ВАЛУЕВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ВАЛУЕВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ - граф , российский государственный дея­тель, пуб­ли­цист, действительный тайный советник, почетный член Петербургской Академии Наук .

Дво­ря­нин. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. С 1831 года слу­жил в кан­це­ля­рии московского во­еного генарал-гу­бер­на­то­ра, в 18340-1845 годах - в I и II от­де­ле­ни­ях Собственной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии, под руководством М.М. Спе­ран­ско­го уча­ст­во­вал в ра­бо­тах по ко­дифи­ка­ции за­ко­нов. В 1838-1839 годах вме­сте с М.Ю. Лер­мон­то­вым вхо­дил в оп­по­зи­ци­он­ный кру­жок дво­рян­ской мо­ло­дё­жи («кру­жок 16-ти»). Чи­нов­ник для осо­бых по­ру­че­ний при генерал-гу­бер­на­то­ре Лиф­лянд­ской, Эс­т­лянд­ской и Кур­лянд­ской гу­бер­ний (1845-1853 годы), гу­бер­на­тор Кур­лянд­ской губернии (1853-1858 годы).

На­хо­дясь под впе­чат­ле­ни­ем по­ра­же­ний росийской ар­мии в Крым­ской вой­не 1853-1856 годов, вы­сту­пил с за­пис­кой «Ду­ма рус­ско­го во вто­рой по­ло­ви­не 1855 го­да» (рас­про­стра­ня­лась в спи­сках; опубликована в журнале «Рус­ская ста­рина», 1893 год, № 9). Кри­ти­куя государственную административную сис­те­му за гро­мозд­кость и не­эф­фек­тивность («все­об­щая фальшь», «свер­ху – блеск, вни­зу – гниль»), до­ка­зы­вал не­об­хо­ди­мость сво­бо­ды сло­ва, совес­ти и других сво­бод.

Ди­рек­тор второго (с 1859 года - третьего) департамента Министерства государственных иму­ществ (1858-1861 годы), в пе­ри­од под­го­тов­ки кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года сто­рон­ник ос­во­бо­ж­де­ния кре­сть­ян без зем­ли, про­тив­ник вве­де­ния ин­сти­ту­та ми­ро­вых по­сред­ни­ков. По по­ру­че­нию М.Н. Му­равь­ё­ва стал од­ним из ав­то­ров и ре­дак­то­ров кон­сер­ва­тив­но­го про­ек­та ре­фор­мы, пред­став­лен­но­го в Главный комитет по кре­сть­ян­ско­му де­лу. Статс-сек­ре­тарь (1859 год).

Министр внутренних дел (9(21) ноября 1861 года - 9(21) марта 1868 года). Член Государственного со­ве­та (1868 год). Ру­ко­во­дил про­ве­де­ни­ем крестьянской ре­фор­мы, раз­ра­бот­кой зем­ской ре­фор­мы 1864 года, в 1863 году вы­сту­пил с про­ек­том при­вле­че­ния вы­бор­ных от земств и го­ро­дов к ра­бо­те Государственного со­ве­та (от­верг­нут императором Алек­сан­дром II).

Был сто­рон­ни­ком ве­ро­тер­пи­мо­сти и пре­дос­тав­ле­ния куль­тур­ной ав­то­но­мии Цар­ст­ву Поль­ско­му, счи­тал не­об­хо­ди­мым со­хра­не­ние при­ви­ле­гий Великого княжества Фин­лянд­ско­го в со­ста­ве Рос­сии. Не­га­тив­но оце­ни­вал про­во­ди­мую в Цар­ст­ве Поль­ском по­ли­ти­ку «уми­ро­тво­ре­ния» и ру­си­фи­ка­ции, по­пыт­ки ог­ра­ни­че­ния ав­то­но­мии при­бал­тий­ских гу­бер­ний.

Валуев до­бил­ся пе­ре­да­чи ор­га­нов цен­зу­ры в ве­де­ние МВД (1862-1863 годы), ру­ко­во­дил раз­ра­бот­кой Вре­мен­ных пра­вил о пе­ча­ти 1865 года. Соз­дал пра­ви­тельственную газету «Се­вер­ная поч­та» (1862 год), а так­же про­пра­ви­тель­ст­вен­ную газету «От­го­ло­ски» (1879 год), вы­сту­пал в них как пуб­ли­цист.

В 1870 году по­дал Алек­сан­д­ру II за­пис­ку «Мыс­ли не­во­ен­но­го о на­ших во­ен­ных си­лах», в ко­то­рой раз­ви­вал идею вве­де­ния все­со­слов­ной во­ин­ской по­вин­но­сти. Министерство государственных иму­ществ [16(28) апреля 1872 года - 25 декабря 1879 года (6 января 1880 года)], ру­ко­во­дил ра­бо­той Ва­луе­ва ко­мис­сий. В 1878 председатель Осо­бо­го со­ве­ща­ния для изы­ска­ния мер к луч­шей ох­ра­не спо­кой­ст­вия и безо­пас­но­сти, в 1879-1881 годах - председатель Комитета ми­ни­ст­ров и Кав­каз­ского комитета, соз­дал про­ект ор­га­ни­за­ции Вер­хов­ной рас­по­ря­ди­тель­ной ко­мис­сии. С 1881 года в от­став­ке.

Ав­тор ря­да по­вес­тей и ро­ма­нов из ве­ли­ко­свет­ской жиз­ни (в т. ч. «Ло­рин», т. 1–3, 1882), ли­рич. и ре­лиг.-мис­тич. сти­хо­тво­ре­ний. Днев­ник В. – цен­ный ис­точ­ник по ис­то­рии внутр. по­ли­ти­ки Рос­сии 1850–70-х гг. (за 1847–60 опубл. в ж. «Pусская ста­ри­на», 1891, № 4–11; за 1861–76 и 1877–84 – отд. из­да­ния­ми в 1961 и 1919 со­от­вет­ст­вен­но). В. со­брал зна­чит. биб­лио­те­ку (св. 3,3 тыс. то­мов, гл. обр. тру­ды по по­ли­тич. эко­но­мии и ста­ти­сти­ке), в 1885 зна­чи­тель­ная её часть ку­п­ле­на Мин-вом нар. про­све­ще­ния для биб­лио­те­ки Том­ско­го уни­вер­си­те­та.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1865), Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1874), Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1877) и др.

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