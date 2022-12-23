МИЛЮТИН, НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Милютин, Николай Алексеевич (06[18].06.1818, Москва — 26.01[07.02].1872, там же) — российский государственный деятель, тайный советник (1860), сенатор (1861), член Государственного Совета (1865—1867), один из главных разработчиков Крестьянской реформы 1861 и основоположников практической государственной статистики в России. Из дворян, брат Д. А. Милютина , племянник П. Д. Киселева. Получил образование в Благородном пансионе при Московском университете (1835), после окончания которого поступил на гражданскую службу в Хозяйственный департамент Министерства внутренних дел (МВД), в 1853—1861 был его директором, занимался развитием городского хозяйства и самоуправления. Подготовил новое Городовое положение (введено в Санкт-Петербурге в 1846). Был членом многих комиссий и комитетов (Комиссии для начертания проектов преобразования гор. судебной части (1843—1845), Комиссии для введения нового общественного устройства в Санкт-Петербурге (1846—1857), с 1847 — Комитет для рассмотрения нового таможенного тарифа (введен в 1850) и др.). Провел большую работу по статистическому обследованию России («Статистический атлас Европейской России», 1850; «Сборник статистических сведений о России», 1851, кн. 1; «Общественное устройство и хозяйство городов» с данными за 1838—1858 гг., 1859. Т. 1—2; «Городские поселения в Российской империи», 1860—1861 и многие другие). Активный участник Императорского Русского географического общества. Один из лидеров кружка «либеральных бюрократов», был близок к либеральным представителям царской семьи — великому князю Константину Николаевичу и великой княгине Елене Павловне, разделяя ее идеи о необходимости отмены крепостного права. В 1856 по ее поручению составил проект освобождения крестьян ее имения Карловка. Придерживаясь «охранительных» позиций, считал, что главной движущей силой преобразований в стране должен быть «про­свещенный абсолютизм» с опорой на прогрессивное чиновничество, что позволило бы покончить с засильем групповых интересов. Выступал за создание по инициативе властей проправительственной центристской партии для предотвращения объединения оппозиции в политическую партию. В 1859—1861 руководил работами по подготовке Крестьянской реформы (см. Крепостного права отмена ) в качестве товарища министра внутренних дел С. С. Ланского и заместителя председателя Редакционной комиссии (1859—1860); член Главного комитета об устройстве сельского состояния (1864—1866). Сформулировал общие принципы отмены крепостного права, которые легли в основу программы реформы: постепенность, гласность, руководящая роль правительства, освобождение крестьян за выкуп с землей. Предлагал наделять новые крестьянские хозяйства свободными землями из государственного фонда. Из-за этой позиции остро конфликтовал с помещичьими организациями и после издания Манифеста об отмене крепостного права был вместе с С. С. Ланским отправлен в отставку для умиротворения консервативных дворянских кругов. Одновременно на посту председателя Комиссии о губернских и уездных учреждениях при МВД (1859—1861) руководил разработкой проекта реформы местного управления и самоуправления. Предлагал поставить власть губернаторов под «коллегиальный надзор», обеспечить единство в деятельности всех губернских учреждений, отделить административно-полицейскую власть от хозяйственного управления, передав последнее новым органам само­управления — земствам. Проект был частично реализован в рамках земской реформы 1864. В 1863, в период Польского восстания, представил императору Александру II проект о временном военно-полицейском управлении в Царстве Польском (утвержден в 1863) и был направлен в Варшаву в качестве статс-секретаря Его Величества для особых поручений. В 1864 совместно с Ю. Ф. Самариным и князем В. А. Черкасским разработал крестьянскую реформу, утвержденную 19 февраля 1864 Высочайшим указом об устройстве быта польских крестьян, указом об устройстве сельских гмин и другими распоряжениями. Назначен главным начальником Собственной Его Императорского Величества канцелярии по делам Царства Польского (1866—1867). Выступая со славянофильских позиций, добивался большей унификации Польши с Россией, внедрения русского языка в образование, боролся с влиянием Римско-католической церкви, добившись, в частности, отмены Конкордата 1847 между Россией и Ватиканом. Награжден орденом Александра Невского (1867).

Соч .: Исследования о городах русских // Журнал Министерства внутренних дел. 1844. № 6—7; Abolition du servage en Russie. Paris, 1863; Исследования в Царстве Польском, по Высочайшему повелению произведенные под руководством сенатора, статс-секретаря Н. А. Милютина. Т. 1—6. СПб., 1863—1866; Об устройстве учебной части в Царстве Польском. СПб., 1864.

Лит. : Щебальский П. К. Николай Алексеевич Милютин и реформы в Царстве Польском. М., 1882; Из записок Марии Аггеевны Милютиной // Русская старина. Т. XCVII. 1899. Вып. 1. С. 39—65; Вып. 2. С. 265—288; Вып. 3. С. 575—601; Гофштеттер И. А . Забытый государственный человек Николай Алексеевич Милютин (по русским и иностранным источникам). СПб., 1901; Кизеветтер А. А. Николай Алексеевич Милютин // Освобождение крестьян: деятели реформы. М., 1911. С. 233—266; Lincoln W. B. N. Miliutin: an Enlightened Russian bureaucrat. Newtonville, 1977; Шестопалов А. П. Н. А. Милютин // Вопросы истории. 2004. № 12. С. 57—68; Зайцев М. В. Николай Милютин и реформа городского самоуправления 1864 года в Санкт-Петербурге // Известия Саратовского университета. Серия История. Международные отношения. 2016. Т. 16. Вып. 3. С. 275—282. А. В. Володько.