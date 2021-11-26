АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Александр Петрович родился 28 июля 1820 г. в г. Роченсалми. Выходец из дворянского сословия. Представитель семейства Андреевых.

Получил блестящее военное образование. Обучался в 1-м штурманском полуэкипаже в Кронштадте, которое окончил в 1842 г. Зачислен в Корпус флотских штурманов. На протяжении десяти лет участвовал в различных экспедициях, которые занимались исследованием шхер Балтийского моря, плавая вдоль берегов Финляндии. За годы службы не раз соприкасался с известными отечественными гидрографами.

Военная и гидрографическая служба

С началом Крымской войны оказался в зоне боевых действий. Занимался устройством военно-телеграфной линии, которая прошла вдоль берегов Финского залива. Кроме того, в его ведении находилось заведование телеграфами на южном побережье залива, на участке Ораниенбаум – Нарва.

В конце 1850-х гг. началось изучение берегов Ладожского озера. Инициатива исходила от Морского министерства, по заданию которого Гидрографический департамент предпринял гидрографическую экспедицию на Ладогу. Возглавил исследовательскую группу А. Экспедиция изучала Ладожское озеро вплоть до 1866 г.

В 1865 г. А. получил повышение до капитана. Еще спустя пять лет стал подполковником. В 1871 г. А. возглавил Отдельную съемку Кавказского берега. Спустя два года А. было предложено произвести работы на Онежском озере. Как глава Отдельной съемки Онежского озера он производил работы вплоть до 1875 г. Кроме того, А. занимался описанием р. Невы, пройдя расстояние от ее истока до устья. Успешная работа была высоко оценена, и А. получил повышение до полковника.

В 1880 г. состоялось новое повышение по службе А. – он получил чин генерал-майора Корпуса военных топографов. Однако уже 1 января 1881 г. подал в отставку с присвоением чина генерал-лейтенанта.

Скончался А. 30 мая 1882 г. в столице Российской империи.

Научная деятельность

Наряду с исследовательской деятельностью, описанием местности А. занимался и наукой. За свою жизнь он опубликовал несколько серьезных научных работ. В основном они касались исследования Ладожского озера, берегов Финского залива, pек Невы и Ижоры. Свои работы А. опубликовал в «Морском Сборнике». Кроме того, были подготовлены и напечатаны монографии и брошюры.

В 1875 г. увидело свет выдающееся творение А. – «Ладожское озеро», в котором автор описал гидрографические работы на Ладоге, длившиеся десять лет. За этот труд А. был удостоен золотой медали им. Ф. П. Литке, которую ему вручило Русское географическое общество, и золотой медали Международной географической выставки в Париже.