че (бу­ду­щем императоре Алек­сан­д­ре II). Начальник шта­ба ин­спек­то­ра Ре­зерв­ной ка­ва­ле­рии (1842-1848 годы). Генерал-адъ­ю­тант (1845 год). То­ва­рищ во­енного министра (1848 год). Член след­ст­вен­ной ко­мис­сии по де­лу пет­ра­шев­цев (1849 год); член Во­енного со­ве­та (1849 год).

В июле - сентябре 1851 года и мае - августе 1852 года вре­мен­но уп­рав­лял Во­енным министерством. В 1853-1856 годах во­енный министр; не смог ор­га­ни­зо­вать про­из­вод­ст­во но­во­го стрелкового и артилерийского воо­ру­же­ния и снаб­дить им дей­ст­вую­щую ар­мию в Крым­скую вой­ну 1853-1856 годов . Член государственного со­ве­та (1853 год). Шеф жан­дар­мов и главный начальник 3-го от­де­ле­ния Собственной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии (1856-1866 годы; уво­лен в от­став­ку пос­ле по­ку­ше­ния Д. В. Ка­ра­ко­зо­ва на императора Алек­санд­ра II).

По ини­циа­ти­ве Долгорукова в 1864 году бы­ла соз­да­на Ко­мис­сия по пе­ре­смот­ру жан­дарм­ской ин­ст­рук­ции (раз­ра­бо­тан­ный в 1866 году про­ект в дей­ст­вие вве­дён не был). Член Ка­би­не­та ми­ни­ст­ров (1856 год). Член Осо­бо­го комитета для рас­смот­ре­ния по­ста­нов­ле­ний и пред­ло­же­ний о кре­по­ст­ном со­стоя­нии (1857-1859 годы). Был од­ним из пяти чле­нов ко­ми­те­та, вы­сту­пав­ших про­тив ос­во­бо­ж­де­ния кре­сть­ян. Счи­тал, что кре­сть­ян­ская ре­фор­ма при­ве­дёт к ре­во­лю­ции. Во вре­мя об­су­ж­де­ния в Государственном со­ве­те зем­ской ре­фор­мы 1864 года ак­тив­но под­дер­жи­вал её раз­ра­бот­чи­ка П. А. Ва­луе­ва, был сто­рон­ни­ком ку­ри­аль­ной сис­те­мы вы­бо­ров в зем­ские со­б­ра­ния.