Некоторые факты о крестьянской реформе 1861 года Отдавая должное личной роли Александра II в освобождении крестьян, не следует думать, что всё сводилось к личному желанию монарха: захотел – и отменил крепостное право, на что предшественники просто не решались.

Отдавая должное личной роли Александра II в освобождении крестьян, не следует думать, что всё сводилось к личному желанию монарха: захотел – и отменил крепостное право, на что предшественники просто не решались.

Тут надо учесть, что крепостное право не всегда было таким, как в середине XIX века. Оно зародилось на заре централизованной российской государственности и при этом отнюдь не предполагало личной несвободы человека (рабства). Окружённая врагами Россия нуждалась в многочисленном профессиональном войске, и дворяне за службу наделялись землёй, которую они передавали в пользование крестьянам за определённые повинности (барщина или оброк), позволявшие снарядить и вооружить помещика. Но земли поначалу было много, крестьяне часто бежали, даже не собрав урожай и подрывая тем самым обороноспособность страны. В итоге их "прикрепляли" к земле – уйти на новое место можно было в определённые дни, собрав урожай и рассчитавшись со всеми долгами. Эта норма действовала до конца XVI века, разрешая переход в Юрьев день, то есть, церковный праздник в честь святого Георгия. С 1580-х крестьянам начали постепенно запрещать («заповедовать») переход в определенные годы, а в 1649 году, в свод законов Русского царства, названном «Соборным уложением», был окончательно утвержден запрет на переход от одного землевладельца к другому.

Впоследствии нормы "закрепощения" всё более ужесточались. Полное закрепощение случилось, когда Пётр I обязал дворян служить всю жизнь, а землю и крестьян объявил их "частной собственностью". Расцвета же крепостничество достигло в "золотом веке русского дворянства" при Екатерине II: придя к власти по окончании "эпохи дворцовых переворотов" и в результате собственного переворота, императрица, чтобы задобрить дворян, разрешила им не служить вовсе, но землю и крестьян в собственности оставила. Именно тогда крестьян продавали, закладывали, меняли на породистых собак и проигрывали в карты.

Но это не означало, что её преемники не пытались облегчить положение крестьян. Так император Павел I ещё в день своей коронации в 1797 году издал манифест, запрещающий крестьянам работать по воскресеньям и ограничивающий барщину тремя днями в неделю. Его сын Александр I указом ввёл запрет работать на помещика и по праздникам. Он же в 1801 г. разрешил не-дворянам (купечеству, мещанам, государственным крестьянам) покупать свободные земли, запретил печатать в газетах объявления о продаже людей. а в 1803 г. издал Указ о вольных хлебопашцах, по которому помещикам предоставлялось право освобождать собственных крестьян с землей, но за выкуп. За годы его царствования таким образом было освобождено 47 тысяч крепостных.

Отец Александра II, Николай I, которого порой считают «жутким реакционером», активно занимался облегчением доли крепостных. Он запретил отдавать крепостных на заводы, продавать крестьян с раздроблением семей и приобретать крестьян без земли. Крепостным разрешалось с согласия помещиков приобретать недвижимость. А в 1842 году был издан Указ об "обязанных крестьянах": крестьянин мог выйти на волю либо выкупившись, либо отработать оговоренное по обоюдному согласию с помещиком время на барщине - отсюда термин "обязанные крестьяне " . За годы царствования Николая I доля крепостных крестьян в России сократилась с 58% до 35-40%. Так что и он может претендовать на титул "Освободитель".

При этом Николай понимал, что освобождение без земли не понравится крестьянам, а с землёй – вызовет недовольство помещиков. Поэтому в его правление реформу тщательно просчитывали и готовили: работало аж 9 секретных комитетов по крестьянскому вопросу. По свидетельству вел. князя Константина Николаевича, на смертном одре Николай I завещал сыну:

У меня было две мысли, два желания: освободить восточных христиан из-под турецкого ига; второе: освободить русских крестьян из-под власти помещиков. Теперь война и война тяжёлая, об освобождении восточных христиан думать нечего, обещай мне освободить русских крепостных крестьян".

Таким образом, решимость Александра освободить крестьян была не спонтанным решением, а продолжением политики отца. Кроме того, были и объективные причины. Крестьян освобождали всех сразу и без земли: как и в Англии в "эпоху огораживания" безземельные крестьяне вынуждены были идти на заводы, что создавало кадровую основу для растущей промышленности (преодоление технологического отставания). Снижалась внутренняя напряжённость в обществе: при наличии в стране железных дорог и телеграфа торговать людьми было как-то неприлично (в США, кстати, рабство отменили годом позже, чем крепостное право в России). А ещё Александр готовил военную реформу с заменой не оправдавшей себя в Крымскую войну "рекрутской" системой комплектования всеобщей воинской обязанностью, для чего требовались свободные люди. Сыграло роль и частичное восстановление императором некогда упразднённого Петром широкого земского самоуправления на местах, с участием в т.ч. крестьян.

Важно понимать и несколько моментов, касающихся реформы.