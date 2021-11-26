БОБОРЫКИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

Образование и карьера

Константин Боборыкин родился 12 октября 1829 г. в дворянской семье из Ярославской губернии. Отец – генерал-майор Николай Лукьянович Боборыкин. Мать – Елизавета Федоровна Киссель.

Прошел обучение в Михайловском артиллерийском училище. С сентября 1844 г. начал службу в этом училище в качестве фейерверкера в чине юнкера. 26 мая 1849 г. получил повышение до прапорщика и был направлен в конно-артиллерийскую батарею № 8. Участник подавления венгерского восстания 1848 – 1849 гг.

В 1851 г. К.Н. Боборыкин получил должность бригадного квартирмейстера 4-й конно-артиллерийской бригады, в 1852 г. – бригадного адъютанта, в 1854 г. – старшего адъютанта начальника артиллерии 3-го, 4-го и 5-го пехотных корпусов, в 1855 г. – адъютанта к начальнику штаба артиллерии Южной армии и конно-сухопутных и морских сил в Крыму. Участник Крымской войны 1853 – 1856 гг. В 1857 г. назначен в штаб императора Александра II на должность адъютанта начальника штаба.

С 1854 г. – поручик, с 1855 г. – штаб-ротмистр, с 1859 г. – капитан, с 1861 г. – подполковник, с 1863 г. – полковник.

После назначения в 1861 г. на должность первого российского консула в Урге произведен в подполковники. Зимой К.Н. Боборыкин совершил поездку в Пекин, возвратившись осенью 1862 г. обратно в Ургу. Однако уже весной 1863 г. он выехал из Монголии. С 1864 г. его причислили к Министерству иностранных дел.

На посту губернатора

8 июня 1865 г. состоялось назначение К.Н. Боборыкина оренбургским губернатором и наказным атаманом Оренбургского казачьего войска. Официально в должности он был утвержден 27 марта 1866 г., пробыв на ней до 11 марта 1875 г. Параллельно в период с 1866 по 1868 г. – командующий войсками Оренбургского военного округа и оренбургский генерал-губернатор. 27 марта 1866 г. произведен в генерал-майоры. При К.Н. Боборыкине началось становление учебных заведений, которое продолжилось при следующих губернаторах: были открыты женские прогимназии в Оренбурге (1867) и Троицке (1873), около 300 казачьих школ, Верхнеуральское уездное училище (1870). Также совместными с Н.А. Крыжановским усилиями учреждались Оренбургский губернский статистический комитет (1866) и Оренбургский отдел Русского географического общества (1867).

11 марта 1875 г. К.Н. Боборыкин назначен орловским губернатором. На этой должности он пробыл до 30 января 1888 г. Во время его губернаторства заработала Орловская торговая биржа, были сооружены два первых постоянных моста через реки Оку и Орлик.

К.Н. Боборыкин организовал оказание посильной помощи раненым солдатам в губернии в ходе Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. 30 августа 1879 г. произведен в генерал-лейтенанты.

30 января 1888 г. он ушел от службы по состоянию здоровья. Умер в 1904 г. в Москве и был похоронен на Ваганьковском кладбище.

Семья

Жена – Юлия Сергеевна Кашкина. Пятеро детей.