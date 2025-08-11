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Крестьянская реформа 1861 года — упразднение крепостного права в Российской империи, проведённое Александром II. 19 февраля 1861 года царь подписал Манифест об отмене крепостного права. Это событие создало условия для развития права собственности в сельскохозяйственном производстве. Увеличило число субъектов позитивного права за счёт крестьян, которые два столетия в законодательстве рассматривались как имущество.

В итоге, крестьяне получали личную свободу. Наблюдался рост производства. Появились два новых социальных слоя — промышленная буржуазия и пролетариат. У крестьян появилось право на землю.

Увы, благоденствия и всеобщего счастья это не обещало. Лучшие участки земли оставались за помещиками. Привилегии дворян были нетронуты. После реформы большая часть крестьян была разорена, что вынудило их искать работу в городе, вставая в ряды наёмных рабочих или нищих. Крестьянство всё ещё не могло играть роли в политической жизни страны.

Таким образом, крестьянская реформа 1861 года оказала сильное влияние на развитие общества, имея как положительные, так и отрицательные особенности.